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ജീവനുള്ള മാംസം തിന്നുതീർക്കുന്ന മാരക ഈച്ചകൾ; അമേരിക്കൻ കർഷകർ ഭീതിയിൽ

മാംസഭോജികളായ ഈച്ചകളുടെ ആക്രമണം, യുഎസിലെ കന്നുകാലി മേഖലയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി

Flesh Eating Fly In Texas, US Cattle Farming Threat, Screwworm Disease Outbreak, Texas Animal Health Crisis
US Screwworm Fly Outbreak (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 8:16 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ കന്നുകാലി കർഷകരെ കടുത്ത ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ന്യൂവേൾഡ് സ്ക്രൂവേം ഈച്ചകളുടെ വ്യാപനം. അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ടെക്സസിലാണ് മാംസം തിന്നുന്ന ഈ മാരക ലാർവകളുടെ സാന്നിധ്യം വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൃഗങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന ഈച്ചകൾ അതിവേഗം പടരുകയാണ്. രാജ്യത്തെ 113 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കാലിവളർത്തൽ മേഖലയ്ക്ക് ഇത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

സാൻ അൻ്റോണിയോയിൽ നിന്ന് 161 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലാ പ്രയറിലെ ഒരു ഫാമിലാണ് ആദ്യം രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്നാഴ്ച മാത്രം പ്രായമുള്ള പശുക്കുട്ടിയിലാണ് ഫെഡറൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലാർവയെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 17 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കന്നുകാലി സമ്പത്താണ് ടെക്സസിലുള്ളത്. അമേരിക്കയിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ടെക്സസ്. പരാദങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസും യുഎസ് കൃഷി വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആദ്യ രോഗബാധയുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ മാറി സവാല കൗണ്ടിയിലായിരുന്നു ഇത്. ഇവിടെ ഒരു മാസം പ്രായമുള്ള പശുക്കുട്ടിയിലാണ് ലാർവയെ കണ്ടെത്തിയത്.

മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപനം
രോഗം അതിവേഗം മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പടരുന്നതാണ് അധികൃതരെ കുഴക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനത്തോടെ മെക്സിക്കോയിലും ഈ മാരക ഈച്ചകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ പെറ്റുപെരുകുന്ന ഇവ മുൻപ് പനാമയുടെ തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ചെറിയ മുറിവുകളിലാണ് ഈച്ചകൾ മുട്ടയിടുന്നത്. വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ലാർവകൾ ജീവനുള്ള മാംസം തിന്നുതീർക്കുന്നതാണ് രീതി. കൃത്യ സമയത്ത് ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം മൃഗങ്ങൾ ചത്തുപോകും.

Flesh Eating Fly In Texas, US Cattle Farming Threat, Screwworm Disease Outbreak, Texas Animal Health Crisis
US Screwworm Fly Outbreak (AP)

ഈച്ചകളെ വിമാനത്തിൽ എത്തിച്ച കാലം
1930 മുതൽ 1960 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈച്ചകൾ കർഷകർക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് കന്നുകാലികളാണ് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ ചത്തൊടുങ്ങിയത്. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് രാജ്യം ഈ ഭീഷണി മറികടന്നത്. വന്ധ്യംകരിച്ച ആൺ ഈച്ചകളെ വിമാനമാർഗം പ്രദേശത്ത് വിക്ഷേപിച്ചാണ് അന്ന് പ്രതിരോധം തീർത്തത്. പുതിയതായി വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ലാർവകൾക്ക് വംശവർധന ശേഷിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയായിരുന്നു ഈ നീക്കം. ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭീഷണി എത്തിയത് കർഷകരെ വലിയ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കർശന മുന്നറിയിപ്പ്
രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന കന്നുകാലികളെ പ്രത്യേകം മാറ്റിനിർത്തണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുറിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാനുള്ള ചികിത്സ നൽകണം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനെ വിവരമറിയിക്കാനും അധികൃതർ കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻ്റ് ഏജൻസികൾ മേഖലയിൽ ശക്തമായ പരിശോധനകളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. രോഗബാധിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.

കന്നുകാലികളെ മാത്രമല്ല, ഇതര വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും വന്യജീവികളെയും ഭീകരരായ ഈച്ചകൾ ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. അപൂർവമായി മനുഷ്യരിലും ഈ ലാർവകളുടെ ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലും മൂക്കിലുമാണ് ഈച്ചകൾ കൂടുതലായി മുട്ടയിടാറുള്ളത്. ചില സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളിലും ഇവ ബാധിക്കാം. അതിനാൽ കർഷകർക്ക് പുറമെ സാധാരണക്കാരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അമേരിക്ക.

കാലിവളർത്തൽ മേഖലയിലുണ്ടായ പുതിയ പ്രതിസന്ധി മാംസ വിപണിയെയും സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. വിലക്കയറ്റത്തിനും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ മാംസ ലഭ്യത ഗണ്യമായി കുറയുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനായി കൃഷിവകുപ്പ് പ്രത്യേക കർമസേനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും വാഹന പരിശോധനകളും സർക്കാർ ശക്തമാക്കി.

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TAGGED:

FLESH EATING FLY IN TEXAS
US CATTLE FARMING THREAT
SCREWWORM DISEASE OUTBREAK
TEXAS ANIMAL HEALTH CRISIS
US SCREWWORM FLY OUTBREAK

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