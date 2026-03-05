നേപ്പാൾ പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ; ജെൻസി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ETV Bharat / international

നോപ്പാളില്‍ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. കർശന സുരക്ഷയോടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

People wait in a queue to cast their votes for the parliamentary election in Kathmandu, Nepal, Thursday (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 5, 2026 at 10:58 AM IST

കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ അരങ്ങേറിയ ജെൻസി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. 165 മണ്ഡലങ്ങളിലായാണ് ഇന്ന് (മാർച്ച് 05) വോട്ടെടുപ്പ്. രാവിലെ 7 മണിക്ക്‌ ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ്‌ വൈകിട്ട്‌ അഞ്ച് മണിയോടെ അവസാനിക്കും. ഏകദേശം 30 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യത്ത് കർശന സുരക്ഷയോടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്‌ച അർധരാത്രിയോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം സുരക്ഷാ സേന പെട്രോളിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങളും റാലി, പൊതുയോഗങ്ങൾ എന്നിവയും നിരത്തുകളിൽ പൂർണമായി നിരോധിച്ചു. ഇതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും.

ഏകദേശം 19 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. 65 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. 165 സീറ്റുകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ 3,406 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ 3,135 സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്നുമായി 275 അംഗങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും.

ബുധനാഴ്‌ച മുതൽ നേപ്പാളിൽ മൂന്ന് ദിവസം വോട്ടെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് അവധിയാണ്. ആകെ 10,967 പോളിങ് ബൂത്തുകളിലായി 23,112 പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമാണ് വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കടന്നതെന്ന് ആക്‌ടിങ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ രാം പ്രസാദ് ഭണ്ഡാരി ബുധനാഴ്‌ച മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

'തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ സജീവമായും ആവേശത്തോടെയും പങ്കെടുക്കാൻ വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻ കാഠ്‌മണ്ഡു മേയർ, രാഷ്‌ട്രീയ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി നേതാവ്‌ ബാലേന്ദ്ര ഷാ, നേപ്പാളി കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ്‌ഗഗൻ ഥാപ്പ, ജെൻസി പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന്‌ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് നേപ്പാൾ പ്രസിഡൻ്റുമായ കെപി ശർമ ഒലി എന്നിവരാണ്‌ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. വാരാന്ത്യത്തിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരം രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സമൂഹമാധ്യമ അക്ക‍ൗണ്ടുകളുടെ നിരോധനത്തെ തുടർന്നാണ് നേപ്പാളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കലാപം ഉണ്ടായത്. കലാപത്തിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തെയും ആക്രമണത്തെയും തുടർന്ന്‌ പ്രധാനമന്ത്രിയും സിപിഎൻ (യുഎം എൽ) ചെയർമാനും കൂടിയായ കെപി ശർമ ഒലിക്ക്‌ രാജിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നു. മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുശീല കാർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാരിനാണ്‌ നിലവിൽ ഭരണച്ചുമതല.

