'കരാറുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കില് കീഴടങ്ങുക'; ഇറാനെതിരെ ഭീഷണിയുമായി വീണ്ടും ട്രംപ്
ഇറാന്-യുഎസ് ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. തങ്ങളുമായി കരാറുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇറാന്റെ ഏക വഴിയെന്ന് അദ്ദേഹം. ഹോര്മുസ് പൂര്ണമായും തങ്ങളുടെ അധീനതയിലെന്നും പ്രതികരണം.
By ANI
Published : August 4, 2026 at 7:27 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇറാനെതിരെ ഭീഷണിയുമായി വീണ്ടും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഇറാന്റെ സാധ്യതകള് പരിമിതമാണ്. ഒന്നുകില് കീഴടങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കില് കരാറില് ഏര്പ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറാന് മുന്നിലുള്ള വഴിയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയില് സംഘര്ഷം തുടരവേയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
ഇറാന് ഭരണക്കൂടത്തിന്റേത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനായി ടെഹ്റാന് വാഷിങ്ടണുമായി ചര്ച്ചകള് നടക്കുമ്പോഴും അത്തരത്തില് നേരിട്ടുള്ള ചര്ച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് അവര് പരസ്യമായി നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ചര്ച്ച നടത്താനായി ഇറാന് തങ്ങളോട് യാചിക്കും. ഒടുവില് ചര്ച്ചകള് നടത്തും. എന്നാല് ചര്ച്ചക്കിടെ തങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഒമാനുമായി മാത്രമാണ് ഇടപ്പഴകുന്നതെന്നും അവര് പരസ്യമായി പറയും. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തില്
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളാണെന്നും അവര് പറയും. എന്നാല് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് പൂര്ണമായും യുഎസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. തങ്ങള് കരുതിയാല് മാത്രമെ ഇറാനിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചരക്കുകള് കടന്ന് പോകൂ. സംഘര്ഷം സംബന്ധിച്ച് കരാറോ അല്ലെങ്കില് പൂര്ണമായ കീഴടങ്ങലോ സാധ്യമാകാതെ ഹോര്മൂസിലൂടെ ഒന്നും തന്നെ ഇറാനിലെത്തില്ല.
'ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇതിനകം തന്നെ യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ഉപരോധത്തിലാണ്. കടലിടുക്ക് പൂര്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാനായി ശക്തമായി പ്രവര്ത്തിക്കും. തങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കും വരെ കടലിടുക്കിലൂടെ ഇറാനിലേക്ക് യാതൊന്നും കടന്ന് പോകില്ല. അതല്ലെങ്കില് ഇറാന് കീഴടങ്ങുകയോ കരാറിലെത്തുകയോ ചെയ്യണം' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് അവരുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നത്തിന് തങ്ങള് പരിഹാരം കാണുകയാണ്. എന്നാലിത് ഇറാന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇറാന് ഒരിക്കലും ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കാന് സാധ്യ ല്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
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സമാധാന ചര്ച്ചകള് ജീവനുകള് രക്ഷിക്കും
മാത്രമല്ല ഇറാന് ഒരിക്കലും ആണവായുധങ്ങള് സ്വന്തമാക്കരുതെന്നും ട്രംപ് ആവര്ത്തിച്ചു. 'ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്, ഇറാന് ഒരിക്കലും ഒരു ആണവായുധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന്' പറഞ്ഞ ട്രംപ് ഇറാനുമായി പുതിയ ചര്ച്ച ഉടനുണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഞങ്ങള് അവരുമായി സംസാരിക്കും. അതില് എന്ത് തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊള്ളുകയെന്ന് അറിയാം. ചര്ച്ച ധാരാളം ജീവനുകള് രക്ഷിക്കും. തങ്ങള് എപ്പോഴും ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ്. 'ആളുകളെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം ധാരാളം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നും. ട്രംപ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പറഞ്ഞു.
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