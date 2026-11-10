ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും യുദ്ധം വേണം; ട്രംപിനെ ദിവസവും വിളിച്ച് നെതന്യാഹു സമ്മര്ദം ചെലുത്തുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്
ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലണ് ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്താൻ നെതന്യാഹു ട്രംപിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്
Published : November 10, 2026 at 1:55 PM IST
വാഷിങ്ടൺ : ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുമ്പോള്, ടെഹ്റാനെതിരെ വീണ്ടും ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു സമ്മര്ദം ചെലുത്തുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ടെഹ്റാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക ആക്രമണം നടത്താന് നെതന്യാഹു ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായാണ് അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോര്ട്ടുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഫിനാന്ഷ്യല് ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്താന് നെതന്യാഹു ട്രംപിന് മേല് സമ്മര്ദം ചെലുത്തുന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. "യുദ്ധം പുനരാരംഭിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നെതന്യാഹു ദിവസവും ട്രംപിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്.
വൈറ്റ് ഹൗസിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള യുദ്ധവിരുദ്ധരായ ആളുകള് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്," ചര്ച്ചകളെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ള ഒരാള് ഫിനാന്ഷ്യല് ടൈംസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല്, നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകളിലൂടെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് അറബ് രാജ്യങ്ങള് യുഎസ് പ്രസിഡന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരമൊരു സമ്മര്ദമുണ്ടാകുന്നത് എന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ഇറാന് അതിര്ത്തികളെ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കന് സൈന്യം ഇപ്പോഴും ചെറിയ തോതിലുള്ള സൈനിക നടപടികള് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഈ നീക്കങ്ങള്. നവംബര് 3, നവംബര് 6 തീയതികളില് ഇറാന്റെ കെഷിം ദ്വീപിന് നേരെ യുഎസ് മിസൈലാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
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നവംബര് 6-ലെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും, മറ്റൊരു സൈനിക നടപടിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫ്ലോറിഡയിലെ വെസ്റ്റ് പാം ബീച്ചില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, "ഞങ്ങള് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്, എങ്കിലും അവ ഫലപ്രദമാണ്. അവര് ഞങ്ങള്ക്കെതിരെ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. ഞങ്ങള് അത് വെറും 5 മുതല് 15 മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളില് തകര്ത്തു," എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസില് ട്രംപിന്റെ പാര്ട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടാന് ഈ യുദ്ധം ഒരു പ്രധാന കാരണമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തണമെന്ന നെതന്യാഹുവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേഗത കൂടിയത്. കൂടാതെ, ഇസ്രായേലില് നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില് ലിക്കുഡ് പാര്ട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടാനോ സഖ്യസര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാനോ കഴിയാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലും നെതന്യാഹു കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്.
ടെഹ്റാനെതിരെയുള്ള സംയുക്ത നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും നെതന്യാഹുവും ട്രംപും സംസാരിച്ചതായി നയതന്ത്ര രേഖകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തികച്ചും "തുറന്നതായിരുന്നു" എന്നാണ് അമേരിക്കന് ഭരണകൂട വൃത്തങ്ങള് ഇതിനെക്കുറിച്ച് 'ആക്സിയോസിനോട്' പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നയുടന് തന്നെ സൈനിക ആക്രമണം നടത്താന് നെതന്യാഹു ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും നയതന്ത്ര ചര്ച്ചകള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കാനാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് തീരുമാനിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിക്കും മേഖലയിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങള്ക്കും ശേഷം, ഇറാനെതിരെ ഇനി വലിയൊരു ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ട്രംപ് നല്കുന്ന സൂചന. തിങ്കളാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസില് നടന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില്, "സൈനികപരമായി ഇറാന്റെ കാര്യം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞതാണ്, ഞങ്ങള് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ നിലനിര്ത്താന് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്," എന്ന് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
തര്ക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ കരട് നിര്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഖത്തര് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദുമായി ട്രംപ് നടത്തിയ അടച്ചിട്ട മുറിയിലെ ചര്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഈ പ്രതികരണം.
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