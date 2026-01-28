'ഉത്തരകൊറിയ ആണവ പദ്ധതികളിലേക്ക്'; എതിരാളികള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്, വീണ്ടും മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച് കിം ജോങ് ഉൻ
കിം ജോങ് ഉന്നും മകളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടങ്ങുന്ന ചിത്രവും വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണമെന്ന് തുറന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : January 28, 2026 at 11:32 AM IST
സിയോൾ: രാജ്യത്തെ ആണവ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ തുറന്നുകാട്ടുമെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഉത്തരകൊറിയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. രാജ്യത്ത് നടന്ന ഭരണകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് പരമോന്നത നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച കിം രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണവ യുദ്ധ പ്രതിരോധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടുത്ത ഘട്ട പദ്ധതികൾ വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. കൊറിയൻ സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഏജൻസി (കെസിഎൻഎ) ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കൊറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡിഫൻസ് അനാലിസിസിലെ പ്രധാന ഗവേഷകനായ ലീ ഹോ-റ്യുങ് കിം രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണവ പ്രവർത്തന വൈദഗ്ദ്ധ്യം പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണവശേഷി തൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കും നൽകാൻ പോകുന്നതെന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ വിക്ഷേപിച്ച നാല് മൾട്ടിപ്പിൾ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറിൻ്റെ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ കിം ജോങ് ഉൻ, മറ്റ് ഭരണ കക്ഷികൾ, കിമ്മിൻ്റെ മകൾ എന്നിവർ ലോഞ്ച് വീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പങ്കുവച്ചു. "ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫലവും പ്രധാന്യവും ഒരു സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കുള്ള തിരിച്ചടിയും ഭീഷണിയുമാണ്", എന്നും കിം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വികസനം ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നും പരീക്ഷണം നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ പ്രതിരോധത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 358.5 കിലോമീറ്റർ (222.7 മൈൽ) അകലെ റോക്കറ്റുകൾ ലക്ഷ്യം കണ്ടു എന്നും കിം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ജപ്പാൻ കടലിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ടതായും രണ്ട് മിസൈലുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്ക്ലുസീവ് ഇക്കണോമിക് സോണിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയതായും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ജാപ്പനീസ് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കിം ജോങ് ഉൻ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചത്. പ്യോങ്യാങ്ങിൽ ഈ മാസം നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണമാണിത്. നേരത്തെ അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി പ്രോഫഷണലായ എൽബ്രിഡ്ജ് കോൾബി കൊറിയൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ദക്ഷിണ കൊറിയ ഒരു 'മാതൃക സഖ്യകക്ഷി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം സമീപ വര്ഷങ്ങളില് ഉത്തരകൊറിയ മിസൈല് പരീക്ഷണങ്ങള് ഗണ്യമായി വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ആക്രമണ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തലാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റഷ്യയിലേക്ക് കയറ്റുമതി വ്യാപാരം ഉറപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആയുധ പരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയെയും ദക്ഷിണ കൊറിയയെയുമടക്കം രാജ്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് നടപടി.
Also Read: ഇന്ത്യ-അറബ് മന്ത്രിമാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച, ആതിഥ്യമരുളാന് ഇന്ത്യ, അറിയാം വിശദമായി