മിസൈൽ മഴ തീർത്ത് ഇറാൻ, പ്രതിരോധിച്ച് കുവൈറ്റ്; ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു
കുവൈറ്റില് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇറാന്. വൈദ്യുതി നിലയത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് ഇന്ത്യക്കാരന് ദാരുണാന്ത്യം.
Published : March 30, 2026 at 8:28 AM IST
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റിലെ വൈദ്യുതി, ജലശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഊർജോത്പാദന കേന്ദ്രത്തിലെ സർവീസ് കെട്ടിടത്തിന് നേരെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കുവൈറ്റ് വൈദ്യുതി, ജല, പുനരുപയോഗ ഊർജ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലാണ് ജീവഹാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കെട്ടിടത്തിന് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അധികൃതർ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കുവൈറ്റിനെതിരായ ഇറാൻ്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് മന്ത്രാലയ വക്താവ് എൻജിനീയർ ഫാത്തിമ അബ്ബാസ് ജോഹർ ഹയാത്ത് അറിയിച്ചു. ആക്രമണം നടന്നയുടൻ അടിയന്തര രക്ഷാസംഘങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. രാജ്യത്തെ അവശ്യസേവനങ്ങൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി നേരിടാനും സാങ്കേതിക സംഘങ്ങൾ രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
വൈദ്യുതി, ജല വിതരണം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അടിയന്തര പദ്ധതികൾ പ്രകാരം അതിവേഗം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ബാധിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിവിധ ഏജൻസികളുമായും വകുപ്പുകളുമായും സഹകരിച്ചാണ് അധികൃതർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കുവൈറ്റിലെ വൈദ്യുതി, ജല വിതരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും പൂർണമായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിരോധം തീർത്ത് കുവൈറ്റ്
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കുവൈറ്റിന് നേരെയുണ്ടായ നിരവധി വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചതായി കുവൈറ്റ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 14 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 12 ഡ്രോണുകളും കണ്ടെത്തി നിർവീര്യമാക്കിയതായി വക്താവ് കേണൽ സൗദ് അൽ അത്വാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ ചിലത് കുവൈറ്റ് സായുധ സേനാ താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളവയായിരുന്നു.
ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ 10 സൈനികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ ഒരു സ്വകാര്യ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനിയുടെ സംഭരണശാലകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം നടന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. പുതിയ വിവരങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ സുതാര്യമായി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകി.
തുടരുന്ന സംഘർഷം
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കുവൈറ്റിന് നേരെ കനത്ത ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനോടകം 307 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും രണ്ട് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും 616 ഡ്രോണുകളുമാണ് കുവൈറ്റിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടത്.
ഇതിനിടെ ഇറാനിലെ ബുഷെഹർ ആണവ നിലയത്തിന് നേരെ ഇസ്രയേൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ആക്രമണം മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കുവൈറ്റിൽനിന്നും 240 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള നിലയത്തിൽനിന്ന് ആണവ വികിരണ ചോർച്ചയുണ്ടാകുമോ എന്നായിരുന്നു പ്രധാന ഭയം. ചോർച്ചയുണ്ടായാൽ അത് കുവൈറ്റിനെയും സാരമായി ബാധിക്കും. എന്നാൽ ആണവ ചോർച്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാനിലെ ആണവോർജ ഏജൻസികൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
