ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൾസന്; പുരസ്കാരം മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിലെ പ്രപഞ്ച നിരീക്ഷണത്തിന്
അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഐസ്ക്യൂബ് ന്യൂട്രിനോ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നൽകിയ നിർണായക സംഭാവനകൾക്കും, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ഉയർന്ന ഊർജ്ജമുള്ള ന്യൂട്രിനോകളെ കണ്ടെത്തിയതിനുമാണ് അമേരിക്കൻ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൾസന് അർഹനായത്
Published : October 6, 2026 at 3:32 PM IST
സ്റ്റോക്ക്ഹോം: ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള 2026-ലെ നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഐസ്ക്യൂബ് ന്യൂട്രിനോ ഒബ്സർവേറ്ററിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നൽകിയ നിർണായക സംഭാവനകൾക്കും, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ഉയർന്ന ഊർജ്ജമുള്ള ന്യൂട്രിനോകളെ കണ്ടെത്തിയതിനുമാണ് അമേരിക്കൻ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫ്രാൻസിസ് ഹാൾസന് അർഹനായത്. റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് ആണ് പുരസ്കാര വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
ബെല്ജിയത്തില് ജനിച്ച ഫ്രാൻസിസ് ഹാൾസൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിസ്കോൺസിൻ-മാഡിസണിലെ പ്രൊഫസറും ഐസ്ക്യൂബ് പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ഗവേഷകനുമാണ്. ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ഐസ്ക്യൂബ് ന്യൂട്രിനോ നിരീക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിദൂരകോണുകളിൽ നിന്നുള്ള അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ ന്യൂട്രിനോകളെ കണ്ടെത്തിയാണ് ഹാള്സണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. അത്യപൂർവവും അത്യധികം ഊർജ്ജസ്വലവുമായ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത് ഫ്രാൻസിസ് ഹാള്സന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും ശാസ്ത്രീയ നേതൃത്വവുമാണ്. 1988-ൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശയത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെ തണുത്തുറഞ്ഞ ഹിമപാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു ക്യൂബിക് കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ പ്രകാശ സെൻസറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ഐസ്ക്യൂബ് ന്യൂട്രിനോ ഒബ്സർവേറ്ററി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കണങ്ങളാണ് ന്യൂട്രിനോകൾ എങ്കിലും അവ തികച്ചും നിഗൂഢമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലൂടെയും മനുഷ്യശരീരങ്ങളിലൂടെയും തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അവ നിഷ്പ്രയാസം കടന്നുപോകുന്നു. അത്യപൂർവ്വമായി മാത്രം ഒരു ന്യൂട്രിനോ ഏതെങ്കിലും അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇതിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൂമിയിലെ ലബോറട്ടറികളിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇരട്ടി ഊർജ്ജമുള്ള കണങ്ങളെ പുറന്തള്ളുന്ന സ്വാഭാവിക കണികാ ത്വരിതകങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവയുടെ ഉറവിടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.
മറ്റ് പ്രപഞ്ച കണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദിശ മാറുകയോ ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ന്യൂട്രിനോകൾ. അതിനാൽ തന്നെ മറ്റൊരഴിയിലും ലഭിക്കാത്ത അപൂർവ്വ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെ തികച്ചും തെളിഞ്ഞ ഹിമപാളികൾ ഭൂകമ്പ സാധ്യതകളോ മറ്റ് ബാഹ്യ തടസ്സങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത മേഖലയായതിനാലാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. വലിയ അളവിലുള്ള ഐസ് പാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപൂർവ്വമായി നടക്കുന്ന ഈ കൂട്ടിയിടികൾ കണ്ടെത്താനാകൂ എന്നതിനാൽ 2011-ലാണ് ഈ വലിയ പദ്ധതിയ നിശ്ചിത വിസ്തൃതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ഉടൻ തന്നെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഉയർന്ന ഊർജ്ജമുള്ള ആദ്യ ന്യൂട്രിനോകളെ കണ്ടെത്താൻ ഗവേഷകർക്ക് സാധിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് ഹാള്സന്റെ കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ് പുതിയൊരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് വഴിതുറന്നതെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈ അത്ഭുത ഉപകരണം പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിസ്മയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും നോബൽ ഫിസിക്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മാർക്ക് പിയേഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. ഐസ്ക്യൂബ് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രമാതീതമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതുവരെ അറിയപ്പെടാത്ത കോസ്മിക് പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുതിയ വെളിച്ചം വീശും.
അതേസമയം,, മസ്തിഷ്ക രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത വിപ്ലവത്തിന് ഈ വര്ഷത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരം ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാൾ ഡൈസറോത്ത്, ജർമ്മൻ ഗവേഷകരായ പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ്ജ് നാഗെൽ എന്നിവരാണ് ഈ വർഷത്തെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം പങ്കിടുന്നത്. മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മകളും വികാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ കാലങ്ങളായുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വലിയൊരു വാതിൽ തുറന്നുതന്ന കണ്ടുപിടിത്തത്തിനാണ് പുരസ്കാരം.
ജീവനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിൽ നാഡീകോശങ്ങൾ ഓർമ്മകളെയും വികാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റങ്ങളെയും എപ്രകാരമാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഒപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സ്. ഏകകോശ പായലിൽ (Alga) നിന്ന് 'ചാനൽ റോഡോപ്സിൻ' (Channelrhodopsin) എന്ന സവിശേഷ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെത്തിയ പീറ്റർ ഹെഗെമാൻ, ജോർജ്ജ് നാഗെൽ എന്നിവരും, ഈ പ്രോട്ടീനെ നാഡീകോശങ്ങളുടെ പ്രകാശനിയന്ത്രിത സ്വിച്ചായി മാറ്റിയെടുത്ത കാൾ ഡീസറോത്തുമാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. മസ്തിഷ്ക പഠനങ്ങളിൽ പുതിയൊരു യുഗത്തിന് തറക്കല്ലിട്ട ഗവേഷകരാണ് ഇവർ എന്ന് നൊബേൽ സമിതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.
മസ്തിഷ്കം വികാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റങ്ങളെയും ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളെയും എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നത് കാലങ്ങളായി ഉത്തരം കിട്ടാത്ത വലിയൊരു നിഗൂഢതയായിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗവേഷകർ തലച്ചോറിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും, അന്നുണ്ടായിരുന്ന രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ കാരണവും ഫലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തലച്ചോറിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്നത്തെ ചിത്രം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളും അജ്ഞാതമായ കാര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രാഥമിക രൂപരേഖ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സിന്റെ വരവോടെ ഈ സ്ഥിതി പൂർണമായും മാറുകയാണ്.
ഒരിക്കൽ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ മാത്രം സാധിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ മസ്തിഷ്ക മാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അപാരമായ സാധ്യതകളാണ് ഒപ്റ്റോജെനെറ്റിക്സ് തുറന്നുനൽകുന്നതെന്ന് ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ നൊബേൽ സമിതി ചെയർമാൻ പെർ സ്വെനിംഗ്സൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.