'ഗൾഫ് ജോലിയേക്കാൾ നല്ലത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ സേവിക്കുന്നത്'; നേപ്പാളിൽ പ്രതിഷേധവുമായി യുവാക്കൾ
ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ സഹകരണ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ഗൂർഖാ സൈനികരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്. എന്നാൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് 2019 മുതൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : August 14, 2026 at 2:10 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ അഗ്നിപഥ് വഴി നേപ്പാളിലെ യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുനരാരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി യുവാക്കൾ. വിഷയത്തിൽ മുൻ ഗൂർഖാ സൈനികർ നേപ്പാളിലെ പൊഖാറ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നേപ്പാളി യുവാക്കളെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് 2019 മുതൽ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റുകൾ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതോടെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നേപ്പാൾ സർക്കാർ നേപ്പാളി യുവാക്കളെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ സഹകരണ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ഗൂർഖാ സൈനികരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്. നേപ്പാളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറവായതിനാൽ രാജ്യത്തെ നിരവധി യുവാക്കൾ അഗ്നിപഥ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ താത്പ്പര്യപ്പെടുന്നു,
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ഇന്ത്യൻ എക്സ് സർവീസ്മാൻ ഗൂർഖാ ബ്രിഗേഡ് നേപ്പാർ പൊഖാറയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ കരസേന മാധാവി ജനറൽ ധീരജ് സേഥിൻ്റെ നേപ്പാൾ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി നേടാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നതിനുപകരം നേപ്പാളി യുവാക്കളെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ അഗ്നിവീറുകളായി ചേരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് നേപ്പാളി യുവാക്കളുടെ ആവശ്യം. നേപ്പാളി യുവാക്കളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഗൂർഖാ സൈനികരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് പ്രക്രിയ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും യുവാക്കൾ അവശ്യപ്പെട്ടു.
മുൻ സൈനികരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും വിമുക്തഭടന്മാർ എന്ന പദം വഹിക്കുന്നതുമായ സംഘടനകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കരുതെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻ സൈനികരുടെ അന്തസും അവാകശങ്ങളും താത്പ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അത്തരം സംഘടനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
എന്താണ് അഗ്നിവീർ
സായുധ സേനയുടെ മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഓഫീസർ റാങ്കിന് താഴെയുള്ള സൈനികരെ നാല് വർഷത്തേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ "ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റൈൽ" പദ്ധതിയാണ് അഗ്നിപഥ് സ്കീം. 2022 സെപ്തംബറിലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഈ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരെ അഗ്നിവീർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
സൈനികർക്ക് നാല് വർഷമാണ് സേവന കാലാവധി. അതിന് ശേഷം 25 ശതമാനം വരെ ആളുകളെ ദീർഘാല സേവനത്തിനായി നിലനിർത്തും. ഇന്ത്യിൽ നിന്നും ആയിരകണക്കിന് യുവാക്കളാണ് ഓരോ വർഷവും അഗ്നിപഥിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.
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