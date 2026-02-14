ഗുർപത്വന്ത് സിങ് പന്നുവിനെതിരായ വധശ്രമം; നിഖിൽ ഗുപ്തയ്ക്ക് 24 വര്ഷം കഠിന തടവ്
കൊലപാതകത്തിനായുള്ള വാടക ഗൂഢാലോചന, പണം കൈമാറ്റം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുൻപാകെ ഗുപ്ത സമ്മതിച്ചത്.
ന്യൂഡൽഹി: സിഖ് ഭീകരൻ ഗുർപത്വന്ത് സിങ് പന്നുവിനെതിരെ വധശ്രമ ഗൂഢാലോചന ആസൂത്രണം ചെയ്ത കേസിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ നിഖിൽ ഗുപ്തയ്ക്ക് 24 വർഷം കഠിന തടവിന് സാധ്യത. മാൻഹാട്ടൻ ഫെഡറൽ കോടതിക്ക് മുൻപാകെ നിഖില് ഗുപ്ത കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. 2026 മെയ് 29 ന് യുഎസ് ജില്ലാ ജഡ്ജി വിക്ടർ മാരേറോ നിഖിൽ ഗുപ്തയുടെ ശിക്ഷ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് യുഎസ് അറ്റോർണി ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
യുഎസ് പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ സൂപ്പർസീഡിംഗ് കുറ്റപത്രത്തിലെ മൂന്ന് കുറ്റങ്ങളിലും നിഖിൽ ഗുപ്ത കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. കൊലപാതകത്തിനായുള്ള വാടക ഗൂഢാലോചന, പണം കൈമാറ്റം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ന്യൂയോര്ക്ക് കോടതിയില് യുഎസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ജഡ്ജി സാറാ നെറ്റ്ബേണിന് മുമ്പാകെ ഗുപ്ത സമ്മതിച്ചത്.
വിദേശ പൗരന്മാർ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് മാതൃരാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എഫ്ബിഐയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രതിബദ്ധത ഈ കേസ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നുവെന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ എഫ്ബിഐ പ്രസ്താവിച്ചു. "എഫ്ബിഐ ന്യൂയോർക്കും യുഎസ് അറ്റോർണി എസ്ഡിഎൻവൈയും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്ന്, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഒരു യുഎസ് പൗരനെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി നിഖിൽ ഗുപ്ത കുറ്റം സമ്മതിച്ചു", എന്ന് എക്സ് പോസ്റ്റിൽ എഫ്ബിഐ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് അമേരിക്കന് പൗരന്മാരുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരു വിദേശ ശക്തിക്കും ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും യുഎസ് അറ്റോര്ണി വ്യക്തമാക്കി.
പഞ്ചാബിനെ പ്രത്യേക സിഖ് രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗുർപത്വന്ത് സിങ് പന്നുവിനെ വധിക്കാന് വികാസ് യാദവ് എന്ന ഇന്ത്യന് സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഗുപ്ത പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്ന് എഫ്ബിഐ അസിസ്റ്റ്ൻ്റ് ഡയറക്ടര് ജെയിംസ് ബാര്ണക്കിള് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ 2024 ജൂൺ മുതൽ ബ്രൂക്ലിനിലെ ജയിലിലുള്ള കഴിയുന്ന ഗുപ്ത താൻ നിരപരാധിയാണെന്നാണ് തുടക്കം മുതൽ വാദിച്ചിരുന്നത്.
"ഒരു യുഎസ് പൗരനെതിരായ കൊലപാതകത്തിനായുള്ള വാടക ഗൂഢാലോചനയിൽ നിഖിൽ ഗുപ്ത പ്രധാന പങ്കാളിയായിരുന്നു. എന്നാൽ യുഎസ് നിയമപാലകരുടെ നടപടികളാൽ ഈ കൊലപാതകം തടയപ്പെട്ടു," എന്ന് എഫ്ബിഐ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ റോമൻ റോഷാവ്സ്കി പറഞ്ഞു.
അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു യുഎസ് പൗരൻ രാജ്യാന്തര അടിച്ചമർത്തലിന് ഇരയായതെന്ന് എഫ്ബിഐ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. യുഎസ് പൗരന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ആരുതന്നെയായാലും ഉറപ്പായും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അറിയിച്ചു.
അതേസമയം പന്നുവിനെതിരായ ഗൂഢാലോചയിൽ പങ്കില്ലെന്നാണ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാളിൻ്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേര് കുറ്റപത്രത്തിൽ വന്നതോടെ ഇന്ത്യ ഉന്നത തല അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ 2024 ഒക്ടോബർ 17 ന് പന്നുനിനെതിരായ വധശ്രമ ഗൂഢാലോചനയിൽ, യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ കുറ്റപത്രത്തിലുള്ള ഗുപ്ത ഇനി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റെ ജീവനക്കാരനല്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
മുൻപ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രതിയായ നിഖിൽ ഗുപ്ത ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ പന്നുവിൻ്റെ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഗുർപത്വന്ത് സിങ് പന്നു അമേരിക്കൻ, കനേഡിയൻ പൗരത്വമുള്ള ഇന്ത്യൻ നിയുക്ത വിഘടനവാദിയാണ്.
