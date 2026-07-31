പാകിസ്ഥാനിൽ വൻ ഹിമപാതം; പ്രശസ്ത പർവതാരോഹകൻ നിർമൽ പുർജ ഉൾപ്പെടെ 10 പേരെ കാണാതായി
കാണാതായവരിൽ അഞ്ച് നേപ്പാൾ സ്വദേശികളും അമേരിക്ക, ചൈന, ഒമാൻ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പെടുന്നു
Published : July 31, 2026 at 12:36 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ കാരക്കോറം പർവതനിരയിലുള്ള ബ്രോഡ് പീക്കിലുണ്ടായ വൻ ഹിമപാതത്തിൽ പ്രശസ്ത പർവതാരോഹകൻ നിർമൽ പുർജ ഉൾപ്പെടെ 10 പേരെ കാണാതായി. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ 12-ാമത്തെ കൊടുമുടിയിൽ അപകടമുണ്ടായത്. കൊടുമുടിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് കയറുന്നതിനിടെയാണ് സംഘം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
കാണാതായവരിൽ അഞ്ച് നേപ്പാൾ സ്വദേശികളും അമേരിക്ക, ചൈന, ഒമാൻ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പെടുന്നു. നേപ്പാളിൽ ജനിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം നേടിയ നിർമൽ പുർജയാണ് (നിംസ് ദായ്) പർവതാരോഹക സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ സൊഹൈൽ സഖി, എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ആദ്യ ഒമാൻ വനിതയായ നദീറ അൽ ഹർത്തി, അമേരിക്കൻ പൗരനായ മല്ലോറി ഗെയ്സ്, ചൈനീസ് പൗരനായ വാങ് എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വിദേശികൾ. പുർ ബഹാദൂർ ഗുരുങ്, കിലി പെംബ ഷെർപ്പ, നിമ ഷെർപ്പ, ഗ്യാലു ഷെർപ്പ, നവാങ് തിണ്ടു ഷെർപ്പ എന്നിവരാണ് കാണാതായ നേപ്പാൾ സ്വദേശികൾ. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ ഇവർക്ക് പുറംലോകവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ആൽപൈൻ ക്ലബ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കറാർ ഹൈദ്രി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് അടിയന്തര തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി ആൽപൈൻ ക്ലബ് പ്രസിഡൻ്റ് മേജർ ജനറൽ ഇർഫാൻ അർഷാദ് വ്യക്തമാക്കി. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ഇതിനിടെ, അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്കർദുവിലെ ബേസ് കാമ്പിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. സാധ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് നേപ്പാൾ അംബാസഡർ റീത്ത ദിതാലും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
റെക്കോഡുകളുടെ തോഴൻ
2019-ൽ വെറും 189 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ 14 കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയാണ് നിർമൽ പുർജ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത്. 2023-ൽ ഒരു നോർവീജിയൻ വനിതയും നേപ്പാളി ഷെർപ്പയും ചേർന്ന് പുതിയ റെക്കോഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ ഈ നേട്ടം പുർജയുടെ പേരിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പർവതാരോഹണ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പുറത്തിറക്കിയ '14 പീക്സ്: നത്തിങ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികൻ കൂടിയായ പുർജയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എലൈറ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
8,047 മീറ്റർ (26,401 അടി) ഉയരമുള്ള ബ്രോഡ് പീക്ക് പർവതാരോഹകരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കെ2 കൊടുമുടിക്ക് സമീപമാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേരാണ് ഓരോ വർഷവും പാകിസ്ഥാനിലെ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കാൻ എത്തുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും, കാണാതായവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര പർവതാരോഹക സമൂഹത്തിനുമൊപ്പം ക്ലബ് നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും ആൽപൈൻ ക്ലബ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ വ്യക്തമാക്കി.
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