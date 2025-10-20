25 വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച പാക് പൗരന് പാക് കോടതിയിൽ വിചാരണ; തെളിവായി കാലഹരണപ്പെട്ട പാസ്പോർട്ട് മാത്രം
Published : October 20, 2025 at 5:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 25 വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച പാക് പൗരന് പാക് കോടതിയിൽ വിചാരണ. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിൽ തിരികെ എത്തിയ ഹുസൈൻ അഹമ്മദാണ് അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടർന്ന് പാക് കോടതിയിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ പൗരയായ ഭാര്യയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ഗോവയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം പാക് പൗരർ ഇന്ത്യ വിട്ട് തിരികെ പോകണം എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇയാൾ പാകിസ്ഥാനിലേയ്ക്ക് തിരികെ പോകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പാക് പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള മതിയായ രേഖകളൊന്നും അഹമ്മദിൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഹുസൈൻ അഹമ്മദിനെ പാക് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
2025 ഏപ്രിലിലാണ് വാഗ അതിർത്തി വഴി അഹമ്മദ് പാകിസ്ഥാനിലേയ്ക്ക് പോയത്. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച പാക് സൈനികർക്ക് കാലഹരണപ്പെട്ട പാസ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. 2000 ത്തിൽ യുഎഇയിലെ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷൻ നൽകിയ പാസ്പോർട്ടാണ് അഹമ്മദിൻ്റെ കൈയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇയാൾക്ക് ലഹോറിലെ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാമ്യം നിരസിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സെഷൻസ് കോടതിയും ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. ഹുസൈൻ അഹമ്മദിന് ദേശീയത തെളിയിക്കാനാവശ്യമായ ബന്ധുക്കൾ ആരും തന്നെയില്ലെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
പാകിസ്ഥാനിലെ താമസ സ്ഥലത്തിൻ്റെ തെളിവുകളും ഹാജരാക്കാനായില്ല. ആയതിനാൽ തന്നെ ഹുസൈൻ പാകിസ്ഥാനിൽ താമസിക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമായാണ് എന്ന് പ്രതിഭാഗം ആരോപിച്ചു. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ തിരിച്ചടിയാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ'. സാധാരണക്കാരായ 26 പേർ പഹൽഗാമിൽ പാക് ഭീകരര് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തില് ഭര്ത്താക്കന്മാരെ നഷ്ടമായ ഇന്ത്യന് സ്ത്രീകള്ക്കുള്ള ആദരമായാണ് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന് ആ പേര് നൽകിയത്.
ആക്രമണത്തില് ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ബഹാവല്പൂർ ഇന്ത്യന് സേന തകർത്തു. ഭീകരതയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പം നിന്നു. അന്ന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യോമയാന നിയന്ത്രണങ്ങളുള്പ്പെടെ പല പ്രതികാര നടപടികളും ഇന്നും തുടരുകയാണ്.
