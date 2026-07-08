എണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; കാരണം ഇറാന് മേല് വീണ്ടും അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം; വീണ്ടും ഭൗമരാഷ്ട്ര സംഘര്ഷ ഭീതി
സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്കും ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് പൂര്ണമായും തുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകള്ക്കും പെട്ടെന്നുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങള് മങ്ങലേല്പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : July 8, 2026 at 11:27 AM IST
ഹോങ്കോങ്: എണ്ണ വില കുതിച്ചുയര്ന്നു. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം വീണ്ടും കനത്തതാണ് എണ്ണ വിലയില് കുതിപ്പുണ്ടാകാന് കാരണം. ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കില് കിടന്ന മൂന്ന് കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ ഇറാന് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്ക ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതോടെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നത്.
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പുത്തന് സംഭവവികാസങ്ങള് സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക ഉയര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. സംഘര്ഷം അവസാനിച്ച് ഉടന് ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് പൂര്ണമായും തുറക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ലോകം. പുത്തന് ആക്രമണങ്ങളോടെ ഇതും അസ്ഥാനത്തായിരിക്കുന്നു.
ഇത് വിപണികളിലും ആശങ്ക ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിമേഖലയിലേക്ക് ഒഴുക്കിയ തുകകളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് സാങ്കേതിക കമ്പനികള്.
ഇറാനെതിരായ "ശക്തമായ" ആക്രമണങ്ങൾ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണെന്നും "വാണിജ്യ കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതും ആക്രമിക്കുന്നതിനും കനത്ത നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും" യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പറഞ്ഞു.
തീരപ്രദേശത്തെ ഒരു താൽക്കാലിക ഗതാഗത ഇടനാഴി നിർദ്ദേശിച്ച ഒമാനിനടുത്താണ് മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് - ജലപാത ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഫീസ് ചുമത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ടെഹ്റാൻ ഈ സംരംഭത്തെ എതിർത്തു.
ഇരുപക്ഷവും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണാപത്രം അമേരിക്ക ആവർത്തിച്ച് ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു, കൂടാതെ "അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളും ദേശീയ സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാൻ നിർണായക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന്" ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
ഇറാനിയൻ എണ്ണയ്ക്കുള്ള താൽക്കാലിക ഉപരോധ ഇളവ് വാഷിങ്ടൺ പിൻവലിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.
രണ്ട് പ്രധാന ക്രൂഡ് കരാറുകളും ബുധനാഴ്ച രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു - ചൊവ്വാഴ്ച സമാനമായ തുക വർദ്ധിച്ച് - രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി. കടലിടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഫീസ് ഈടാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഇറാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ലണ്ടനിലെ കിംഗ്സ് കോളേജിലെ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധനായ ആൻഡ്രിയാസ് ക്രീഗ് പറഞ്ഞു, വാഷിംഗ്ടൺ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇത് സ്വീകാര്യമല്ല.
"ഇറാനിയൻ ടോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് സമ്പ്രദായത്തിന് ബദലായി സാധ്യതയുള്ള ബദലുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസിറ്റീവ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ," അദ്ദേഹം എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു.
"ഒരു ബദലും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇറാൻ നൽകുന്നത്."
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ വിപണികളെ ഒന്നിലധികം റെക്കോർഡ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച ടെക് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലിന് പുറമെ പുതിയ യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങളും ഇക്വിറ്റികളെ ബാധിച്ചു.
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായി മാറിയ സോളിലെ കോസ്പി ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ മാസം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം 20 ശതമാനത്തിലധികം നഷ്ടം നേരിട്ടു.
ശക്തമായ എഐ ചിപ്പ് ഡിമാൻഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ പ്രവർത്തന ലാഭം 1,800 ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നുവെന്ന് പ്രവചിച്ചിട്ടും ചൊവ്വാഴ്ച ഉണ്ടായ തിരിച്ചടിയെത്തുടർന്ന് സാംസങ് വീണ്ടും തിരിച്ചടി നേരിട്ടു
ടോക്കിയോ, ഷാങ്ഹായ്, സിഡ്നി, സിംഗപ്പൂർ, വെല്ലിംഗ്ടൺ, തായ്പേയ് എന്നിവിടങ്ങളിലും നഷ്ടം നേരിട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ഹോങ്കോങ്ങ് വിപണി ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഉയർന്നു.
"കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി വിപണി നീക്കങ്ങളെ നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, ടെക് വികാരങ്ങൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം, നിക്ഷേപകർ ഇപ്പോൾ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു," എടി ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിലെ നിക്ക് ട്വിഡേൽ പറഞ്ഞു.
"വരും സെഷനുകളിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് വിപണി വികാരത്തെ സ്വാധീനിക്കും."
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വിതരണങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഒരു ആഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന സാധ്യത പണപ്പെരുപ്പം ഭയന്നതിലും കൂടുതൽ കാലം ഉയർന്നേക്കാമെന്ന ആശങ്കകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയതിനാൽ, ഡോളർ അതിന്റെ സമപ്രായക്കാർക്കെതിരായ നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ഇത് പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്താൻ ഫെഡറൽ റിസർവിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി.
- 0200 GMT യോട് ചേർന്നുള്ള പ്രധാന കണക്കുകൾ -
വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്: ബാരലിന് 2.3 ശതമാനം ഉയർന്ന് $72.03
ബ്രന്റ് നോർത്ത് സീ ക്രൂഡ്: ബാരലിന് 2.2 ശതമാനം ഉയർന്ന് $75.76
ടോക്കിയോ - നിക്കി 225: 0.6 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 67,827.89
ഹോങ്കോംഗ് - ഹാംഗ് സെങ് സൂചിക: 1.9 ശതമാനം ഉയർന്ന് 23,936.60
ഷാങ്ഹായ് - കോമ്പോസിറ്റ്: 0.2 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 3,980.82
സിയോൾ - കോസ്പി: 1.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 7,540.18
യൂറോ/ഡോളർ: 1.1415 ൽ നിന്ന് $1.1406
പൗണ്ട്/ഡോളർ: 1.3360 ൽ നിന്ന് $1.3350
ഡോളർ/യെൻ: 1.3360 ൽ നിന്ന് $1.3350
ചൊവ്വാഴ്ച 162.09 യെനിൽ നിന്ന് 162.37 യെൻ
യൂറോ/പൗണ്ട്: 85.44 പെൻസിൽ നിന്ന് 85.43 പെൻസിൽ കുറഞ്ഞു
ന്യൂയോർക്ക് - ഡൗ: 0.3 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 52,925.15 (ക്ലോസ്)
ലണ്ടൻ - എഫ്ടിഎസ്ഇ 100: 0.1 ശതമാനം ഉയർന്ന് 10,665.88 (ക്ലോസ്)