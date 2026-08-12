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സിഖ് വിഘടനവാദി പന്നുവിനെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന: നിഖിൽ ഗുപ്‌തയുടെ ശിക്ഷാവിധി നവംബർ 20ലേക്ക് മാറ്റി

പന്നുവിനെ വധിക്കാൻ വാടകക്കൊലയാളിയെ ഏർപ്പാടാക്കിയതിനും, ഇതിനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും ഫെബ്രുവരി 13ന് നിഖിൽ ഗുപ്‌ത കോടതിയിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരുന്നു

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Gurpatwant Singh Pannun (File IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 11:16 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: സിഖ് വിഘടനവാദി നേതാവ് ഗുർപത്‌വന്ത് സിങ് പന്നുവിനെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ നിഖിൽ ഗുപ്‌തയുടെ ശിക്ഷാവിധി നവംബർ 20ലേക്ക് മാറ്റി. ന്യൂയോർക്കിലെ സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്‌ട്‌ ഫെഡറൽ കോടതിയാണ് വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവച്ചത്. നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ 25ന് ശിക്ഷ വിധിക്കാനായിരുന്നു കോടതി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വധശ്രമത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തിയുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് കോടതി നടപടി.

കോടതി രേഖകളിൽ ഇരയുടെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, താനാണ് ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പന്നുവിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ തനിക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഇരയായ വ്യക്തി ന്യൂയോർക്ക് സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിൽ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 25ന് താൻ രാജ്യത്തിന് പുറത്തായിരിക്കുമെന്നും അതിനാൽ വാദം കേൾക്കുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ മുഖേന ഇദ്ദേഹം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ അഭ്യർഥന അംഗീകരിച്ച ജഡ്ജി വിക്ടർ മരേറോ, നവംബർ 20ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

പരമാവധി 20 വർഷം വരെ തടവ്
പന്നുവിനെ വധിക്കാൻ വാടകക്കൊലയാളിയെ ഏർപ്പാടാക്കിയതിനും, ഇതിനായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും ഫെബ്രുവരി 13ന് നിഖിൽ ഗുപ്ത കോടതിയിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരുന്നു. വാടകക്കൊലയാളിയെ നിയോഗിച്ചതിനും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനും പരമാവധി 10 വർഷം വീതവും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് 20 വർഷം വരെയുമാണ് തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നത്. 2023 ജൂൺ 30ന് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നാണ് നിഖിൽ ഗുപ്തയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇയാളെ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുർപത്‌വന്ത് സിങ് പന്നു. നിരോധിത സംഘടനയായ സിഖ്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ (എസ്.എഫ്.ജെ) തലവനായ ഇയാൾക്ക് അമേരിക്കൻ, കനേഡിയൻ പൗരത്വങ്ങളുണ്ട്. പന്നുവിനെ വധിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിനാണ് നിഖിൽ ഗുപ്ത വാടകക്കൊലയാളിയുമായി കരാർ ഉറപ്പിച്ചതെന്നാണ് അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനായി 15,000 ഡോളർ മുൻകൂർ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വാടകക്കൊലയാളി എന്ന വ്യാജേന ഗുപ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഡി.ഇ.എയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു.

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ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ റോയിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് നിഖിൽ ഗുപ്ത പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുടെ ആരോപണം. വികാസ് യാദവ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് നേരത്തെ കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ച സംഭവമാണിത്. ഇതിനിടെയാണ് കേസിൽ നിർണായകമായ ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കോടതി നവംബറിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

PANNUN MURDER CONSPIRACY CASE
GURPATWANT SINGH PANNUN
NIKHIL GUPTA PANNUN CASE
PANNUN MURDER CASE
PANNUN MURDER CONSPIRACY CASE

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