ഉപരോധം നിലനിർത്തി ചർച്ച സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇറാൻ; ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി ഇസ്രയേൽ നീക്കത്തെ തടഞ്ഞ് ട്രംപ്
ഈ മാസം ആദ്യം ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പദ്ധതിയെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എതിർത്തു.
Published : October 21, 2026 at 6:12 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തങ്ങളുമായി യുഎസ് ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ. പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും മധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാൻ ആർമി ചീഫ് അസിം മുനീർ ടെഹ്റാൻ സന്ദർശിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രസ്താവന.
അതേസമയം, ഈ മാസം ആദ്യം ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പദ്ധതിയെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എതിർത്തു. നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മേഖലയിൽ വീണ്ടുമൊരു സംഘർഷമുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം. വീണ്ടും സംഘർഷം ആളിക്കത്തിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം.
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ഒക്ടോബർ 10 ലെ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഇറാൻ്റെ ആണവ നിലയങ്ങളും ഭരണകൂട കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടും ഊർജ്ജ പ്ലാൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം നടത്താൻ ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) സജ്ജമായിരുന്നു. മധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നോ യെമനിലെ ഹൂതികളിൽ നിന്നോ ഇറാന് യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ഇരുവിഭാഗങ്ങളുമായി ഇടപഴകാനുള്ള ഇറാൻ്റെ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അരാഗ്ചി പരാമർശിച്ചു.
മേഖലയിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും എണ്ണ ഉത്പ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹൂതികൾ സ്വതന്ത്രമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്നുമാണ് ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇറാഖ് അതിർത്തി അടയ്ക്കലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും
യുദ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ഇറാനുമായുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രധാന അതിർത്തി കവാടമായ 'ഷീബ്' ഇറാഖ് സർക്കാർ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചുപൂട്ടി. ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി അലി അൽ സെയ്ദിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം യാത്രക്കാർക്കും വാണിജ്യ ട്രക്കുകൾക്കും ഈ വഴിയിലൂടെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാനുമായുള്ള മറ്റ് ചില അതിർത്തികൾ കൂടി ഘട്ടംഘട്ടമായി അടയ്ക്കാനാണ് ഇറാഖിൻ്റെ തീരുമാനം. മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സംഘർഷം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടിയായാണ് ഇറാഖ് ഇതിനെ കാണുന്നത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധിയും ആഗോള ആശങ്കയും
ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാനും യുഎസ് സഖ്യസേനയും തമ്മിലുള്ള നാവിക സംഘർഷം കടുക്കുകയാണ്. കടലിടുക്ക് ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്കും എണ്ണവില വർധനവിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നാവികരുടെ ഡ്രോണുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചതോടെ, ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിത പാതയൊരുക്കാൻ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ശക്തികൾ നേരിട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
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