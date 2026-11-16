നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് വ്യാജ വിവരം നൽകി; ഇസ്രയേലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അറബ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന
തെക്കൻ ഇസ്രയേലിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അറബ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് (Israel Election Rigging Row). പൊലീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഈ രഹസ്യവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ് നടപടി
By ANI
Published : November 16, 2026 at 8:08 AM IST
ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രയേലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് അറബ് പാർട്ടിയായ റാമിൻ്റെ (യുണൈറ്റഡ് അറബ് ലിസ്റ്റ്) പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസിലെ മുൻ ജീവനക്കാരൻ നൽകിയ വ്യാജ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്രയേലി മാധ്യമമായ ചാനൽ 12 പുറത്തുവിട്ട അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുള്ളത്.
തെക്കൻ ഇസ്രയേലിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അറബ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പൊലീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഈ രഹസ്യവിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ് നടപടി. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ റാമിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയതായി ചാനൽ 12ൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കുമുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് യാഷർ പാർട്ടി നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വ്യാജ വിവരങ്ങളും അറ്റോർണി ജനറലിൻ്റെ അന്വേഷണവും
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തലേദിവസം നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസിലെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഇഡോ നോർഡൻ പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ റാം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭാഷണത്തിനിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രഹസ്യാന്വേഷണ സ്രോതസ്സിലേക്ക് നോർഡൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരിച്ചുവിട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ യോസി ഷെല്ലിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുൻ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ആ സ്രോതസ്സ്. അന്നു വൈകിട്ട് തന്നെ പൊലീസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഓർഡിനേറ്റർ ഈ മുൻ ജീവനക്കാരനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും, മൂന്ന് റാം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കുറ്റകരമായ വിവരങ്ങൾ ഇയാൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ പരാതിക്ക് ബലം നൽകാൻ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് വ്യാജ വിവരങ്ങൾ തിരുകിക്കയറ്റിയെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ ഗാലി ബഹാരവ് മിയാറയുടെ ഓഫിസും പൊലീസ് അന്വേഷണ വിഭാഗവും സംഭവം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
വിദേശ ഇടപെടലുണ്ടെന്ന സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം അറബ് പാർലമെൻ്റ് (നെസെറ്റ്) അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അഞ്ച് അറബ് ജനപ്രതിനിധികളെ നിരീക്ഷിക്കാനും ഷിൻ ബെറ്റ് മേധാവി ഡേവിഡ് സിനി അനുമതി തേടിയിരുന്നതായും ചാനൽ 12 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഫോൺ ചോർത്താനുള്ള ഈ നീക്കം അവസാന നിമിഷമാണ് തടഞ്ഞത്.
ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളുടെയും ഇത്തരം നടപടികൾ ഇസ്രയേൽ ജനാധിപത്യത്തിന് പ്രകടവും നേരിട്ടുള്ളതുമായ അടിയന്തര ഭീഷണിയാണെന്ന് യാഷർ പാർട്ടി നേതാവ് ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഖത്തർഗേറ്റ് വിവാദത്തിൽ ഖത്തറി ഏജൻ്റുമാരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നാലെ അതിലും ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൃത്യമായ സെർച്ച് വാറൻ്റോ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റോ ഇല്ലാതെ ഇസ്രയേലിലെ അറബ് പൗരന്മാർക്കെതിരെ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചത്. അടുത്തിടെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അറബ് പാർട്ടികൾക്ക് അനുകൂലമായി ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ ശക്തികൾ ഇടപെട്ടെന്ന നെതന്യാഹുവിൻ്റെ മുൻ ആരോപണങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഐസൻകോട്ടിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഈ വിവാദത്തെ ഭൂകമ്പം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച നെതന്യാഹു, റാം പാർട്ടിയുമായും ജോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റുമായും സഹകരിക്കരുതെന്ന് സിയോണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെട്ടെന്ന ആരോപണം ഖത്തർ തള്ളിയിട്ടുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങളിൽ പൊലീസും ഷിൻ ബെറ്റും ഉടൻ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും ഐസൻകോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസവും അതിനുമുൻപും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കാൻ താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെയും നിയമപാലകരെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് ഇസ്രയേലി ഡെമോക്രാറ്റ്സ് നേതാവ് യായിർ ഗോലാൻ പ്രതികരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനായി സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തലേന്ന് പൗരന്മാർക്കെതിരെ പൊലീസ് സംവിധാനത്തിൽ വ്യാജ വിവരങ്ങൾ തിരുകിക്കയറ്റിയതിലൂടെ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസ് മറ്റൊരു പരിധികൂടി ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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ഷിൻ ബെറ്റും പൊലീസും നെതന്യാഹുവിൻ്റെ കളിപ്പാവകളല്ലെന്നും സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അവസാന വ്യക്തിയിലേക്കും എത്തുന്ന തരത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും അടിയന്തരവുമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഗോലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഓഫിസിലിരുന്ന് ലിക്കുഡ് പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യായിർ ലാപിഡും എക്സിലൂടെ പരിഹസിച്ചു. മൂന്ന് റാം പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് നടന്ന സാഹചര്യവും അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനും പൊലീസിനും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കുമുള്ള പങ്കും പുതിയ റിപ്പോർട്ടോടെ വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
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