പന്നുൻ വധഗൂഢാലോചന: നിഖിൽ ഗുപ്തയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ കോടതിയുടെ 235 മാസം തടവുശിക്ഷ
പന്നുനോടും താൻ വേദനിപ്പിച്ച സമൂഹങ്ങളോടും അർഹതയില്ലാതിരുന്നിട്ടും തന്നെ എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ച സ്വന്തം കുടുംബത്തോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതായി നിഖിൽ ഗുപ്ത കോടതിയിൽ
Published : November 21, 2026 at 11:34 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദിയും ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടയാളുമായ ഗുർപത്വന്ത് സിങ് പന്നുനെ ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കേസിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരനായ നിഖിൽ ഗുപ്തയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ കോടതി 235 മാസം (19 വർഷത്തിലധികം) തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. 55കാരനായ നിഖിൽ ഗുപ്ത വാടകക്കൊലയാളി മുഖേന പന്നുനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിലാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി.
മാൻഹട്ടൻ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വിചാരണയ്ക്കിടെ ഗുപ്ത മാപ്പപേക്ഷിച്ചതായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പന്നുനോടും താൻ വേദനിപ്പിച്ച സമൂഹങ്ങളോടും അർഹതയില്ലാതിരുന്നിട്ടും തന്നെ എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ച സ്വന്തം കുടുംബത്തോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. 235 മാസത്തെ തടവുശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗുപ്തയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തുമെന്ന് ജഡ്ജി വിക്ടർ മറേറോ വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ഗുപ്ത കുടുംബത്തെ അവസാനമായി കണ്ടത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ കോടതി വിധി തത്സമയം കേട്ടത്.
വാടകക്കൊലപാതകം, വാടകക്കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഗുപ്ത സമ്മതിച്ചിരുന്നു. വിധിക്ക് പിന്നാലെ യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റിൽ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ, ഇന്ത്യൻ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജീവനക്കാരനായ വികാശ് യാദവാണ് ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്ന് ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ റിസർച്ച് ആൻഡ് അനാലിസിസ് വിങ് (റോ) പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് കീഴിലാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അമേരിക്കൻ നിയമപരിധിക്ക് പുറത്താണെന്ന് കരുതി ഇത്തരം ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ വിധിയെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് യുഎസ് അറ്റോർണി ജെയ്മി മക്ഡൊണാൾഡ് പറഞ്ഞു. നിഖിൽ ഗുപ്തയുടെ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് തടവുശിക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ മണ്ണിലോ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കെതിരെയോ അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പും നിയമപാലന ഏജൻസികളും നൽകുന്നതെന്ന് മക്ഡൊണാൾഡ് വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കൻ കോടതികളുടെ പരിധിയിൽനിന്ന് പുറത്താണെന്ന ധാരണയോടെയാണ് ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് ഗുപ്ത കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതെന്നും എന്നാൽ ആ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ക്രൂരമായ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ഗുപ്തയെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണ് ഈ വിധി. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ലോകത്ത് എവിടെയായിരുന്നാലും അവരെ വിചാരണ ചെയ്യാനുള്ള തങ്ങളുടെ ശേഷിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നതെന്നും മക്ഡൊണാൾഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ
നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 2023 മെയ് മാസത്തോടെയാണ് അമേരിക്കയിൽ വച്ച് പന്നുനെ വധിക്കാൻ വികാശ് യാദവ് ഗുപ്തയെ നിയോഗിച്ചത്. തുടർന്ന് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള സഹായിയാണെന്ന് കരുതി ഗുപ്ത ഒരാളെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ ഇയാൾ യുഎസ് ഡ്രഗ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് (ഡിഇഎ) വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രഹസ്യവിവരദാതാവായിരുന്നു.
ഈ വിവരദാതാവാണ് വാടകക്കൊലയാളിയെന്ന വ്യാജേന ഡിഇഎയിലെ രഹസ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഗുപ്തയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തത്. കൊലപാതകത്തിനായി 1,00,000 ഡോളർ നൽകാമെന്ന് യാദവ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി ധാരണയിലെത്തി. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസായി 15,000 ഡോളർ പണമായി കൈമാറാൻ 2023 ജൂൺ ഒൻപതിന് ഗുപ്തയും യാദവും ചേർന്ന് മറ്റൊരു സഹായിയെ ഏർപ്പാടാക്കി.
