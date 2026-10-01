ലോകത്ത് നാല് ഡോക്ടര്മാരില് ഒരാള് 2030ഓടെ വിരമിക്കും, ലോകമെമ്പാടുമായി 1.11 കോടി ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ കുറവ്
67 രാജ്യങ്ങള് ഡോക്ടര്മാരുടെ ക്ഷാമം നേരിടുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന. ഇന്ത്യയില് അന്പത്തഞ്ചിന് മുകളില് പ്രായമുള്ള കേവലം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഡോക്ടര്മാര് മാത്രം
Published : October 1, 2026 at 4:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വര്ഷത്തിിടെ ലോകത്ത് ഡോക്ടര്മാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിച്ചു. എന്നിട്ടും പക്ഷേ മിക്കരാജ്യങ്ങളും ആവശ്യത്തിന് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് ഇല്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.
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ലോകത്തെ നാലില് ഒരു ഡോക്ടറും വിരമിക്കലിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.അതായത് ലോകത്തെ 25 ശതമാനം ഡോക്ടര്മാരും വാര്ദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നര്ത്ഥം. എന്നാല് ഈ വിഷയത്തില് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് കൂടി ശുഭകരമാണ്.നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേവലം 12.35ശതമാനം മാത്രമാണ് അന്പ്പത്തഞ്ച് വയസിന് മുകളില് പ്രായമുള്ള ഡോക്ടര്മാരുടെ എണ്ണം.
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രോഗികള്ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെങ്കില് ആശുപത്രികളില് ആവശ്യത്തിന് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുണ്ടാകണം. ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ ഏറ്റവും കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം 122 രാജ്യങ്ങളിലെയും മിക്ക ഡോക്ടര്മാരും തങ്ങളുടെ വിരമിക്കല് പ്രായത്തോട് അടുക്കുകയാണ്.
അടുത്തിടെയാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന ദേശീയ ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരുടെ കണക്കുകള് -ആരോഗ്യ കര്മ്മസേന തലങ്ങളും പ്രവണതകളും 2026 റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വിട്ടത്. ഇതില് ലോകത്ത് മതിയായ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ ക്ഷാമം സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകളാണിത്. റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 1.11 കോടി ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ ക്ഷാമമാണ് 2030ഓടെ ലോകത്തുണ്ടാകുക.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ലോകമെമ്പാടുമായി ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ എണ്ണത്തില് 52ശതമാനം വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ലോകോരോഗ്യസംഘടന റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. വന്തോതില് ഡോക്ടര്മാരെയും നഴ്സുമാരെയും മിഡ്വൈഫറി ജീവനക്കാരെയും ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധരെയും ഫാര്മസിസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2006ല് പതിനായിരം പേര്ക്ക് കേവലം 44.8ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല് 2025 ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് 67.9ലേക്ക് എത്തി.
ലോകമെമ്പാടുമായി ഏഴ് കോടി ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക്. എന്നാല് ഇതില് 122 രാജ്യങ്ങളിലെ ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് 55ന് മുകളില് പ്രായമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില് സമ്പന്ന -ദരിദ്രരാഷ്ട്രങ്ങളിലെ കണക്കുകള് വ്യത്യസ്തമാണ്. ആഫ്രിക്കയില് ഡോക്ടര്മാരെ കാണാനേയില്ല. എന്നാല് യൂറോപ്പിലാകട്ടെ ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല. ഇവിടെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ളതിനെക്കാള് 13 മടങ്ങ് ഡോക്ടര്മാരുണ്ട്. ഒപ്പം ആറ് മടങ്ങ് കൂടുതല് നേഴ്സുമാരും മിഡ്വൈഫുമാരുമുണ്ട്.
ഒരുകോടിയിലേറെ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് വേണം
രോഗികള്ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന് എല്ലാ രാജ്യത്തും മതിയായ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. എന്നാലിന്ന് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ കുറവ് മൂലം ഈ രംഗം വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങളില് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രായം ഉയര്ത്തിയത് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതല് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 2030ഓടെ ലോകത്ത് 1.11 കോടി ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
122 രാജ്യങ്ങളിലെ നാലില് ഒരു ഡോക്ടര് മുതിര്ന്നയാള്
ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള രേഖകള് പരിശോധിച്ചാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 122 രാജ്യങ്ങളിലെ നാലില് ഒരു ഡോക്ടര് പ്രായമുള്ളയാളാണ്. അതായത് ഈ ഡോക്ടര്ക്ക് അന്പത്തഞ്ചിന് മുകളില് പ്രായമുണ്ട്. അടുത്ത കുറച്ച് വര്ഷത്തിനുള്ളില് തന്നെ ഇയാള് വിരമിക്കും. എന്നാല് സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഇതല്ല. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ മൂന്ന് ഡോക്ടര്മാരില് ഒരാള് അന്പത്തഞ്ചിന് മുകളില് പ്രായമുള്ളവരാണ്.
