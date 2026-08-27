പ്രളയച്ചുഴിയില് നേപ്പാൾ: 300-ലധികം ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായി; ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തല്
നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിർ ഖനാൽ വ്യാഴാഴ്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്
Published : August 27, 2026 at 11:29 AM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ കനത്ത മിന്നൽ പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് കാണാതായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ മുന്നൂറോളം ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉൾപ്പെടുന്നതായി സ്ഥിരീകരണം. നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിർ ഖനാൽ വ്യാഴാഴ്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.
ഹിമാലയൻ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികളും തീർത്ഥാടകരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പ്രധാന പാതകളും താൽക്കാലിക താമസസ്ഥലങ്ങളും പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. പ്രദേശത്തെ റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകർന്നതിനാൽ പലയിടങ്ങളും പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ നേപ്പാളിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്.
റസുവ മേഖലയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ 160ല് അധികം പേര് പേർ മരിച്ചതായും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു. "ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ദുരന്തത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വ്യാപ്തി കണക്കാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭോട്ടെകോഷി നദിയിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ മരണം 165 ആയി ഉയർന്നതായി നേപ്പാൾ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ഭോട്ടെകോഷിയുടെ പോഷകനദിയായ ലെന്ദേയുടെ ഗതി തടസ്സപ്പെട്ടതാണ് ചൈനീസ് അതിർത്തിയായ റസുവഗഥിക്ക് സമീപമുള്ള തിമൂറെയെ ആദ്യം ബാധിച്ച പ്രളയത്തിന് കാരണമായത്.
കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കൈലാസ് മാനസരോവർ യാത്രയ്ക്കെത്തിയ തീർത്ഥാടകരാണ്. തമിഴ്നാട്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടക സംഘങ്ങളാണ് പ്രളയ മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. മേഖലയില് രക്ഷാപ്രവർത്തനം സജീവമാണ്. ദുരന്തമേഖല ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽറോഡുകളും പാലങ്ങളും തകർന്നു.
തകർന്ന 19 പ്രധാന പാലങ്ങളും റോഡുകളും ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായതോടെ കരമാർഗ്ഗമുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സൈന്യത്തിൻ്റെയും വ്യോമസേനയുടെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആകാശമാർഗ്ഗം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ആദ്യഘട്ട ആശ്വാസ സാമഗ്രികൾ ഇന്ത്യ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിരവധി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രത്യേക കണ്ട്രോൾ റൂമുകൾ ആരംഭിച്ച് നേപ്പാൾ അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണ്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ സേനയും പൊലീസും.
ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് സഹായത്തിനും വിവരങ്ങൾക്കുമായി കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അടിയന്തര ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. +977 985 131 6807, +977 970 910 7500. നേപ്പാൾ സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു വരികയാണെന്നും എംബസി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
നേപ്പാൾ ടൂറിസം ബോർഡും അടിയന്തര സഹായ നമ്പറുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: 1234
ഹോട്ട്ലൈൻ: 1144
ടൂറിസ്റ്റ് പൊലീസ്: 9851289445
ഇതിനുപുറമേ, ബീജിംഗിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴിയും ബന്ധപ്പെടാവുന്ന 0086 185 1428 4905 എന്ന ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രളയസഹായമെത്തിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
കനത്ത മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ നേപ്പാളിന് അടിയന്തര മാനുഷിക സഹായവും അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളും എത്തിച്ചുനൽകിയ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കറിനും ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി അറിയിച്ച് നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷിസിർ ഖനാൽ. സാമൂഹികമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഇടപെടലിനെ പ്രശംസിച്ചത്.
Thank you Hon. EAM @DrSJaishankar and the Government of India for the generous humanitarian aid and critical medical supplies extended to support our flood relief operations.— Shisir Khanal (@shisir) August 26, 2026
India’s swift response reflects the strength of our bilateral partnership and mutual solidarity in this… https://t.co/PrxvugpfN3
ഈ ദുഷ്കരമായ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നൽകിയ വേഗത്തിലുള്ള പിന്തുണ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെയും പരസ്പര ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെയും തെളിവാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബലേന്ദ്ര ഷായും ഇന്ത്യയുടെ ഈ കാരുണ്യഹസ്തത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .
താൽക്കാലിക ടെൻ്റുകൾ, കമ്പിളികൾ, ശുചിത്വ കിറ്റുകൾ, സോളാർ വിളക്കുകൾ, അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ എന്നിവയടക്കം 10 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നേപ്പാളിന് കൈമാറിയത്.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സി-130 സൂപ്പർ ഹെർക്കുലീസ് വിമാനത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ട സാമഗ്രികൾ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ എത്തിച്ചത്. കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ നേപ്പാളിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്നും വ്യോമസേന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വ്യോമസേനാ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ
ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തന ഹെലികോപ്റ്ററുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് ടീമും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും അടിയന്തര സഹായത്തിനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്.
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