ലോകാത്ഭുതമായ പിരമിഡിനുള്ളില് മറ്റൊരു വൻ കണ്ടെത്തൽ, രഹസ്യം തേടി ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗവേഷകര്
കണ്ടെത്തൽ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ അധ്യായം തിരുത്തിയെഴുതിയേക്കും
Published : November 9, 2025 at 7:42 AM IST
കെയ്റൊ: ഈജിപ്തിലെ അതിപുരാതനമായ ഖുഫു ഫറോവയുടെ പിരമിഡിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു പുതിയ പുരാവസ്തു കൂടി കണ്ടെത്തി. നൂതന സ്കാനിങ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ 30 മീറ്റർ നീളമുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഇടനാഴിയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റ് അറിയിച്ചു.
പുതിയ കണ്ടെത്തൽ 2026ഓടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രശസ്ത ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റ് ഡോ സാഹി ഹവാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടനാഴിയെ "അത്ഭുതകരമായ കണ്ടെത്തൽ" എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കണ്ടെത്തൽ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ അധ്യായം തിരുത്തിയെഴുതിയേക്കും. ഒരു അടച്ച വാതിലിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഇടനാഴിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 44-ആമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിലെ പ്രഭാഷണ സെഷനിലാണ് ഡോ. ഹവാസ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികതയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച യാത്രയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം വാചാലനായി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിയങ്ങളിലൊന്നായ ഗ്രാൻഡ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയത്തെക്കുറിച്ചും ഡോ. സാഹി ഹവാസ് സംസാരിച്ചു. ടുട്ടൻഖാമുനിലിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ 5,000 പുരാവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരമാണ് മ്യൂസിയത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
''പിരമിഡുകളുടെ പഠനത്തിൽ റഡാറുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശൂന്യ അറകളും ഇടനാഴികളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിരമിഡുകളുടെ ഉള്ളിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്'' - ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റ് ഡോ സാഹി ഹവാസ് പറഞ്ഞു.
ആരാണ് ഖുഫു രാജാവ്
ഈജിപ്തിലെ നാലാം രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഖുഫു രാജാവ്. ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഗിസയിലെ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് പണിയിച്ചത് ഖുഫു രാജാവാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഗ്രീക്കുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ 'ചിയോപ്സ്' എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തു വർഷം 2589 മുതൽ 2566 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നതായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
ബദർ-15ൽ പ്രകൃതിവാതക ശേഖരം
അതേസമയം, ഈജിപ്തിലെ ബദർ-15 പ്രദേശത്ത് പ്രകൃതിവാതക ശേഖരം കണ്ടെത്തി. ഈജിപ്ഷ്യൻ പെട്രോളിയം, ധാതുവിഭവ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പ്രതിദിനം 16 ദശലക്ഷം ഘന അടി വാതകം എന്ന നിരക്കിൽ ഇവിടം പ്രകൃതി വിഭവ ഉത്പാദന ഭൂപടത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ലോവർ ബഹാരിയ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏകദേശം 15 ബില്യൺ ഘന അടി വാതകം കരുതൽ ശേഖരത്തിലേക്ക് ചേർക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
