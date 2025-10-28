ETV Bharat / international

ഗാസയില്‍ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിന് നെതന്യാഹൂവിന്‍റെ ഉത്തരവ്; ഹമാസ് കരാര്‍ ലംഘിച്ചെന്ന് ഇസ്രയേല്‍, വീണ്ടും യുദ്ധം?

നെതന്യാഹു ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ നടക്കാനിരുന്ന മറ്റൊരു ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹം കൈമാറുന്നത് മാറ്റിവെച്ചതായി ഹമാസ് അറിയിച്ചു.

Netanyahu (X.Com)
ടെല്‍ അവീവ്: ആഴ്ചകള്‍ നീണ്ട സമാധാനത്തിനു ശേഷം മധ്യേഷ്യയില്‍ വീണ്ടും യുദ്ധസമാന അന്തരീക്ഷം. ഹമാസ് കൈമാറിയ ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ മുൻപ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ആളുടേതാണെ് വ്യക്തമാക്കി ഗാസയിൽ "ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ" നടത്താൻ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഉത്തരവിട്ടു.

വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഹമാസ് ലംഘിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ചതിനെത്തർന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ച നെതന്യാഹു ഈ നിർദേശം നൽകിയത്. ഇസ്രായേലി സൈനികർക്ക് നേരെ തെക്കൻ ഗാസയിൽ വെടിവെപ്പുണ്ടായെന്നും, ഹമാസ് കൈമാറിയ ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ മുൻപ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ ആളുടേതാണെന്നും ഇസ്രായേൽ ആരോപിച്ചു.

നെതന്യാഹു ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിന് പിന്നാലെ നടക്കാനിരുന്ന മറ്റൊരു ബന്ദിയുടെ മൃതദേഹം കൈമാറുന്നത് മാറ്റിവെച്ചതായി ഹമാസ് അറിയിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്‍റെ ലംഘനങ്ങൾ കാരണം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മൃതദേഹ കൈമാറ്റം മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് ഹമാസിന്‍റെ സൈനിക വിഭാഗമായ ഇസ്സെദ്ദീൻ അൽ-ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡ്സ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇസ്രായേലിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രകോപനം മൃതദേഹങ്ങൾക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനും വീണ്ടെടുക്കലിനും തടസ്സമാകുമെന്നും ഹമാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിൽ ഹമാസ് മനഃപൂർവം കാലതാമസം വരുത്തുകയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതാണ് കാലതാമസത്തിന് കാരണമെന്ന് ഹമാസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

റഫായിൽ ഇസ്രായേലി സൈനികർക്ക് നേരെ ചൊവ്വാഴ്ച വെടിവെപ്പുണ്ടായെന്നും സൈന്യം തിരിച്ച് വെടിവെച്ചുവെന്നും ഇസ്രായേലി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിന്‍റെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് ഹമാസ് മൃതദേഹം കൈമാറാനുള്ള നടപടി വൈകിപ്പിച്ചത്.

വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രതികരണം തീരുമാനിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തതിനു ശേഷമാണ് ആക്രമത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.

ഗാസയിലേക്കുള്ള മാനുഷിക സഹായം തടയുക, ഗാസയിലെ ഇസ്രായേൽ നിയന്ത്രണം വിപുലീകരിക്കുക, ഹമാസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നിവ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പരിഗണനയിലുള്ള നടപടികള്‍.

ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നതിലെ ഈ കാലതാമസം, ഹമാസിനെ നിരായുധമാക്കൽ, അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സേനയെ വിന്യസിക്കൽ, ഗാസയുടെ ഭരണം ആർക്കായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ വെടിനിർത്തൽ കരാറുകളുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ 13 ബന്ദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇനിയും ഗാസയിലുണ്ട്. ഈജിപ്ത് വിദഗ്ധ സംഘത്തെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ഖാൻ യൂനിസിലും നുസൈറാത്തും തിരച്ചിലിനായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് ഇസ്രായേൽ സേന ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തിൽ മൂന്ന് ഹമാസ് സൈനികരെ വധിച്ചിരുന്നു. ഹമാസനിന്‍റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ ജെനിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ഇവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ടുപേർ ഹമാസിൻ്റെ ഖസ്സാം ബ്രിഗേഡ് അംഗങ്ങളാണെന്ന് ഹമാസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവസാനത്തെ 20 ജീവനുള്ള ബന്ദികളെ ഇസ്രായേൽ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പകരമായി ഇസ്രായേൽ ഏകദേശം 2,000 പലസ്തീൻ തടവുകാരെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രകാരം ഇസ്രായേൽ ഇതുവരെ 195 പലസ്തീൻകാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഗാസയ്ക്ക് കൈമാറി. രണ്ട് വർഷത്തെ ഗാസ യുദ്ധത്തിൽ 68,500-ൽ അധികം പലസ്തീൻകാർ മരിച്ചതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

