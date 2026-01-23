വ്യാവസായിക വളർച്ച, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ: അടുത്ത ദശകം ഇന്ത്യയുടേതാണെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി
രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം സ്ഥാപിത വൈദ്യുതി ശേഷിയുടെ ഏകദേശം 52 ശതമാനവും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ന്യൂഡൽഹി: വ്യാവസായിക വളർച്ച, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, ആഗോള മത്സരക്ഷമത എന്നിവയിൽ അടുത്ത ദശകം ഇന്ത്യയുടേതാണെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി. വളർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൻ്റെ വാർഷിക യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
"ദാവോസ് മുതൽ ഡൽഹി വരെ, അടുത്ത ദശകം ഇന്ത്യയുടേതാണ്", പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വ്യവസായത്തിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഫോറത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യ ഇതിനകം 267 ജിഗാവാട്ട് സ്ഥാപിത ഫോസിൽ ഇതര ഊർജ്ജ ശേഷി നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം സ്ഥാപിത വൈദ്യുതി ശേഷിയുടെ ഏകദേശം 52 ശതമാനവും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഊർജ്ജ പരിവർത്തനത്തെ കേവലം ഒരു പാരിസ്ഥിതിക അനിവാര്യതയായി മാത്രമല്ല, വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ഒരു ഘടകമായും ഇന്ത്യ കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ബിസിനസുകൾക്കും വീടുകൾക്കും ഒരുപോലെ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം പിഎം സൂര്യ ഘർ പദ്ധതിയിലൂടെ 2.7 ദശലക്ഷം വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരയിൽ സോളാർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 30 ജിഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കൂടാതെ 2.1 ദശലക്ഷത്തിലധികം കർഷകരുടെ ജലസേചന പമ്പുകൾ സോളാറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സബ്സിഡി ഗ്രിഡ് വൈദ്യുതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും മിച്ച വൈദ്യുതി വിറ്റുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് അധിക വരുമാനം നേടാൻ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉയർന്ന വിലയുള്ള സബ്സിഡി വൈദ്യുതിക്ക് പകരം കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഒരു ചരിത്രപരമായ മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ വിപ്ലവം കാരണം വൈദ്യുതി നിരക്കുകൾ കുറയുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മൂല്യ ശൃംഖലയിലുടനീളം ഇന്ത്യ ശക്തമായ ഒരു ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യം ഇതിനകം 144 GW സോളാർ മൊഡ്യൂൾ നിർമ്മാണ ശേഷി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോളാർ സെൽ നിർമ്മാണ ശേഷി 27 GW ൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സമീപഭാവിയിൽ ഏകദേശം 50 GW ആയി വികസിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
