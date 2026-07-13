അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇറാനെ പിന്നോട്ടടിച്ചു: നെതന്യാഹു
ഇറാനുനേരെ യുഎസ് മൂന്നാംഘട്ട ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു രംഗത്ത് എത്തിയത്..
By ANI
Published : July 13, 2026 at 8:36 AM IST
ജറുസലേം: ഇറാൻ്റെ ആണവ വിഷയത്തിൽ നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരം കാണാനാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. എൻബിസി ന്യൂസിൻ്റെ മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ഇറാൻ കരാറുകൾ ലംഘിച്ചാൽ സൈനിക നടപടിക്ക് അമേരിക്ക മടിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സൈനിക നടപടിക്ക് മടിക്കില്ല
ആണവ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ ഒരു കരാറിലെത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇറാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പുകൾ മണിക്കൂറുകൾക്കോ മിനിറ്റുകൾക്കോ ഉള്ളിൽ ലംഘിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടിക്കില്ല. അതിനാൽ പ്രസിഡൻ്റിന് അതിനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു. ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടയാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ വിജയം കണ്ടു. ഇത് ഇസ്രയേലിന് മാത്രമല്ല, പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും എതിരെയുള്ള ഭീഷണി കൂടിയാണ് ഇല്ലാതാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് തിരിച്ചടി
ഇറാൻ അവരുടെ ആണവ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. മിഡ്നൈറ്റ് ഹാമ്മർ, എപിക് ഫ്യൂറി എന്നീ പേരുകളിൽ അമേരിക്കയും റൈസിങ് ലയൺ, റോറിങ് ലയൺ എന്നീ പേരുകളിൽ ഇസ്രയേലും നടത്തിയ സൈനിക നീക്കങ്ങളാണ് ഇറാനെ പിന്നോട്ടടിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ്റെ 140 സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമേരിക്ക കനത്ത ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. കര നാവിക സേനകളുടെ പോർവിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ഡ്രോൺ കേന്ദ്രങ്ങൾ, നാവിക താവളങ്ങൾ, ആയുധപ്പുരകൾ, വാർത്താവിനിമയ ശൃംഖലകൾ, തീരദേശ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സൈപ്രസ് പതാക വഹിച്ചുള്ള എംവി ജിഎഫ്എസ് ഗാലക്സി എന്ന ചരക്കുകപ്പലിനു നേരെ ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (ഐആർജിസി) നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ സൈനിക നീക്കം. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ.
ഇതിനിടെ ഒമാനിലെ ദുഖ്മ തുറമുഖത്ത് അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സ് സപ്പോർട്ട് സെൻ്ററുകൾക്കും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും നേരെ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഐആർജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ ഐആർഐബിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആക്രമണത്തിൽ ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നതായി ഐആർജിസിയുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് അൽ ജസീറയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം ഇറാൻ്റെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങളെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോഓപ്പറേഷൻ (ഒഐസി) ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി നയതന്ത്ര പ്രതിഷേധങ്ങളും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
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