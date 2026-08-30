കണ്ണീരിലായി നേപ്പാൾ: പ്രളയമരണം 691 ആയി; രക്ഷാദൗത്യത്തിന് കരുത്തേകി ഇന്ത്യയുടെ നാലാം വിമാനവുമെത്തി
നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ കാണാതായതത് മൂവായിരത്തോളം പേരെ. കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ചിത്വാൻ ജില്ലയിൽ.
Published : August 30, 2026 at 8:27 AM IST
കാഠ്മണ്ഡു: ശനിയാഴ്ചയുണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 691 ആയി ഉയർന്നു. അതേസമയം മൂവായിരത്തോളം പേരെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ, അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കൽ, മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (NDRRMA) അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ നാലാദിവസവും തുടരുകയാണ്. തെരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി 18000-ത്തിലധികം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ശസ്ത്രക്രിയാ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നേപ്പാൾ പ്രളയബാധിതർക്ക് സഹായവുമായി ഇന്ത്യയുടെ നാലാമത്തെ ദുരിതാശ്വാസ വിമാനം കാഠ്മണ്ഡുവിലെത്തി. നേപ്പാളിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക, മെഡിക്കൽ സഹായങ്ങളും ഇന്ത്യ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ അറിയിച്ചു. പ്രളയബാധിതർക്കായി പുതപ്പുകൾ, സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ, ടാർപോളിനുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ, ശുചിത്വ കിറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ നവീൻ ശ്രീവാസ്തവ കൈമാറിയത്.
ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾക്കുമായി പ്രത്യേക ഡിഎൻഎ ഉപകരണങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഒരു സംഘവും നേപ്പാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നേപ്പാളിന് അടിയന്തര സാങ്കേതിക, മെഡിക്കൽ, മെറ്റീരിയൽ സഹായം നൽകാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നാലാമത്തെ വിമാനം അയച്ചതെന്ന് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തെത്തുടർന്ന്, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യ കര, വ്യോമ സഹായം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നേപ്പാളിൽ നിന്ന് 108 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, 275 പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വംശജരായ 128 പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ചിത്വാൻ ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ
ചിത്വാൻ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. 246 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. നവാൽപരസി ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് 165, നവാൽപരൈ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് 63, ഗൂർഖയിൽ നിന്ന് 57, നുവാക്കോട്ടിൽ നിന്ന് 51, ധാഡിംഗിൽ നിന്ന് 45, തനാഹുനിൽ നിന്ന് 35, റസുവയിൽ നിന്ന് 13 എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കണക്കുകൾ. ഗൂർഖ ചിത്രത്തിൽ വിവിധ മനുഷ്യശരീര ഭാഗങ്ങളും കണ്ടെത്തി. നദിക്കരയിലുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 933 പേരെയും നിരവധി വിദേശികളെയും കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം നേപ്പാൾ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
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45 നേപ്പാൾ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 27 നേപ്പാൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 13 സായുധ പൊലീസ് സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 15 കസ്റ്റംസ് ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 4 ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ലാങ്ടാങ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ കാണാതായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 8,370 നേപ്പാൾ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 6,135 നേപ്പാൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 4,203 സായുധ പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 18,708 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നേപ്പാളിലെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ, മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (NDRRMA) അറിയിച്ചു. ജലവൈദ്യുത തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ 279 പേർ ഉൾപ്പെടെ 7,514 പേരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇതുവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 227 വിദേശ പൗരന്മാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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