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ഇറാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ട്രംപ്; ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു

ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഇറാൻ്റെ ആണവ നിരായുധീകരണവും ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

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FILE - Cargo ships are seen at sea near the Strait of Hormuz, as viewed from a rocky shoreline near Khor Fakkan, United Arab Emirates, (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 9:35 AM IST

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ടോക്കിയോ: ഇറാനുമായി പുതിയ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. അതേസമയം, കറൻസി മൂല്യം ഉയർത്താൻ അമേരിക്കയും ജപ്പാനും സംയുക്തമായി ഇടപെട്ടതോടെ ജാപ്പനീസ് യെന്നിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ വലിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി.

ഞായറാഴ്ച ഗ്രീനിച്ച് സമയം 2250ഓടെ സെപ്റ്റംബറിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ബ്രെൻ്റ് നോർത്ത് സീ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില 4.69 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 83.81 ഡോളറിലെത്തി. അമേരിക്കൻ ക്രൂഡ് ഓയിലായ വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെ വില 4.67 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 80.72 ഡോളറിലുമാണുള്ളത്. ആഗോള ഊർജ വിതരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഇറാൻ്റെ ആണവ നിരായുധീകരണവും ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിൽ വച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ചർച്ച നടക്കുന്ന സ്ഥലമോ പങ്കെടുക്കുന്നവരോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തകർക്കുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമായിരിക്കും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ അദ്ദേഹം, കരാറിനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞതായി വ്യക്തമാക്കി.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളാണ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്. ഇറാൻ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള പാതയിലൂടെ മാത്രമേ കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കാവൂ എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ടെഹ്റാൻ. ഇതിനിടെ, കടലിടുക്കിലൂടെ പുതിയ പാതയൊരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമാനുമായി ഇറാൻ കരാറിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

എണ്ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ച് ഒപെക് പ്ലസ് തീരുമാനം

എണ്ണവില കുറയാൻ ഒപെക് പ്ലസ് രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനവും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ പ്രതിദിനം 1,88,000 ബാരൽ എണ്ണ അധികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ, റഷ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് പ്രധാന ഒപെക് പ്ലസ് രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ, കറൻസി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും നിക്ഷേപകർ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. യെന്നിൻ്റെ മൂല്യം ഉയർത്താൻ ജപ്പാനൊപ്പം അമേരിക്കയും ഇടപെട്ടതായി ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതൊരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നും ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായാണ് യെന്നിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ യുഎസ് ട്രഷറി ജപ്പാനൊപ്പം ചേരുന്നതെന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഉയർന്ന യുഎസ് പലിശനിരക്ക്, എണ്ണവില വർധന, മൂലധന ചോർച്ച എന്നിവ കാരണം 1986ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയിലായിരുന്നു ജാപ്പനീസ് യെൻ. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവസാനത്തോടെയാണ് യെന്നിൻ്റെ മൂല്യം കുതിച്ചുയർന്നത്. കറൻസി വിപണിയിലെ അമിതമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തടയാൻ സംയുക്ത ഇടപെടൽ സഹായിച്ചതായി ജപ്പാൻ ധനമന്ത്രി സത്സുകി കതായാമ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ മടിക്കില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും യുഎസ്-ജപ്പാൻ സഖ്യവും മുൻനിർത്തിയാണ് തീരുമാനമെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.

യെന്നിൻ്റെ തകർച്ച ജപ്പാൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് വിപണിക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് മിസുഹോ ബാങ്കിലെ മസായുകി നകാജിമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സഖ്യകക്ഷിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യം അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുന്നത് തടയാൻ വാഷിങ്ടൺ തയ്യാറാണെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിതെന്ന് എസ്പിഐ അസറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റിലെ സ്റ്റീഫൻ ഇന്നസ് പറഞ്ഞു.

ഏഷ്യൻ വിപണിയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അഞ്ച് മാസം നീണ്ട യുദ്ധത്തിലുണ്ടായ അനുകൂല സംഭവവികാസങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഓഹരി വിപണികളിൽ കാര്യമായ പ്രതിഫലനമുണ്ടാക്കിയില്ല. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച റെക്കോഡ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സൂചികയായ കോസ്പി തിങ്കളാഴ്ച നഷ്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ടെക് കമ്പനികളായ എസ്കെ ഹൈനിക്സ്, സാംസങ് എന്നിവയുടെ ഓഹരികൾ ഇടിഞ്ഞതാണ് ഇതിന് കാരണം.

വെള്ളിയാഴ്ച എസ്കെ ഹൈനിക്സ് 30 ശതമാനവും സാംസങ് 27 ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയതോടെ കോസ്പി 17.9 ശതമാനം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച ഇരു കമ്പനികളുടെയും ഓഹരികൾ ഏഴ് ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞു. ടോക്കിയോ, ഷാങ്ഹായ്, സിഡ്നി, സിംഗപ്പൂർ വിപണികളിലും നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം ഹോങ്കോങ്, തായ്പേയ്, മനില, വെല്ലിങ്ടൺ, ജക്കാർത്ത വിപണികൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

വാൾസ്ട്രീറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആമസോൺ ഓഹരികൾ 15 ശതമാനത്തിലധികം കുതിച്ചുയർന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റും മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കി. നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങളിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇതിന് കാരണം.

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ഗ്രീനിച്ച് സമയം 0300ലെ പ്രധാന കണക്കുകൾ: വെസ്റ്റ് ടെക്സാസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബാരലിന് 5.2 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 80.26 ഡോളറിലും ബ്രെൻ്റ് നോർത്ത് സീ ക്രൂഡ് 4.7 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 83.77 ഡോളറിലുമാണുള്ളത്. സിയോൾ കോസ്പി 4.0 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 6,329.17ലും ടോക്കിയോ നിക്കെയ് 225 സൂചിക 1.7 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 63,240.51ലും ഷാങ്ഹായ് കോമ്പോസിറ്റ് 0.7 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 3,805.21ലും ലണ്ടൻ എഫ്ടിഎസ്ഇ 100 സൂചിക 0.3 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 10,868.05ലുമെത്തി.

ഹോങ്കോങ് ഹാങ് സെങ് 0.1 ശതമാനം ഉയർന്ന് 25,908.67ലും ന്യൂയോർക്ക് ഡൗ ജോൺസ് 0.5 ശതമാനം നേട്ടത്തോടെ 52,485.03ലുമെത്തി. ഡോളറിനെതിരെ യെന്നിൻ്റെ മൂല്യം വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ 159.11ൽ നിന്ന് 156.59 ആയി കുറഞ്ഞു. യൂറോ-ഡോളർ മൂല്യം 1.1530ൽ നിന്ന് 1.1531 ഡോളറായി ഉയർന്നു. പൗണ്ട്-ഡോളർ മൂല്യം 1.3480ൽ നിന്ന് 1.3472 ആയി കുറഞ്ഞു. യൂറോ-പൗണ്ട് മൂല്യം 85.53 പെൻസിൽ നിന്ന് 85.59 പെൻസായി ഉയർന്നു.

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