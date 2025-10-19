ETV Bharat / international

"അടുത്ത വര്‍ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കും, ഞാൻ വീണ്ടും അധികാരത്തില്‍ വരും", പ്രഖ്യാപനവുമായി നെതന്യാഹു

തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യത്തിനാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മത്സരിക്കുമെന്ന് മറുപടി നൽകിയത്.

Benjamin Netanyahu (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 7:41 PM IST

ജറുസലേം: 2026 ലെ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഇസ്രയേലിലെ ഒരു ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ ചോദ്യത്തിനാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മത്സരിക്കുമെന്ന് മറുപടി നൽകിയത്.

2022-ലെ അവസാന ഇസ്രയേല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വലതുപക്ഷ ലിക്കുഡ് പാർട്ടി 32 സീറ്റുകൾ നേടി. 120 സീറ്റുകളുള്ള ഇസ്രയേലി പാർലമെൻ്റിലെ 64 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഡിസംബറിലാണ് നെതന്യാഹു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലെത്തിയത്.

അന്നുമുതൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സഖ്യ സർക്കാരിനെ അദ്ദേഹം നയിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം ഇസ്രയേലിൽ നടക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും അതിൽ വിജയിക്കുമെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

അടുത്ത ആഴ്‌ച പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന് 76 വയസ് തികയും. ഇസ്രയേല്‍ എന്ന രാജ്യം നിര്‍മിച്ചതിനുശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്‌തിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് നെതന്യാഹു. 1996 മുതൽ 1999 വരെയും വീണ്ടും 2009 മുതൽ 2021 വരെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചട്ടുണ്ട്. യെയർ ലാപിഡിൻ്റെയും നഫ്‌താലി ബെന്നറ്റിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മധ്യവർഗ സഖ്യം അധികാരമേറ്റപ്പോൾ 2021 ജൂണിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി.

റാഫ അതിർത്തി ക്രോസിങ് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ തുറക്കില്ല

ഈജിപ്‌തിനും ഗാസ മുനമ്പിനും ഇടയിലുള്ള റാഫ അതിർത്തി ക്രോസിങ് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ തുറക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. മരിച്ച ബന്ദികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും മറ്റ് നിബന്ധനകളിലും ഹമാസ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് തുറക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഈജിപ്‌തിൽ താമസിക്കുന്ന പലസ്‌തീനികളെ ഗാസയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി റാഫ അതിർത്തി ക്രോസിങ് തിങ്കളാഴ്‌ട വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് കെയ്‌റോയിലെ പലസ്‌തീൻ എംബസി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചു

ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബർ 19) പുലർച്ചെ, ഗാസയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പത്താമത്തെ ഇസ്രയേലി ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന അറിയിച്ചു. അതേസമയം മറ്റ് 20 ബന്ദികൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നും സേന വ്യക്തമാക്കി. ഈജിപ്‌ത്, ഖത്തർ, തുർക്കി, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ചത്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം, ഗാസയിലേക്ക് മാനുഷിക സഹായം നൽകൽ, ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കുക എന്നിവയും ഉൾപ്പെടന്നു. കരാർ പ്രകാരം, കൊല്ലപ്പെട്ട 18 ഇസ്രായേലി ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി തിരികെ നൽകാൻ ഹമാസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