പന്നുൻ്റെ ന്യൂയോർക്കിലെ വീടിൻ്റെ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ദിനചര്യകൾ എന്നിവ യാദവ് ഗുപ്തയ്ക്ക് കൈമാറിയതായി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഗുപ്ത രഹസ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറുകയും ഗൂഢാലോചനയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കുകയും പന്നുനെ നിരീക്ഷിച്ചെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എത്രയും വേഗം കൊലപാതകം നടപ്പാക്കാൻ രഹസ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നിർദേശിച്ച ഗുപ്ത, 2023 ജൂൺ 20ഓടെ ആരംഭിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശന വേളയിൽ കൃത്യം നടത്തരുതെന്നും പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിരുന്നതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
നിജ്ജാർ വധവും പരാമർശത്തിൽ
ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ 2020ൽ ഇന്ത്യ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച കനേഡിയൻ സിഖുകാരൻ ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജാറിൻ്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചും നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് 2023 ജൂൺ 18നാണ് കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലുള്ള സിഖ് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് വച്ച് മുഖംമൂടി ധരിച്ച അക്രമികൾ നിജ്ജാറിനെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പന്നുൻ്റെ സഹായിയായിരുന്ന നിജ്ജാർ സിഖ് വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നേതാവും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ കടുത്ത വിമർശകനുമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
നിജ്ജാറിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിറ്റേന്ന് ഗുപ്ത രഹസ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. നിജ്ജാറും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നുവെന്നും ഇത്തരത്തിൽ വേറെയും നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ഗുപ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു. നിജ്ജാറിൻ്റെ വധത്തിന് പിന്നാലെ പന്നുനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കിയതായി നീതിന്യായ വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു.
അറസ്റ്റും കൈമാറ്റവും
അമേരിക്കയുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം 2023 ജൂൺ 30നാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ വച്ച് നിഖിൽ ഗുപ്ത അറസ്റ്റിലായത്. നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫിസ് ചെക്ക് അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 2024 ജൂണിൽ ഇയാളെ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറി. രണ്ടാമത്തെ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തിൽ വികാശ് യാദവിനെതിരെയും കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കേസിൽ ഇയാളെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിവിഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ ന്യൂയോർക്ക് സതേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് യുഎസ് അറ്റോർണി ഓഫിസാണ് കേസ് വാദിച്ചത്.
കാനഡയിലെ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയിൽ ഗുപ്തയ്ക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷക ഇസബെൽ കിർഷ്നർ വെള്ളിയാഴ്ച കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. നേപ്പാളിലും പാകിസ്ഥാനിലും നടത്തിയ കൊലപാതക ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ശബ്ദരേഖകളിൽ പതിഞ്ഞ ഗുപ്തയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ വെറും പൊങ്ങച്ചം പറച്ചിൽ മാത്രമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം ഗുപ്തയല്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്ന് കിർഷ്നർ പറഞ്ഞതായി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പന്നുനെ വധിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ അകപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അനാഥാലയങ്ങളിലും മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സന്നദ്ധസേവനം നടത്തിയിരുന്ന കഠിനാധ്വാനിയായ ഭർത്താവും പിതാവുമായിരുന്നു ഗുപ്തയെന്നും അഭിഭാഷക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച അവർ, ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ശാസനയായല്ലാതെ ഗുപ്ത ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് മാത്രം അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ വിധിക്കണമെന്ന് ജഡ്ജി മറേറോയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ
കേസിൽ യാതൊരുവിധ ഔദ്യോഗിക പങ്കുമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തെതന്നെ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ നയത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ഗൂഢാലോചനയിൽ വികാശ് യാദവിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിലും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ ജീവനക്കാരനല്ലെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചതായി 2024ൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അയാൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനല്ലെന്ന് താൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായും വക്താവ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
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