ഇറാൻ സ്കൂൾ ആക്രമണം: സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്, പിന്നിൽ അമേരിക്കയെന്ന് സ്ഥിരീകരണം
പഴയ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യം വച്ചതിലുള്ള പിഴവാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമാണെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ അമേരിക്ക ആണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു
Published : March 12, 2026 at 2:43 PM IST
വാഷിംഗ്ടൺ: യുദ്ധാരംഭത്തിൽ ഇറാനിലെ സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണം അമേരിക്കയുടെ സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലം സംഭവിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതിരോധ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസി നൽകിയ പഴയ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷ്യം വച്ചതിലുള്ള പിഴവാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.
ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും സംയുക്ത സൈനിക ആക്രമണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇറാനിലെ മിനാബിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. 165 ലധികം പേരാണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇറാന് പങ്കുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആദ്യം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവത്തിൽ ആരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും കൃത്യമായ അറിവില്ലെന്നും ട്രംപ് മാറ്റിപ്പറയുകയായിരുന്നു
ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കൻ സേനയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കുടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക പിഴവ് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ കണ്ടെത്തൽ. ആ സാങ്കേതിക പിഴവ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്.
അതേസമയം നേരത്തെ തന്നെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ യുഎസിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ഇറാന് സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ട്രംപിൻ്റെ വാദത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമാണ് പുതുതായി പുറത്തിറങ്ങിയ വിഡിയോ എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ബെല്ലിംഗ്കാറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
സ്കൂളിന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ടോമോഹോക്ക് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ബോൾ എന്ന യുദ്ധോപകരണം ആണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് യുഎസിൻ്റെ യുദ്ധോപകരണം ആവാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ലോക മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച ഒന്നായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി 28 ന് നടന്ന ഇറാനിലെ സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം. ഇതുവരെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണിത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഭുരിഭാഗവും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികളാണ്.
മിനാബ് നഗരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിൻ്റെ ബെസിനടുത്തായിരുന്നു സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യതിരുന്നത്. പ്രദേശിക സമയം രാവിലെ 10. 45 നായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്നത്. മിസൈൽ കെട്ടിടത്തിൽ പതിച്ച് രണ്ട് നില കെട്ടിടം തകർന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചത്.
