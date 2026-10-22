ഹോര്മൂസില് എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ അജ്ഞാത വസ്തുവിന്റെ ആക്രമണം, 21 ഇന്ത്യാക്കാരടക്കമുള്ള നാവികര് സുരക്ഷിതര്
സാഹചര്യങ്ങള് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സര്ബാനന്ദ് സോനോവാള്
Published : October 22, 2026 at 9:20 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഹോര്മൂസില് കുവൈറ്റ് എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ അജ്ഞാത വസ്തുവിന്റെ ആക്രമണം. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 21 ഇന്ത്യാക്കാരടക്കമുള്ള നാവികര് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കേന്ദ്ര തുറമുഖ-കപ്പല്- ഉപരിതല ജലഗതാഗത മന്ത്രി സര്ബാനന്ദ് സോനോവാള് അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ചയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. സാഹചര്യങ്ങള് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
Also Read: സൗദിയിൽ വീണ്ടും ഹൂതി ആക്രമണം; എണ്ണപ്പാടത്തും വിമാനത്താവളത്തിലും ഡ്രോൺ പതിച്ച് മൂന്ന് മരണം
എംടി അല്ദസമ എന്നകപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. കപ്പല് കമ്പനിയുമായി അധികൃതര് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും സോനോവാള് എക്സില് കുറിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷന്സ് ഒമാന്റെ പതിനൊന്ന് നോട്ടിക്കല് മൈല് അകലെ ബുഖാനില് വച്ച് തന്നെ ആക്രമണം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കപ്പലിന് പുറത്ത് വച്ച് ഇതിനെ നിര്വീര്യമാക്കാനും സാധിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കപ്പല് നിലവില് ഹോര്മൂസില് കിടക്കുകയാണ്. മേഖലയില് സംഘര്ഷം മൂര്ച്ഛിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം. ഒക്ടോബര് പതിനാറിനും ഇതേ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യാക്കാരടക്കമുള്ളവരുമായി പോയ ഒരു എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലും ആളപായം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല.
കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ഇന്ത്യ നിരന്തരം അപലപിക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ നിയമപരമായും ധാര്മ്മികമായും പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യാന്തര കപ്പല്ചാലുകളിലൂടെ സുരക്ഷിതയാത്രയുടെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി.
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 21, Kuwait-flagged oil product tanker M/T AL DASMA, carrying 21 Indian seafarers, was struck by an unknown projectile while transiting the Strait of Hormuz. All 21 of our Indian crew members, along with the rest of the crew are completely safe. We are continuously monitoring the situation and remain in close contact with the ship management company to ensure the ongoing security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 21, 2026
ഇതിനിടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തിനും ദമ്മാം കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനും നേരെ ഹൂതി വിമതരുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ആക്രമണങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന ഡ്രോണുകൾ തകർത്തുവെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ചാണ് ആളപായമുണ്ടായത്.
അരാംകോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തെ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ആദ്യം ഡ്രോണുകൾ എത്തിയത്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന ഇവയെ ആകാശത്തുവച്ചുതന്നെ തകർത്തു. എന്നാൽ ഡ്രോണിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന കരാർ കമ്പനിയുടെ വാഹനത്തിന് മുകളിൽ പതിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ അപകടത്തിലാണ് ഫിലിപ്പീൻസ്, നേപ്പാൾ സ്വദേശികളായ രണ്ട് പ്രവാസികൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പൗരനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരെ ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. അതേസമയം, ആക്രമണം എണ്ണപ്പാടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ഉത്പാദനത്തെയോ യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സൗദി ഊർജ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയും ആക്രമണം
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ദമ്മാമിലെ കിങ് ഫഹദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇവിടെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു വിദേശി കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ടുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം. വിമാനത്താവളത്തിലെ ചില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്ന് സൗദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി (ജിഎസിഎ) അറിയിച്ചു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയ്ക്ക് പുറമെ മദീന, തെക്കൻ മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ഡ്രോണുകളും സൗദി സേന വിജയകരമായി തകർത്തിട്ടുണ്ട്.