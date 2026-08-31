പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന് നേപ്പാൾ; 275 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാനില്ല, തിരച്ചിൽ ഊർജിതം
നേപ്പാൾ പൊലീസ്, സൈന്യം, സായുധ പൊലീസ് സേന, കസ്റ്റംസ്, ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫിസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്.
Published : August 31, 2026 at 7:14 AM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ മരണം എണ്ണൂറ് കടന്നു. രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. കാണാതായവരിൽ 275 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും 128 ഇന്ത്യൻ വംശജരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സംഘം ഉൾപ്പെടെ നേപ്പാളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി.
ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 788 മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ചിറ്റ്വാൻ (264), നവൽപരാസി ഈസ്റ്റ് (194), നവൽപരാസി വെസ്റ്റ് (120), ഗൂർഖ (58), നുവാകോട്ട് (52), ധാഡിങ് (50), തനഹുൻ (37), രസുവ (13) എന്നിങ്ങനെയാണ് മരണസംഖ്യ. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2502 പേരെയാണ് കാണാതായത്. ഇതിൽ 933 പേർ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിലെ തൊഴിലാളികളാണ്.
592 വിദേശികളും വിദേശ സംഘങ്ങൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന 127 നേപ്പാൾ പൗരന്മാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നേപ്പാൾ പൊലീസ്, സൈന്യം, സായുധ പൊലീസ് സേന, കസ്റ്റംസ്, ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫിസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്. കൈലാസ് മാനസരോവർ തീർഥാടകരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നൂറിലധികം വിദേശികളെക്കുറിച്ച് നിലവിൽ വിവരമില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധന
മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ 19 അംഗ ഇന്ത്യൻ ഫോറൻസിക് സംഘം കാഠ്മണ്ഡുവിൽ എത്തി. നേപ്പാൾ പൊലീസിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറി, ത്രിഭുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചിങ് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംഘം ചർച്ച നടത്തി. ഇതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഫോറൻസിക് സംഘത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ അറിയിച്ചു.
ചിലിമെ, ലാംഗ്ടാങ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തകർന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ പ്രത്യേക തുരങ്ക രക്ഷാസംഘം നേപ്പാൾ സൈന്യത്തിനൊപ്പം സംയുക്ത തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. മോശം കാലാവസ്ഥയിലും ലാംഗ്ടാങ് പദ്ധതിക്ക് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കാൻ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെ 149 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ചൈനയിൽ നിന്ന് 403 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ സുരക്ഷിതരായി നേപ്പാൾ അതിർത്തി കടന്നു. അഞ്ഞൂറ് ഇന്ത്യക്കാർ കൂടി ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലുണ്ടെന്നും ഇവർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ആശുപത്രികൾ നിറയുന്നു
കാണാതായവരുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നിരവധി പേരാണ് ത്രിഭുവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചിങ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്. 56 പരിക്കേറ്റവർ ഇവിടെ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. ഒരാൾ മരിച്ചു. അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം, സർജിക്കൽ വാർഡ്, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വാർഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റുള്ളവർ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 59 മൃതദേഹങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ എട്ട് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. ബാക്കിയുള്ളവ ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പക്കലാണ്. സ്ഥലപരിമിതി മൂലം കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ 21 ആശുപത്രികളിലായാണ് തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ത്രിശൂലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്ന നിലയിലാണ്. മുനിസിപ്പൽ കെട്ടിടത്തിലാണ് നിലവിൽ കഴിയുന്നതെന്നും ഇനിയെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ലെന്നും ത്രിശൂലി സ്വദേശിയായ മീന ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. അതിനിടെ ത്രിശൂലി ധുംഗെയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒന്നര കോടി രൂപയും അൻപത് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണവും പ്രധാന രേഖകളും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയതായി നേപ്പാൾ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കാഠ്മണ്ഡുവിനെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൃഥ്വി ഹൈവേയിലെ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. ധാഡിങ് ജില്ലയിലെ കൃഷ്ണഭീർ മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണിത്. ത്രിശൂലി നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ റോഡിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നു. ഇരുപതിനായിരത്തോളം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് രാജ്യത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരമാർഗം 8730 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.
363 ഹെലികോപ്ടർ സർവീസുകളിലൂടെ 3081 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി. ഇതിൽ 236 വിദേശികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 279 പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. 260 പുരുഷന്മാരെയും 223 സ്ത്രീകളെയും 22 വിദേശികളെയും പുതുതായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
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അടിയന്തര ധനസഹായമായി രസുവ, നുവാകോട്ട് എന്നിവിടങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി നേപ്പാളീസ് രൂപ വീതവും ധാഡിങ്ങിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയും സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. 15 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി 6.75 കോടി രൂപയും നൽകി. ഉത്തർഗയ, ധുഞ്ചെ തുടങ്ങിയ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അൻപത് വാഹനങ്ങളിലും എട്ട് ഹെലികോപ്ടറുകളിലുമായി ഭക്ഷണവും ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു.
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