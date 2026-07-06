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'ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പിന്തുണക്കാരിൽ ഒരാള്‍ ഇന്ത്യ'; ജെഡി വാൻസിൻ്റെ പരാമർശത്തിന് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ മറുപടി

ഇസ്രായേൽ നേതാക്കൾ യുഎസ്-ഇറാൻ കരാറിൽ അതൃപ്‌തരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

Netanyahu cites India JD Vance Iran US Contract Trump
Prime Minister Narendra Modi and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (File Photo/PM Narendra Modi Photo Gallery/ANI)
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By ANI

Published : July 6, 2026 at 10:03 AM IST

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വാഷിങ്‌ടൺ: ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പിന്തുണക്കാരിൽ ഒരാള്‍ ഇന്ത്യയാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. അമേരിക്കയെ വിമർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെഡി വാൻസിൻ്റെ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയായാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പരാമർശം. ഇസ്രായേലിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് "വലിയ" പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നതായിരുന്നു പരാമർശം. ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

"ജെഡി വാൻസിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്, എന്നാൽ അതിനർഥം അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു എന്നല്ല. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഞാൻ അതിൽ പൂർണമായും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യ എന്ന ചെറിയ രാജ്യത്തെപ്പോലെ, ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവിടെ 1.4 ബില്യൺ ജനങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം,'' എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലെയും വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലും ഇസ്രായേൽ മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നെതന്യാഹു എടുത്തുപറഞ്ഞു.

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''പല നേതാക്കളും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കൂടാതെ ചില കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ, നിങ്ങളുടെ സൈന്യം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്നും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്'' എന്നും നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേലിൻ്റെ എഐ സൈബർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പല രാജ്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അഭിമുഖത്തിൽ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.

സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഇസ്രായേൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു നേതാവായി തുടരുന്നു. സൈബർ മേഖലയിൽ ലോകത്തിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ. നമ്മുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ മികച്ചതാണ്. അതിനാൽ ബന്ധങ്ങൾ എന്നതിനെക്കാള്‍, ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ മാസം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വാൻസ് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ലോകത്തെ ഒരേയൊരു ശക്തനായ സഖ്യകക്ഷിയെ ആക്രമിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ജെഡി വാൻസ് നൽകിയ മറുപടി. ഇസ്രായേൽ നേതാക്കൾ യുഎസ്-ഇറാൻ കരാറിൽ അതൃപ്‌തരാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍ക്കാണ് മറുപടി നൽകിയത്. അതേസമയം, നാറ്റോ ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നെതന്യാഹുവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിക്കാഴ്‌ചക്ക് ഒങ്ങുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരു നേതാക്കളും ഉടൻ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്ന് ട്രംപ് തന്നെയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

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TAGGED:

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