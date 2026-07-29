ഭിന്നതകള് മറന്ന് കൈകോര്ത്തു; ഇറാൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ട്രംപുമായി നടത്തിയ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച മികച്ചതെന്ന് നെതന്യാഹു
അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നു. ഇത് നേട്ടമുള്ളതും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലെവിറ്റ്
Published : July 29, 2026 at 10:00 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ചൊവ്വാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വച്ച് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച മികച്ചതായിരുന്നു എന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹു.. ഇറാനെതിരെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷമുള്ള ഇവരുടെ ആദ്യ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇത്. തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അയവുവരുത്താനുള്ള അവസരമായി നെതന്യാഹു ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.
അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ച ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നു. ഇത് നേട്ടമുള്ളതും ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലെവിറ്റ് പ്രസ്താവിച്ചു. ചർച്ച നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ച സന്ദേശത്തിൽ ട്രംപ് ഇതിനെ വളരെ നല്ലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. പല പ്രധാന വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.
ഇരു നേതാക്കളും സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. ട്രംപുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായ പശ്ചാത്തലത്തിലും നെതന്യാഹു വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും കൂടിയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ഇറാൻ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചാൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് നെതന്യാഹു ട്രംപിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയെയും വ്യക്തമായി അറിയിച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വിവരമുള്ള ഒരു ഇസ്രയേലി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനാൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിബന്ധനയിലാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സംസാരിച്ചത്.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇരുവർക്കുമിടയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളുടെ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചര്ച്ച മികച്ചതായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രതികരണം. ഈയിടെ ഇസ്രയേലിനെ വിമർശിക്കുകയും ലോക നേതാക്കളിൽ ട്രംപ് മാത്രമാണ് അവരുടെ ഏക സുഹൃത്തെന്ന് താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്ത വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
അതേസമയം, ഇറാൻ അണുവായുധങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പൊതുലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ചര്ച്ചയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അന്തര്ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ട്രംപിനും വാൻസിനുമൊപ്പം സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ നെതന്യാഹു പങ്കെടുത്തു.
“Prime Minister Bibi Netanyahu of Israel, along with myself and Representatives. Had a very good meeting! Obviously, many important subjects were discussed.” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/eAfJPpiJMl— The White House (@WhiteHouse) July 29, 2026
നെതന്യാഹുവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി ട്രംപ്
വൈറ്റ് ഹൗസിലെ നിർണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് നെതന്യാഹുവെതിരെ പരസ്യമായി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഓവൽ ഓഫീസിൽ ഇരുനേതാക്കളും നടത്തുന്ന ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് തൻ്റെ നിരാശ വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇറാനിലെ ഭൂഗർഭ ആണവനിലയമായ 'പിക്ആക്സ് മൗണ്ടൻ' സംബന്ധിച്ച രഹസ്യവിവരങ്ങൾ നെതന്യാഹു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ട്രംപിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരമൊരു വിഷയം പരസ്യമാക്കാതെ തന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ട്രംപ് ചോദിച്ചു.
ട്രംപിൻ്റെ വിമർശനം
"എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അമേരിക്ക ഈ യുദ്ധത്തിൽത്തന്നെ തുടരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പിക്ആക്സ് മൗണ്ടനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെന്തിനാണ് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറയുന്നത്?"
തങ്ങൾക്ക് മേൽ ആർക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനാകില്ലെന്ന സൂചന നൽകിയ ട്രംപ്, അമേരിക്കയുടെ സൈനിക പിന്തുണയില്ലാതെ ഇസ്രയേലിന് നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
തുടർച്ചയായ ഭിന്നതകൾ
ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമീപകാലത്തായി വിള്ളലുകൾ വീഴുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങൾ യുഎസിൻ്റെ ഇറാൻ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെ ബാധിക്കുന്നതിൽ ട്രംപ് നേരത്തെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇരുവർക്കുമിടയിൽ നടന്ന ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചതായും വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അമേരിക്ക ഇറാനുമായി സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നെതന്യാഹു സൈനിക നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യുഎസിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്.
വഴിത്തിരിവായി വൈറ്റ് ഹൗസ് കൂടിക്കാഴ്ച
അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കെത്തന്നെ, വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന അടച്ചിട്ട കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇരുപക്ഷവും അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ്, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത് എന്നിവരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
കൂടിക്കാഴ്ച പോസിറ്റീവും ഫലപ്രദവും ആയിരുന്നുവെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് കരോലിൻ ലെവിറ്റ് അറിയിച്ചു. ട്രംപുമായി നടത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇതെന്ന് നെതന്യാഹുവും പ്രതികരിച്ചു. ഒക്ടോബറിൽ ഇസ്രയേലിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, ട്രംപുമായുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നെതന്യാഹുവിന് ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാണ്.
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