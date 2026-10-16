അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്; പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറിയ അക്രമി മൂന്ന് കുട്ടികളെ വെടിവച്ചുകൊന്നു
ഒറിഗണിലെ സിൽവർ റെയിൽ എലമെൻ്ററി സ്കൂളിലാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം.
By ANI
Published : October 16, 2026 at 9:20 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ ഓറിഗണിൽ പ്രൈമറി സ്കൂളിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളുൾപ്പെടെ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബെൻഡിലെ സിൽവർ റെയിൽ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായത്. അക്രമിയായ കൗമാരക്കാരനെയും സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ച് തന്നെ വെടിവച്ചുകൊന്നു.
വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രാദേശിക സമയം ഒരു മണിയോടെയാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത്. സ്കൂളിന് പുറത്ത് കാറിന് നേരെ ഒരാൾ വെടിയുതിർക്കുന്നതായി പൊലീസിന് ആദ്യം വിവരം ലഭിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അക്രമി സ്കൂളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറി വെടിയുതിർത്തത്. വിവരമറിഞ്ഞ് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പൊലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. എന്നാൽ ഇതിനോടകം തന്നെ അക്രമി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് അക്രമിയെ വെടിവച്ചുകൊന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സ്വന്തം ജീവൻ പണയംവച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം അക്രമിയെ നേരിട്ടതെന്നും കൂടുതൽ ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഇടപെടൽ സഹായിച്ചുവെന്നും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വെടിവയ്പിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേരെ സെൻ്റ് ചാൾസ് മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബെൻഡ് പൊലീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജർ ഷീല മില്ലർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
.@FBIPortland is on the scene and assisting our local partners in the investigation regarding an earlier shooting at a local school. We will make every resource they need available.— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 15, 2026
അമേരിക്കയെ വീണ്ടും നടുക്കിയ വെടിവയ്പിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. അക്രമിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കൗമാരക്കാരനാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സിബിഎസ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്നും വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. സമീപത്തെ പള്ളിയിലാണ് വിദ്യാർഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. പോർട്ട്ലാൻഡിൽ നിന്ന് 150 മൈൽ അകലെയാണ് ബെൻഡ് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
അന്വേഷണത്തിൽ പ്രാദേശിക പൊലീസിനെ സഹായിക്കാൻ എഫ്ബിഐ പോർട്ട്ലാൻഡ് ഓഫിസ് രംഗത്തുണ്ട്. എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേൽ ഇക്കാര്യം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പുറമെ ബ്യൂറോ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ, ടുബാക്കോ, ഫയർആംസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓറിഗൺ സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ ബെൻഡ്-ലാ പൈൻ സ്കൂൾസ് സൂപ്രണ്ട് സ്റ്റീവൻ കുക്ക് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും, ഇരകളായവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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വിദ്യാർഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുകയാണ്. തോക്ക് നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും പിഞ്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ദാരുണ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. വെടിവയ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രദേശത്ത് കനത്ത പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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