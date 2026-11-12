ചാരപ്പണിയും ജീവനക്കാരിയുമായുള്ള ബന്ധവും; വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങ് പുറത്തേക്ക്
എന്വിഡിയയിലെ ഹുവാങ്ങിൻ്റെ ഭാവി ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഡയറക്ടര് ബോർഡിൻ്റെ യോഗം ബുധനാഴ്ച ചേരുമെന്ന് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Published : November 12, 2026 at 10:38 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ ബഹുരാഷ്ട്ര സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ജെൻസൺ ഹുവാങ്ങിനെ പുറത്താക്കാൻ കമ്പനി ബോർഡ് ഒരുങ്ങുന്നു. ചൈനയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻ്റാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായും കമ്പനിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയുമായും അദ്ദേഹം വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തിയെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. എന്വിഡിയയിലെ ഹുവാങ്ങിൻ്റെ ഭാവി ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഡയറക്ടര് ബോർഡിൻ്റെ യോഗം ബുധനാഴ്ച ചേരുമെന്ന് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ചൈനീസ് ചാരയാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയുമായുള്ള 63 കാരനായ ഹുവാങ്ങിൻ്റെ ബന്ധം കമ്പനിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് എൻവിഡിയ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ തീരുമാനം. ചൈനക്കാരിയുമായുളള ബന്ധത്തിന് പുറമെ എൻവിഡിയയുടെ ഹെൽത്ത്കെയർ വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും തനിക്ക് കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ കിംബർലി പവലുമായും ഹുവാങ്ങിന് വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി 'ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ച് പേരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് വ്യക്തമാക്കി.
എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്?
സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള മെഗാസ്പീഡ് എന്ന ഡാറ്റാ കമ്പനിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവായ ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായി എന്വിഡിയ സിഇഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇവര് ചൈനയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻ്റാണെന്നും ബീജിങ്ങിലേക്ക് വിവരങ്ങള് ചോര്ത്തിയതായും യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നിഗമനത്തില് എത്തിയതായി ന്യൂയോര്ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. എൻവിഡിയയുടെ അത്യാധുനിക എ.ഐ ചിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനും അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധങ്ങൾ മറികടന്ന് ചൈനയിലേക്ക് ചിപ്പുകൾ എത്തിക്കാനും ഇവർ ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചതായാണ് സംശയം.
കൂടാതെ യുഎസ്-ചൈന ബന്ധങ്ങളിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങളും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമോ എന്ന ആശങ്കകളും പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളിലുണ്ട്. തനിക്കെതിരെയുളള ആദ്യ വിവാദത്തില് നിന്ന് കരകയറുന്നതിന് മുന്പെയാണ് ഹുവാങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നത്. എൻവിഡിയയുടെ ഹെൽത്ത്കെയർ വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കിംബർലി പവലുമായി ഹുവാങ്ങിന് മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട് വന്നു. 2008-ൽ കമ്പനിയിൽ ചേർന്ന പവൽ ഹുവാങ്ങിന് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്.
കമ്പനിയിലെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥയുമായുള്ള ഇത്തരം ബന്ധം കോർപ്പറേറ്റ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ്. വിവാദം കടുത്തതോടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബര് എട്ടിന് കമ്പനിക്ക് അയച്ച മെയിലില് തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതായും ഭാര്യയോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചതായും സമ്മതിച്ച് ജെന്സണ് ഹുവാങ് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ഹുവാങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിന് പിന്നാലെയാണ് എന്വിഡിയ ബോര്ഡ് സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഹുവാങ്ങിന് ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ കമ്പനി രഹസ്യങ്ങളോ ദേശീയ സുരക്ഷയോ ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എൻവിഡിയ ബോർഡ് പ്രമുഖ നിയമ സ്ഥാപനമായ വാച്ചെൽ, ലിപ്റ്റൺ, റോസൻ & കാറ്റ്സിനെ നിയമിച്ചു.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ജെന്സണ് ഹുവാങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു എന്വിഡിയ ബോർഡിനെങ്കിലും സ്വന്തം കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തെ സി.ഇ.ഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അടിയന്തര യോഗം ചേരുമെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ വിവാദങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എൻവിഡിയ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യത്തില് ഏകദേശം 600 മില്യണ് യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. ഓഹരികൾ 8% മുതൽ 9% വരെ ഇടിയുകയുണ്ടായി. ഈ വിഷയത്തില് യു.എസ് നീതിന്യായ വകുപ്പും, യു.എസ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹുവാങ്ങിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും 3.6% ഓഹരി ഉടമയുമായ ജെന്സണ് ഹുവാങിനെ പെട്ടെന്ന് പുറത്താകുന്നത് എൻവിഡിയയിൽ വലിയൊരു നേതൃശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കും.
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