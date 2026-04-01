'ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഉടൻ നിലംപതിക്കും': യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ അവകാശവാദവുമായി നെതന്യാഹു
ഇറാൻ്റെ ആണവ, മിസൈൽ പദ്ധതികൾക്ക് കനത്ത പ്രഹരമേറ്റെന്ന് ഇസ്രയേൽ. ലെബനനിൽ നാല് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നെതന്യാഹുവിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യായിർ ലാപിഡ്.
By PTI
Published : April 1, 2026 at 10:23 AM IST
ജറുസലേം: ഇറാനെതിരായ യുദ്ധശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണം ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തെ ക്രമാനുഗതമായി തകർക്കുകയാണെന്നും ജൂത രാഷ്ട്രത്തിനെതിരായ അസ്തിത്വ ഭീഷണികൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ജൂത പെസഹ ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇറാൻ ഭരണകൂടം ഉടൻ നിലംപതിക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇറാനിൽനിന്നുള്ള ഭീഷണികൾക്കെതിരെ പുതിയ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇസ്രയേൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. യുഎസുമായുള്ള സംയുക്ത ആക്രമണം ഒരു മാസം തികയുമ്പോൾ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി വെല്ലുവിളിയായിരുന്ന ഭരണകൂടത്തെയാണ് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും പശ്ചിമേഷ്യ പിടിച്ചെടുക്കാനും ലോകത്തെയാകെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുമുള്ള ആയത്തുല്ല ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ യുഎസ് സഹായത്തോടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുഎസ് സഖ്യത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ
ആണവ പദ്ധതികളിലൂടെയും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളിലൂടെയുമാണ് ഇറാൻ വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തിയത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ ഇറാന് ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടമായെന്നും ഈ തുക പാഴായെന്നും നെതന്യാഹു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിന്മയുടെ അച്ചുതണ്ടിലെ 10 ശക്തികളെ ഇസ്രയേൽ നേരിട്ടു. ഗാസയിൽ ഹമാസിനും ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കും യെമനിൽ ഹൂത്തികൾക്കും സിറിയയിൽ ബഷർ അൽ അസാദിനും ഏറ്റ കനത്ത പ്രഹരം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ജൂഡിയയിലെയും സമരിയയിലെയും തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണവും ഇറാനുനേരെ നടത്തിയ അഞ്ച് ആക്രമണങ്ങളും അദ്ദേഹം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി മുതൽ ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിപ്ലവ ഗാർഡിൻ്റെയും ബാസിജിൻ്റെയും കൊലയാളികളും വരെയുള്ള നിരവധി പേരുടെ പതനവും നെതന്യാഹു എടുത്തുപറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ ഏഴുമുതൽ ഇസ്രയേൽ വധിച്ച ഹിസ്ബുല്ല, ഹമാസ് നേതാക്കളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചു. നിലവിൽ ഇറാൻ എക്കാലത്തേക്കാളും ദുർബലമാണെന്നും ഇസ്രയേൽ കൂടുതൽ ശക്തമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാനെ തകർക്കാൻ നടത്തിയ പദ്ധതികൾ
ഇറാൻ്റെ ആണവ, മിസൈൽ പദ്ധതികൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ നടന്ന റൈസിങ് ലയൺ, നിലവിലെ റോയറിങ് ലയൺ എന്നീ ഇരട്ട ഓപ്പറേഷനുകളിലൂടെ ഇസ്രയേൽ കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. ഭീഷണിയാകുന്ന ഇറാനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ പോരാട്ടം ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നുവെന്നും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചതായും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
ലെബനനിലെ കരസേനാ ഓപ്പറേഷനിൽ നാല് സൈനികരുടെ മരണത്തിൽ രാജ്യം ദുഃഖിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസ്താവന. വലിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇത്തരം വേദനാജനകമായ സംഭവങ്ങൾക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, മരിച്ച സൈനികർക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുകയാണെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇതിനോടകം നിരവധി പേരുടെ ജീവനെടുത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള പോരാട്ടവും രൂക്ഷമായത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മേഖല കൂടുതൽ സംഘർഷഭരിതമായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
നെതന്യാഹുവിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം
കരാറില്ലാതെ ഇറാനുനേരെ യുഎസ് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തയ്യാറായേക്കില്ലെന്ന് ചില ഇസ്രയേലി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാൽ സംയുക്ത ആക്രമണം പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി യുദ്ധം നിർത്താൻ ഉടൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാമെന്നും ട്രംപ് അടുത്തിടെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യായിർ ലാപിഡ് രംഗത്തെത്തി.
നെതന്യാഹു അഹങ്കാരിയാണെന്നും തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതെന്നും ലാപിഡ് ആരോപിച്ചു. സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാത്ത ജൂത സമൂഹങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പാസാക്കിയ വിവാദ ബജറ്റിനെയും വധശിക്ഷാ ബില്ലിനെയും പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
