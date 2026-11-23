എൻവിഡിയ തലപ്പത്തേക്ക് ജെൻസൻ ഹുവാങ് തിരിച്ചെത്തി; രാജിവെച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബോർഡിന്റെ ഏകകണ്ഠ തീരുമാനം
ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങുമായി നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ചർച്ചകൾക്കും യോഗങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചത്.
Published : November 23, 2026 at 8:05 PM IST
വാഷിംഗ്ടൺ: പ്രമുഖ ചിപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ബോർഡ് ഡയറക്ടർ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ കമ്പനി തിരിച്ചെടുത്തു. ചൈനീസ് ചാരവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ 12-ന് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, രാജിവെച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ മുൻ തീരുമാനം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് എൻവിഡിയ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഹുവാങ്ങിനെ വീണ്ടും തലപ്പത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ തീരുമാനം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങുമായി നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ചർച്ചകൾക്കും യോഗങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ ഹുവാങ് കാണിച്ച സത്യസന്ധതയിലും എൻവിഡിയയെ നയിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിൽ ബോർഡിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director. Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil— NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 23, 2026
ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതായും, ഹുവാങ്ങിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ ഭീഷണിയും ഉയർത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബോർഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓഹരി ഉടമകൾ, ജീവനക്കാർ, പങ്കാളികൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ എൻവിഡിയയെ നയിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തി ജെൻസൻ തന്നെയാണെന്ന് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഹാർവി സി. ജോൺസ് പറഞ്ഞു.
ഹുവാങ്ങിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇടക്കാല സി.ഇ.ഒ ആയി ചുമതലയേറ്റിരുന്ന കോളറ്റ് ക്രെസ് ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിയുകയും കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന തന്റെ മുൻ ചുമതലയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇടക്കാലത്ത് കമ്പനിയെ മികച്ച രീതിയിൽ നയിച്ചതിന് ബോർഡ് അവർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം, വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ലക്ഷ്യമായി ഹുവാങ് മാറിയിരുന്നോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമിതിക്ക് എൻവിഡിയ ബോർഡ് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന് ഹുവാങ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വ്യാപാര നിയന്ത്രണങ്ങളും ദേശീയ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റിയും ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള സാങ്കേതിക കമ്പനികളിലൊന്നിനെ നയിക്കാൻ വീണ്ടും അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് 63-കാരനായ ജെൻസൻ ഹുവാങ് പ്രതികരിച്ചു. ഒരു പുതിയ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയെ നയിക്കാനുള്ള ഈ ഉത്തരവാദിത്തം തികഞ്ഞ വിനയത്തോടെയും പുതിയ പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ഏറ്റെടുക്കുന്നതായും, തന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ബോർഡിനോടും ജീവനക്കാരോടും നന്ദി പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വിജയത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും ഹുവാങ്ങിന്റെ നേതൃത്വം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ട്രംപ് തന്റെ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. ഹുവാങ്ങിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് കരുതാൻ അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന് യാതൊരു കാരണവുമില്ലെന്നും, അദ്ദേഹം നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് തെളിവുകളില്ലെന്ന് യു.എസ് അറ്റോർണി ജനറൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഹുവാങ്ങിനെ "മികച്ച രാജ്യസ്നേഹി" എന്നും "ദേശീയ നിധി" എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ എൻവിഡിയ തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം തുടരണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.
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