സമകാലിക സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം സ്വന്തമാക്കി കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരി ആൻ കാർസണ്
സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലുള്ള സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : October 8, 2026 at 4:50 PM IST
2026-ലെ സമകാലിക സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം സ്വന്തമാക്കി കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരി ആൻ കാർസണ്. ധീരവും നൂതനവുമായ രചനകൾക്കാണ് പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലുള്ള സ്വീഡിഷ് അക്കാദമിയാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസിക്കൽ ശൈലിയോടു ചേർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, സമകാലിക സാഹിത്യത്തിന് പുതിയ ഭാവതലങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ധീരവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ എഴുത്തിനാണ് പുരസ്കാരം. കനേഡിയൻ കവിയും, വിവർത്തകയുമാണ് ആൻ കാർസണ്. കവിത, ഉപന്യാസം, തത്ത്വചിന്ത, സാഹിത്യ വിമർശനം എന്നിവയെ ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് പരമ്പരാഗത സാഹിത്യ അതിർവരമ്പുകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ രചനകൾ.
WATCH LIVE: Join us for the announcement of the 2026 Nobel Prize in Literature. Hear the breaking news first. Where are you watching from? #NobelPrize https://t.co/ONhGnjPQpg— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026
അതേസമയം ഹംഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരനായ ലാസ്ലോ ക്രാസ്നഹോർകായ്ക്കാണ് 2025-ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. "ലോകാവസാന സമാനമായ ഭീകരതയ്ക്കിടയിലും കലയുടെ ശക്തിയെ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്ന, ആകർഷകവും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളതുമായ രചനകൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്,'' എന്നാണ് വിധികർത്താക്കള് വിലയിരുത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യാഥാർഥ്യബോധത്തിന് അതീതമായതും (surreal) പരമ്പരാഗത ശൈലികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുമായ (anarchic) അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകൾ, നിരാശാജനകമായ ലോകവീക്ഷണത്തെയും മൂർച്ചയേറിയ ഹാസ്യത്തെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ലോകാവസാന സമാനമായ ഭീകരതയ്ക്കിടയിലും കലയുടെ ശക്തിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളെന്നും വിധികർത്താക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അതേസമയം ഇതുവരെ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകൾക്കാണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1909ൽ ഈ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആദ്യ വനിത സ്വീഡിഷ് എഴുത്തുകാരിയായ സെൽമ ലാഗർലോഫ് (1858-1940) ആയിരുന്നു.
1907-ൽ 41-ാം വയസിൽ പുരസ്കാരം നേടിയ റുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിംഗ് ആണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി. അതേസമയം, 2007-ൽ 87-ാം വയസിൽ പുരസ്കാരം നേടിയ ഡോറിസ് ലെസിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ജേതാവ്.
1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942, 1943 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നൽകിയിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് നോബൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, "പരിഗണനയിലുള്ള കൃതികളൊന്നും തന്നെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയില്ല''
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമ്മാനത്തുക അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കും. ആ തുക ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രത്യേക ഫണ്ടിലേക്ക് (restricted funds) ചേർക്കും. കൂടാതെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം എന്നീ കാലയളവുകളിൽ കുറച്ച് നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ.
ഈ ആഴ്ച ഇതുവരെ മൂന്ന് ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസിലാക്കാൻ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ച മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നൽകിക്കൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അപൂർവ്വമായ ഒരു കൂട്ടം ന്യൂട്രിനോകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്ക്ക് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. അസംഖ്യം മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച കണ്ടെത്തലായ, തന്മാത്രകളിലെ നിഗൂഢമായ 'മിറർ ഇമേജുകളെ' (mirror images) കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് രസതന്ത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു.
Also Read: കടൽ ചുട്ടുപൊള്ളും, കാലാവസ്ഥ മാറും, എൽ നിനോ ശക്തികൂടി, ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന