ETV Bharat / international

'ഇത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ല, താത്കാലിക ഇടവേള മാത്രം'; ഇറാൻ്റെ ആണവമോഹങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു

കരാറിലൂടെയോ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ ഇറാനെ നിരായുധീകരിക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference in Jerusalem (AP)
author img

By PTI

Published : April 9, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജറുസലേം: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തലിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ല ഇതെന്നും മറിച്ച് താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കൽ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ടെഹ്‌റാൻ്റെ സമ്പുഷ്‌ടീകരിച്ച യുറേനിയം പ്രശ്‌നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇസ്രയേൽ കൈവരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കും

കരാറിലൂടെയോ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ഇറാനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. ഓപ്പറേഷൻ ഗിഡിയോൺസ് വാളും ഓപ്പറേഷൻ ലയൺസ് റോറും ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിനെ നശിപ്പിക്കാനും എല്ലാവരുടെയും നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകാനും ഇറാന് കഴിയും. ആണവായുധങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് മിസൈലുകളും അവർക്ക് നിർമിക്കാനുള്ള സമയമായിരുന്നു ഇത്. ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ഈ വിഷയത്തെ ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഏത് സമയത്തും വീണ്ടും യുദ്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഇസ്രയേൽ തയാറാണെന്നും തൻ്റെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് ഇറാനെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അമേരിക്കയുമായി മികച്ച ബന്ധം

അമേരിക്കയുമായി ശക്തമായ പങ്കാളിത്തം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്നോട് മികച്ച അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചതായും ഇരുവരും എല്ലാ ദിവസവും ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ടെന്നും നെതന്യാഹു വിശദീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആക്രമണത്തിൽ ഷിയാ വിഭാഗത്തിന് വലിയ പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ലെബനനിൽ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്ക് എതിരായ സൈനിക നടപടി തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തമാണ്.

സമാധാന ചർച്ചകൾ

ടെഹ്‌റാനിൽ ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ രണ്ടാഴ്‌ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക കരാറിനായി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് അമേരിക്കയുടെയും ഇറാൻ്റെയും പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെ ഇസ്‌ലാമാബാദിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഏപ്രിൽ 10ന് വെള്ളിയാഴ്‌ച ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നിർണായക ചർച്ച നടക്കും. എന്നാൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മധ്യ ബെയ്‌റൂട്ടിലെ വാണിജ്യ, ജനവാസ മേഖലകളിൽ ബുധനാഴ്‌ച ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തി. ഇതിൽ നൂറിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു.

തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ

ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി ഇറാനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയും നിരവധി ഉന്നത കമാൻഡർമാരും ഇതിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രതികാര യുദ്ധം പിന്നീട് ഗൾഫ് മേഖലയിലാകെ വ്യാപിച്ചു. ആഗോള എണ്ണയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് കടന്നുപോകുന്ന സുപ്രധാന ജലപാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം നിർത്തിവയ്ക്കുകയും, ഇത് ആഗോള എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്‌തു. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.