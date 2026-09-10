അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് 190 കോടി നൽകി ഇന്ത്യൻ ദമ്പതികൾ
ദമ്പതികളോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പുതിയ കോളജിന് അനുരാധ ആൻഡ് വികാസ് സിൻഹ കോളജ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പേരുനൽകുമെന്ന് സർവകലാശാല അറിയിച്ചു
Published : September 10, 2026 at 11:07 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക മാത്രമല്ല, അത് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടെന്നും തെളിയിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ദമ്പതികൾ. അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സസിന് (യുഎൻടി) 190 കോടി രൂപ (20 ദശലക്ഷം ഡോളർ) സംഭാവന നൽകി മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് തെലുങ്ക് വംശജരായ അനുരാധയും വികാസ് സിൻഹയും.
പുതിയ കോളജ്
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ), അഡ്വാൻസ്ഡ് അനലിറ്റിക്സ് എന്നിവയ്ക്കായി പുതിയ കോളജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഈ തുക നൽകിയത്. ദമ്പതികളോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പുതിയ കോളജിന് അനുരാധ ആൻഡ് വികാസ് സിൻഹ കോളജ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പേരുനൽകുമെന്ന് സർവകലാശാല അറിയിച്ചു. എഐ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ഡാറ്റാ സയൻസ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മികച്ച പഠനവും ഗവേഷണവും ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ കോളജിലൂടെ സാധിക്കും.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകാനും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഈ തുക വിനിയോഗിക്കും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതികളെയും ഗവേഷണങ്ങളെയും പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങളെയും അതിവേഗം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, വരുംകാല മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സർവകലാശാലകൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും യുഎൻടി പ്രസിഡൻ്റ് ഹാരിസൺ കെല്ലർ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ കോളജ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ചുവടുവെപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോളജിൻ്റെ നേതൃത്വ വികസനം, എൻഡോവ്ഡ് പ്രൊഫസർഷിപ്പുകൾ, സംരംഭകത്വം, ഇൻകുബേഷൻ എന്നിവയ്ക്കും ഈ തുക പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.
വിദ്യാഭ്യാസവും ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും
ഹൈദരാബാദിലെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലാണ് വികാസ് സിൻഹ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുടർന്ന് 1984 മുതൽ 1988 വരെ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സിവിൽ എൻജിനിയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടി. അനുരാധയും ഇതേ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണ് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഉപരിപഠനത്തിനായി അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഇരുവരും ഫ്ലോറിഡ അറ്റ്ലാൻ്റിക് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം സ്വന്തമാക്കി.
നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് നേടിയ വികാസ്, 2023ൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നോർത്ത് ടെക്സസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാ സയൻസിൽ പിഎച്ച്ഡിയും കരസ്ഥമാക്കി. ഐടി മേഖലയിൽ ദീർഘകാലത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള വികാസ് സിൻഹ നിലവിൽ ബ്രോഡ്കോമിൽ മെയിൻഫ്രെയിം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിവിഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. 2023 മുതൽ യുഎൻടിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് ബോർഡിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപും സർവകലാശാലയ്ക്ക് സിൻഹ ദമ്പതികൾ വലിയ തുകകൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2024ൽ ഇവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സർവകലാശാലയിൽ ഡാറ്റാ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആരംഭിച്ചത്.
വിദ്യാഭ്യാസമാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയതെന്നും വരും തലമുറകൾക്കും ആ അവസരം ഒരുക്കി നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും വികാസ് സിൻഹ പറഞ്ഞു. കുടിയേറ്റക്കാർ അമേരിക്കൻ സ്വപ്നങ്ങൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുക മാത്രമല്ല, അത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ തലമുറയുടെ നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യയാണെന്നും, അതിൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നവരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ സർവകലാശാലകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയാണ് ഇത്തരം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം ഭാര്യ അനുരാധയുടെയും മകൻ സൂരജിൻ്റെയും പിന്തുണയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.
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