67 രാജ്യങ്ങളില് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ ക്ഷാമം
67 രാജ്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടര്മാരുടെ കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതല് അനുഭവിക്കുന്നത്. 2030ഓടെ ജനങ്ങള്ക്ക് ചികിത്സ നല്കാന് വേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ സംഖ്യയില് നിര്ണായക കുറവുണ്ടാകും. ഓരോ രാജ്യത്തെയും വലിയൊരു വിഭാഗം ജനത വാര്ദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് മതിയായ ആരോഗ്യ സേവകര് കൂടി ഇല്ലെങ്കില് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകും നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് കൂടി ശുഭകരമാണ്. കേവലം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് വാര്ദ്ധക്യത്തിലെത്തിയവരുടെ എണ്ണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറെയും യുവ ഡോക്ടര്മാരാണ്. എന്നാല് സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളില് മുതിര്ന്ന ഡോക്ടര്മാരുടെ എണ്ണം 31.21 ശതമാനമാണ്. ഇക്കാര്യത്തില് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാര്യങ്ങള് ഭേദമാണ്.
കേവലം ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. പകരം ആശുപത്രികളില് ആരോഗ്യ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാന് ശക്തമായ തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്ക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡോക്ടര്മാര്, നഴ്സുമാര്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാര്, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് എന്നിവരെ വന്തോതില് നിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പലവികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെയും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങള് പ്രധാനമായും പാരാമെഡിക്കല് ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. അല്ജീരിയ, കെനിയ, ടാന്സാനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് ഈ ഗണത്തില് വരും. ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടര്മാരില്ല. അതേസമയം യുഎഇ, ഒമാന്, നമീബിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നഴ്സുമാരാണ് ആശുപത്രികള് കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള നഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം നാല്പ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ വരും.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 194 രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാണ്. 99 ശതമാനം രാജ്യങ്ങള്ക്കും ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധരുണ്ട്. 98ശതമാനം രാജ്യങ്ങള്ക്കും ഫാര്മസിസ്റ്റുകളും. എന്നാല് ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ വിവരങ്ങള് ലഭ്യമല്ല. നാല്പ്പത്തിനാല് ശതമാനം രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മാത്രമാണ് പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യ പരിശോധകരുടെ വിവരങ്ങളുള്ളത്. 23ശതമാനം രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കല് പരമ്പരാഗത വൈദ്യവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളുണ്ട്. ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരുടെ ദൗര്ലബഹ്യം സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കായി ഈ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ലോകാരോഗ്യസംഘടന പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം അതിസമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ് പ്രായമേറെയുള്ളവരുള്ളത്. കുട്ടികളും യുവാക്കളും ഏറെയുള്ളതാകട്ടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലും. അതായത് സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളില് പ്രായമുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതല് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര് ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം രാജ്യങ്ങള് അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനത്തില് കൂടുതല് നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതുമുണ്ട്.
വിവിധ മാധ്യമറിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കും 2030ഓടെ കൂടുതല് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരെ ആവശ്യമാണ്. കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിനായി 25 ലക്ഷം അധിക ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരെ വിന്യസിക്കേണ്ടി വരും. നിലവില് രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഡോക്ടര്മാരുടേത് അടക്കം നിരവധി തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്.
പതിനാല് ലക്ഷം അലോപ്പതി ഡോക്ടര്മാരാണ് രാജ്യത്തുള്ളതെന്ന് പ്രസ് ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. അത് പോലെ തന്നെ 7.5 ലക്ഷം ആയുഷ് ഡോക്ടര്മാരും. ഇവര് ആയൂര്വേദം, ഹോമിയോപ്പതി, യുനാനി ചികിത്സകള് നടത്തുന്നു. എന്നാല് ഇവരില് 80ശതമാനം മാത്രമാണ് രോഗികള്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോള് സേവനത്തിനായി ലഭ്യമാകൂ. രാജ്യത്തെ 811 രോഗികള്ക്ക് ഒരു ഡോക്ടര് എന്ന തോതിലാണ് ഉള്ളത്.
നീതി ആയോഗ് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടും പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിക്കുകയാണ്. 2050ഓടെ ഇത്തരം ജനതയുടെ എണ്ണം 150 കോടി കവിയും. ഇന്ത്യയില് പ്രായമുള്ളവരുടെ എണ്ണം 34 കോടി കവിയും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ 2030ഓടെ രാജ്യത്ത് പ്രായമുള്ളവരെ ശുശ്രുഷിക്കുന്ന വിപണി ആറ്ലക്ഷം കോടിയുടേതാകും.