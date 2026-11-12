ചാരവനിതയുടെ കെണിയില് വീണ ചിപ്പ് രാജാവ്! എന്വിഡിയ സിഇഒ ജെന്സണ് ഹുവാങ് രാജിവച്ചു
ആലീസ് ഹുവാങ് ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കായി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയിരുന്നതായി അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയതായി കഴിഞ്ഞ മാസം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
Published : November 12, 2026 at 8:26 PM IST
ഹോങ്കോങ്: ചൈനീസ് ചാരവനിതയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന യുവതിയുമായുള്ള വഴിവിട്ട ബന്ധം ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ആഗോള ചിപ്പ് നിർമ്മാണ ഭീമനായ എൻവിഡിയയുടെ സി.ഇ.ഒ ജെൻസൺ ഹുവാങ് രാജിവച്ചു. സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'മെഗാസ്പീഡ് ഇന്റർനാഷണൽ' എന്ന ഡാറ്റാ സെന്റർ കമ്പനിയിലെ മുൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ജെൻസൺ ഹുവാങ്ങിന്റെ ബന്ധമാണ് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഞെട്ടിച്ചതും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടിയിറക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചതും.
ആലീസ് ഹുവാങ് ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കായി വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയിരുന്നതായി അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയതായി കഴിഞ്ഞ മാസം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ജെൻസൺ ഹുവാങ്ങും ആലീസ് ഹുവാങ്ങും തമ്മിൽ കുടുംബപരമായ ബന്ധമില്ലെങ്കിലും, ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത ബന്ധം വഴി നിർണായക വിവരങ്ങൾ ബീജിംഗിലേക്ക് ചോർന്നോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമായി. ഇതിനുപിന്നാലെ സംഭവത്തിൽ എഫ്.ബി.ഐ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ചാര വിവാദത്തിന് പുറമെ, എൻവിഡിയയിൽ തന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായും ഹുവാങ്ങിന് വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമ്മർദ്ദം ഇരട്ടിയായി.
രാജിക്ക് പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുമായ കൊളെറ്റ് ക്രസിനെ ഇടക്കാല സി.ഇ.ഒ ആയി എൻവിഡിയ നിയമിച്ചു. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച പ്രീ-മാർക്കറ്റ് വ്യാപാരത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളിലൊന്നായ എൻവിഡിയയുടെ ഓഹരി വിലയിൽ 10 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവുണ്ടായി. ദേശീയ സുരക്ഷയെയോ കമ്പനിയുടെ രഹസ്യങ്ങളെയോ ഈ സംഭവങ്ങൾ ബാധിച്ചതായി വിശ്വസിക്കാൻ കാരണങ്ങളില്ലെന്നും, എങ്കിലും ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എൻവിഡിയ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, അമേരിക്കൻ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടായോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് മെഗാസ്പീഡ് ഇന്റർനാഷണൽ വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും യു.എസ് സർക്കാരുമായി സുതാര്യമായി സഹകരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും കമ്പനി ചെയർമാനും സി.ഇ.ഒയുമായ ടാൻ യോങ് പോങ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനും കയറ്റുമതി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി ഒരു അമേരിക്കൻ നിയമസ്ഥാപനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും, യു.എസ് വാണിജ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മെഗാസ്പീഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എൻവിഡിയയുടെ അത്യാധുനിക ചിപ്പുകൾ അനധികൃതമായി ചൈനയിലേക്ക് കടത്തിയെന്ന ആരോപണം കഴിഞ്ഞ വർഷം മെഗാസ്പീഡിനെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും, അത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം. സിംഗപ്പൂർ അധികൃതരും ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ മെഗാസ്പീഡിന്റെ അസാധാരണമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. സിംഗപ്പൂർ കോർപ്പറേറ്റ് രേഖകൾ പ്രകാരം 2023 അവസാനം മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ ആകെ ആസ്തിയിൽ ഏകദേശം 90 മടങ്ങ് വർദ്ധനവുണ്ടായി ഏകദേശം 300 കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു. 2023-ൽ വരുമാനമൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന കമ്പനിയുടെ വരുമാനം 2024-ൽ 29.4 കോടി ഡോളറിലധികമായി കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഹുവാങ്ങിനെ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ചൈന പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മിത ബുദ്ധി രംഗത്തെ ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ലോകത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള എൻവിഡിയയുടെ ചൈനയിലേക്കുള്ള ചിപ്പ് വിൽപ്പന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ജെൻസൺ ഹുവാങ് വാഷിംഗ്ടണിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ എൻവിഡിയയുടെ എച്ച്200 ചിപ്പുകൾ ചൈനയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ അനുമതി നേടിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചാരവനിതയുമായുള്ള ബന്ധം പുറത്തുവന്നതും ആഗോള ടെക് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നതും.
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