ചരിത്രമെഴുതി നിത്യ രാമൻ: ലോസ് ആഞ്ചലസ് മേയറാകുന്ന ആദ്യ മലയാളി, തൃശൂരിൽ ആഹ്ളാദം
കെൽട്രോൺ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന വെങ്കിട്ടരാമൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ സുധയുടെയും മകളായി 1981ൽ തൃശൂരിലാണ് നിത്യ ജനിച്ചത്
Published : November 5, 2026 at 11:35 AM IST
ലോസ് ആഞ്ചലസ്/തൃശൂർ: അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ലോസ് ആഞ്ചലസിൻ്റെ മേയറായി ഇന്ത്യൻ വംശജയും മലയാളിയുമായ നിത്യ രാമൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നിലവിലെ മേയർ കാരൻ ബാസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായ നിത്യ ഈ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു മലയാളി വനിത എത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവികളിൽ ഒന്നാണിത്.
ചരിത്രവിജയവും വാഗ്ദാനങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി മേയർ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കാരൻ ബാസിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ഇതോടെ അന്ത്യമാകും. കാട്ടുതീ, ഹോളിവുഡിലെ തൊഴിൽ നഷ്ടം, ഭവനരഹിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, തെരുവുവിളക്കുകൾ നന്നാക്കൽ, റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ കാരൻ ബാസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് നിത്യയുടെ മുന്നേറ്റം.
Decision Desk HQ projects Nithya Raman wins the CA Los Angeles Mayor Nonpartisan General Election #DecisionMade: 7:49 PM EST Follow live results here: https://t.co/1kpbRZUYUv https://t.co/LHwjhhfjjz— Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 5, 2026
നഗരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനും മുൻഗണന നൽകുമെന്ന നിത്യയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭവനരഹിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ശാസ്ത്രീയമായ നഗരാസൂത്രണ മാതൃകകൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന നിത്യയുടെ വാഗ്ദാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമായി. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ലോസ് ആഞ്ചലസിനെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാനാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലോസ് ആഞ്ചലസ് നഗരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ വംശജ മേയർ പദവിയിൽ എത്തുന്നത്.
തൃശൂരിൽ ആഹ്ളാദം
നിത്യയുടെ വിജയവാർത്ത അറിഞ്ഞതിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് തൃശൂർ പഴയനടക്കാവ് ശ്രീശ്രുതി വീട്ടിൽ പ്രൊഫ. ടി.കെ. ദേവനാരായണൻ. നിത്യയുടെ മാതാവിൻ്റെ സഹോദരനായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സന്തോഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പങ്കുവച്ചു. നിത്യയുടെ വിജയവാർത്ത അറിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതിഹോമം, രുദ്രാഭിഷേകം, ഭാഗ്യസൂക്തം എന്നീ വഴിപാടുകളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നേരിയ ലീഡേയുള്ളൂ എന്നാണ് നിത്യയുടെ അമ്മ സുധ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളം മുതൽ അമേരിക്ക വരെ
കെൽട്രോൺ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന വെങ്കിട്ടരാമൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ സുധയുടെയും മകളായി 1981ൽ തൃശൂരിലാണ് നിത്യ ജനിച്ചത്. പിതാവ് കെൽട്രോണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് രാമസ്വാമി കോവിൽതെരുവിലായിരുന്നു ഇവരുടെ താമസം.
പിന്നീട് തൃശൂരിലേക്ക് മാറിയ നിത്യ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ നടനനികേതനിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു. ആറാം വയസ്സിൽ പിതാവിന് വെർടെക്സ് കമ്പനിയുടെ സി.ഇ.ഒ ആയി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതോടെ കുടുംബം അമേരിക്കയിലേക്ക് ചേക്കേറുകയായിരുന്നു. 22-ാം വയസ്സിൽ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചു. ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദവും മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് നഗരാസൂത്രണത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി.
കുടുംബവും രാഷ്ട്രീയവും
ഹാർവാർഡിലെ പഠനത്തിനിടെ പരിചയപ്പെട്ട ഹോളിവുഡ് ടി.വി തിരക്കഥാകൃത്ത് വാലി ചന്ദ്രശേഖരനാണ് നിത്യയുടെ പങ്കാളി. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ സിൽവർ ലേക്കിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. കർണ, കാവേരി എന്നീ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുണ്ട്. നിത്യയുടെ സഹോദരൻ ആകാശ് വി. രാമൻ അമേരിക്കയിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
നൃത്തത്തിൽ അതീവ താത്പര്യമുള്ള നിത്യ ഭരതനാട്യവും അഭ്യസിച്ചിരുന്നതായി പ്രൊഫ. ടി.കെ. ദേവനാരായണൻ ഓർമിക്കുന്നു. 2019ൽ ഒരു കുടുംബയോഗത്തിനാണ് അവർ ഒടുവിൽ തൃശൂരിലെത്തിയത്. 2020ൽ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനം നടത്തിയ നിത്യ സിറ്റി കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്ന ഡേവിഡ് റ്യുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പിന്നീട് 2024ൽ ഈത്തൻ വീവറിനെയും തോൽപ്പിച്ച് അവർ തൻ്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. പുതിയ മേയറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതോടെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് നഗരത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ നിത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ.
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