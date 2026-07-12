ഒമാനിൽ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോണ് ആക്രമണം; അപലപിച്ച് ഭരണകൂടം
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ മുൻ കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : July 12, 2026 at 3:15 PM IST
മസ്കറ്റ്: ഒമാൻ്റെ വടക്കൻ പ്രവിശ്യയായ മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ഡ്രോണ് ആക്രണം നടത്തിയതായി ഒമാൻ സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ. ആക്രമണത്തെ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ ഒമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഒമാന് കിഴക്ക് 9 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി യുകെ മാരിടൈം ട്രേഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് (UKMTO) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കപ്പലിന്റെ പിൻഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ ലൈഫ് ബോട്ടിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവരെ പ്രാദേശിക അധികൃതർ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുത്തി.
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യുഎസുമായുള്ള സൈനിക സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതായും, അവിടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച രണ്ടാമതൊരു കപ്പൽ കൂടി ആക്രമിച്ചതായും ഇറാനിയൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് അറിയിച്ചു. ഖത്തറിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായും ഇറാൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായി ഇറാനിലെ കുറഞ്ഞത് 140 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടന്നതായി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. കരയിലും കടലിലും കാണുന്ന യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, നാവിക കപ്പലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചും കൃത്യതയുള്ള യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും യുഎസ് സൈന്യം ഏകദേശം 140 ഇറാനിയൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
മിസൈൽ ഡ്രോണ് നിർമ്മാണ മേഖലകൾ, വെടി മരുന്ന് സംഭരണ ശാലകൾ, ആശയ വിനിമയ ശൃംഖലകൾ, നാവിക ശേഷികൾ, തീരദേശ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് ആക്രമങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡ്രോണ്, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണം തടയാൻ വ്യോമ പ്രതിരോധ സേന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുവൈറ്റ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. ശത്രുതാപരമായ ആക്രമണങ്ങൾ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായണ് സ്ഫോടന ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെന്ന് കരസേനയുടെ ജനറൽ സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞു. ഖത്തറിലെ ഒരു യുഎസ് താവളവും ഇറാൻ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
11 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച 'ജിഎഫ്എസ് ഗാലക്സി' (GFS Galaxy) എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഒമാൻ തീരത്തുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. മേഖലയിലെ സിവിലിയൻ കപ്പലുകളെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 11 ഇന്ത്യക്കാരിൽ 10 പേരെ ഒമാൻ അധികൃതർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും, ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനെ കാണാതായതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
മേഖലയിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അതീവ ആശങ്കാജനകമാണ്. മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ഉടനടി ലഘൂകരിക്കണമെന്നും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിലൂടെയുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത കപ്പൽ ഗതാഗതവും വ്യാപാര സ്വാതന്ത്ര്യവും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചു.
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