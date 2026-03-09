സൗദിയില് ഇന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടോ? വ്യക്തത വരുത്തി റിയാദിലെ എംബസി
സൗദിയില് നടന്ന മിസൈല് ആക്രമണത്തില് ഇന്ത്യന് പൗരകന് കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി റിയാദിലെ ഇന്ത്യന് എംബസി. ഇന്തയന് പൗരന് പരിക്കേല്ക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു.
Published : March 9, 2026 at 10:23 AM IST
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ അല് ഖര്ജ് ഗവര്ണറേറ്റില് മിസൈല് ആക്രമണത്തില് ഇന്ത്യന് പൗരന് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാര്ത്ത തള്ളി റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി. ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന് പരിക്കേൽക്കുക മാത്രമാണുണ്ടായതെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചു.
പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അൽ ഖർജിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും സൗദി അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്കാരൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഭവത്തില് വ്യക്തതത വരുത്തി എംബസി രംഗത്തെത്തിയത്.
It is a matter of relief that there has been no Indian fatality in the unfortunate incident at Al Kharj yesterday evening.— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) March 8, 2026
The Embassy has been in touch with the concerned Saudi authorities regarding this issue.
"ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അൽ ഖർജിൽ നടന്ന ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ്. കൗൺസിലർ (കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ) വൈ സാബിർ ഞായറാഴ്ച വൈകി അൽ ഖർജിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയും സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യൻ പൗരനെ സന്ദര്ശിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം നിലവിൽ അൽ ഖർജിലെ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്" റിയാദ് എംബസി അറിയിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരനും 12 ബംഗ്ലാദേശ് പൗരര്ക്കും പരിക്കേറ്റു. പ്രമുഖ മെയിൻ്റന്സ് ആന്ഡ് ക്ലീനിങ് കമ്പനിയുടെ ലേബര് ക്യാമ്പിൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്കുശേഷം മിസൈല് പതിച്ചതായി സൗദി സിവില് ഡിഫന്സ് എക്സില് അറിയിച്ചു. പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരനും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വാര്ത്ത പ്രചരിച്ചത്.
"അൽ-ഖർജ് ഗവർണറേറ്റിലെ ഒരു മെയിൻ്റൻസ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് കമ്പനിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥലത്ത് ഒരു സൈനിക പ്രൊജക്റ്റൈൽ വീണതിനെ തുടർന്നാണ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് പ്രതികരിച്ചത്. സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് മേലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന്" ഏജൻസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള നിര്ദേശം
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ , സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പ്രാദേശിക അധികാരികൾ നൽകുന്ന സുരക്ഷാ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി നിർദേശിച്ചു.
"നിലവിൽ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാനും പ്രാദേശിക അധികാരികളും എംബസിയും നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും നിർദേശിക്കുന്നു" പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
റിയാദിലെയും ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചു. അതേസമയം കോൺസുലാർ ക്യാമ്പുകൾ പതിവായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദമ്മാം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നിരവധി വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഫെബ്രുവരി അവസാനം ഇറാനിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ സംയുക്ത ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ വർധിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളെ അടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചതോടെ പ്രവാസികള് ഉള്പ്പെടെ ആശങ്കയിലായി.
