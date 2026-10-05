കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം
വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപിക്കുന്നത്
Published : October 5, 2026 at 12:14 PM IST
സ്റ്റോക്ഹോം: ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ അഞ്ച്) മുതൽ 12 വരെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, സാഹിത്യം, സമാധാനം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാര സീസണിന് തുടക്കമാകുന്നത്.
സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ
വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപിക്കുന്നത്. ഒസെംപിക്, മൗൺജാരോ തുടങ്ങിയ ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മൈക്രോബയോം ഗവേഷണം, വിശപ്പും സംതൃപ്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലെപ്റ്റിൻ, ഗ്രെലിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകളുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം കുടൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കഗൺ ലൈക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് ഒന്ന് (ജിഎൽപി-1) എന്ന ഹോർമോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ലോകമെമ്പാടും വലിയ ക്ലിനിക്കൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതിനാൽ ജിഎൽപി-1 ഗവേഷണത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് സ്ഥാപനമായ ക്ലാരിവേറ്റിലെ ഗവേഷണ വിഭാഗം മേധാവി ഡേവിഡ് പെൻഡിൽബറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കനേഡിയൻ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡാനിയൽ ഡ്രക്കർ, ഡാനിഷ് ഫിസിഷ്യൻ ജെൻസ് ജൂൽ ഹോൾസ്റ്റ്, യുഗോസ്ലാവിയൻ വംശജയായ അമേരിക്കൻ കെമിസ്റ്റ് സ്വെറ്റ്ലാന മോജ്സോവ് എന്നിവരാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ.
മറ്റ് മേഖലകൾ
ചർമം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനെയും മുറിവുകൾ ഉണക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റെം സെൽ ഗവേഷണങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര പുരസ്കാരത്തിനായി പരിഗണിച്ചേക്കാം. അമേരിക്കൻ സെൽ ബയോളജിസ്റ്റ് എലെയ്ൻ ഫ്യൂക്സ്, ബ്രിട്ടീഷ് സഹപ്രവർത്തക ഫിയോണ വാട്ട് എന്നിവരാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരെന്ന് സ്വീഡിഷ് പബ്ലിക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററിലെ സയൻസ് റിപ്പോർട്ടർ അനിത ഓസ്റ്റ്മാൻ വ്യക്തമാക്കി. റെറ്റിന, ഒപ്റ്റിക് നാഡി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ജൈവ കലകളുടെ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ കോഹറൻസ് ടോമോഗ്രഫി എന്ന പുതിയ ഇമേജിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയും പരിഗണനയിലുണ്ട്. രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ പറ്റിനിൽക്കാനും അണുബാധയുള്ളിടത്ത് എത്താനും സഹായിക്കുന്ന അഡീഷൻ റിസപ്റ്ററുകളെ കണ്ടെത്തിയ യുഎസ് ഇമ്മ്യൂണോളജിസ്റ്റ് തിമോത്തി സ്പ്രിംഗറും സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്. ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഇവ, പലവിധത്തിലുള്ള കോശജ്വലന, സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സാ ഗവേഷണങ്ങളിലും പ്രധാനമാണ്. സ്തനാർബുദ ഗവേഷണം, കൊവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിച്ച ഡിഎൻഎ സീക്വൻസിങ് എന്നിവയും പുരസ്കാര സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നേക്കാം.
നാളെ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനും ബുധനാഴ്ച രസതന്ത്രത്തിനുമുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സാഹിത്യ നൊബേൽ പ്രഖ്യാപനം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹംഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരൻ ലാസ്ലോ ക്രാസ്നഹോർകായിക്ക് പുരസ്കാരം നൽകിയ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി, ഇത്തവണ ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വനിതാ എഴുത്തുകാരിയെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. അർജൻ്റീനിയൻ എഴുത്തുകാരി സാമന്ത ഷ്വെബ്ലിൻ(48) ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനിയെന്ന് സാഹിത്യ നിരൂപക ലീന കാംടെഗ് പറഞ്ഞു. ജമൈക്ക കിൻകെയ്ഡ്, കാൻ സ്യൂ, ജെറാൾഡ് മുർനെയ്ൻ, അലക്സിസ് റൈറ്റ്, തോമസ് പിഞ്ചൺ, ക്രിസ്റ്റീന റിവേര ഗാർസ എന്നിവരും സാഹിത്യ പുരസ്കാര സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്.
സമാധാന പുരസ്കാരം
ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമാധാന നൊബേൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഓസ്ലോയിൽ വച്ചാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജേതാവായ വെനസ്വേലൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊറീന മച്ചാഡോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നതിനാൽ, ഇത്തവണ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായ ഒരാളെയാകും സമിതി തെരഞ്ഞെടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശക്തമായ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ മച്ചാഡോ തൻ്റെ നൊബേൽ മെഡൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പുരസ്കാരത്തിനായി എപ്പോഴും വലിയ സമ്മർദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും സമിതി അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നൊബേൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെർഗ് ഹാർപ്വികെൻ വ്യക്തമാക്കി.
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സേവ് ദി ചിൽഡ്രൻ, യുക്രെയ്ൻ കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രവർത്തകൻ മൈക്കോള കുലേബ എന്നിവർക്ക് സംയുക്തമായി സമാധാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചേക്കാം. യുദ്ധവും പട്ടിണിയും നേരിടുന്ന സുഡാനിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് റൂംസ് (ഇആർആർ), മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്ന 2025ന് ശേഷം കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ജേണലിസ്റ്റ്സ് (സിപിജെ) എന്നിവരും സമാധാന പുരസ്കാര സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 12ന് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഈ വർഷത്തെ നൊബേൽ സീസണിന് സമാപനമാകും. ആൽഫ്രഡ് നൊബേലിൻ്റെ സ്മരണാർഥം നൽകുന്ന പുരസ്കാരത്തിന് 11 ദശലക്ഷം സ്വീഡിഷ് ക്രോണറാണ് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കുക.
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