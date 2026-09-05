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ഫോട്ടോസ്‌ ഓഫ് ഹോപ്പ്; നേപ്പാളില്‍ കാണാതായവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പതിപ്പിച്ച് ചുവരുകള്‍, പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്ത് ഉറ്റവര്‍

നേപ്പാള്‍ ദുരന്തത്തില്‍ കാണാതായവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ആര്‍മി ക്യാമ്പിന് പുറത്ത് പതിപ്പിച്ച് കുടുംബങ്ങള്‍. ഉറ്റവരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാക്കുന്നവര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഉള്ളുത്തുറന്നു. ദേവ്‌ രാജ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലേക്ക്...

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The photographs of people missing in the Nepal floods pasted outside the Maithili army camp in Nuwakot district. (ETV Bharat/Dev Raj)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 6:40 PM IST

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കാഠ്‌മണ്ഡു: പല വര്‍ണങ്ങളിലും പല വലുപ്പത്തിലും നൂറുക്കണക്കിന് ഫോട്ടോകള്‍..... നേപ്പാളിലെ നുവാകോട്ടിലെ മൈഥിലി ആര്‍മി ക്യാമ്പിന് സമീപത്തുള്ള പാതയിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന ഏതൊരാളുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് പതിയും ഇതിലേക്ക്. വഴിയോരത്തെ എടിഎം കിസോക്കിന്‍റെ നാല്‌ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിത്.

നൂറുക്കണക്കിന് ഫോട്ടോകളാണ് എടിഎം കിസോക്കിന് നാല്‌ വശങ്ങളിലും ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ വയോധികരുടെയും യുവാക്കളുടെ കുട്ടികളുടെയും എല്ലാം ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇത് വെറുമൊരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയാരും ചെയ്‌തതല്ല. ഇത് പ്രതീക്ഷയുടെ ചുവരുകളാണെന്ന് പറയാം.

ഓഗസ്റ്റ് 26നുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ കാണാതായവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെയീ കിയോസ്‌ക്കില്‍ പതിച്ചിരിക്കുന്നത്. റസുവ, നുവാക്കോട്ട്, ധാഡിങ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് ചിത്രങ്ങളിലുള്ളത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ജലനിരപ്പുയര്‍ന്ന ത്രിശൂലി നദി രൗദ്രഭാവം പൂണ്ടതോടെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളാണ് അസ്‌തമിച്ചത്.

ചിത്രങ്ങള്‍ പതിപ്പിച്ച ഈ കിയോസ്‌ക്കിന് ചുറ്റും രാപകല്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിരവധി പേര്‍ നോക്കി നില്‍ക്കുന്നത് കാണാം. പ്രളയത്തില്‍ കാണാതായവരുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമാണത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത അവരെല്ലാം കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദത്തിലാണ്. എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുരങ്കത്തിലകപ്പെട്ട് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങിയവരെ പോലെ തങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും തിരിച്ച് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണിവരും.

NEPAL FLOOD NEPAL MISSING PERSONS TRISHULI FLOOD MISSING LIST NEPAL ARMY CAMP
The photographs of people missing in the Nepal floods pasted outside the Maithili army camp in Nuwakot district. (ETV Bharat/Dev Raj)

സഹോദരനായി പ്രതീക്ഷയോടെ സഹോദരി...

ഇത്തരത്തില്‍ സ്വന്തം സഹോദരനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് സന്തോഷി അധികാരിയെന്ന യുവതി. ത്രിശൂലി നദിയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ ദുരന്തത്തില്‍ 39കാരനായ സഹോദരന്‍ കൃഷ്‌ണ ബഹാദൂറിനെയും കാണാതായി. അപ്പര്‍ ത്രിശൂലിയില്‍ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ദൂസാൻ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കൃഷ്‌ണ. നൂറുക്കണക്കിന് പേരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സഹോദരന്‍റെ ചിത്രവും സന്തോഷി പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ മാത്രമല്ല സഹോദരനെ കുറിച്ച് വിവരം വല്ലതും ലഭിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോണ്‍ നമ്പറും ചിത്രത്തിന് താഴെ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

'നേപ്പാള്‍-ചൈന അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഹകു ബേസിലാണ് തന്‍റെ സഹോദരന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും സന്തോഷി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രളയ വിവരം ലഭിച്ചയുടന്‍ താന്‍ ഫോണെടുത്ത് സഹോദരനെ വിളിച്ചു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സ്വിച്ച് ഓഫായിരുന്നു. എന്നാല്‍ താന്‍ പിന്നീട് നിരവധി തവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കോള്‍ കണക്‌റ്റ് ആയില്ല. തന്‍റെ സഹോദരന്‍ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുരന്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ സുരക്ഷിതയിടത്തേക്ക് മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. നിലവില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമായി തുടരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഉടന്‍ തന്നെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബമെന്നും'സന്തോഷി പറഞ്ഞു.

NEPAL FLOOD NEPAL MISSING PERSONS TRISHULI FLOOD MISSING LIST NEPAL ARMY CAMP
Santoshi Adhikari showing the pictures of her missing brother Krishna Bahadur Adhikari, a safety officer at the Trishuli hydroelectric project at Haku Besi, close to the Nepal-Tibet border. (ETV Bharat/Dev Raj)

നുവാകോട്ട് ടൗണിന് സമീപമാണ് സന്തോഷിയുടെ വീട്. പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ ദിവസവും സന്തോഷി സഹോദരനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ച് മൈഥിലിയിലെ ഈ ആര്‍മി ക്യാമ്പിലെത്തുണ്ട്. നിലവില്‍ മൈഥിലിയിലെ ക്യാമ്പ് പ്രധാന ഡിസാസ്റ്റര്‍ റിലീസ് സെന്‍ററായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള മിക്ക ഹെലികോപ്‌റ്ററുകളും ഇവിടെ നിന്നാണ് പറന്നുയരുന്നതെന്നും സന്തോഷി പറഞ്ഞു.

അവന്‍റെ മക്കളുടെ കണ്ണീര് കാണാന്‍ വയ്യ...

സന്തോഷിയെ പോലെ തന്നെ സ്വന്തം സഹോദരനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് കര്‍ണാലിയിലെ ജുംല ടൗണ്‍ നിവാസിയായ ധന്‍ജിത് ബുദ്ധ. ത്രിശൂലി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ തുരങ്കത്തിലെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് ജോലിക്കാരനായിരുന്നു 37കാരനായ ധന്‍ജിത്തിന്‍റെ സഹോദരന്‍ കമാല്‍ സിങ്‌ ബുദ്ധ. മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ കാണാതായ കമാലിനെ കുറിച്ച് നിലവില്‍ യാതൊരു വിവരവുമില്ല.

'തനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങാനാകുന്നില്ല. കമാലിന്‍റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെ നിര്‍ത്താതെയുള്ള കരച്ചില്‍ കണ്ട് സങ്കടം അടക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് ദന്‍ജിത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. താന്‍ നിസാഹയനാണ്. വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് താന്‍ നുവാകോട്ടിലേക്ക് വന്നത്. എന്നാല്‍ തനിക്ക് ഹക്കു ബേസിലേക്ക് പോകാനാകുന്നില്ല. കാരണം പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ അങ്ങോട്ടുള്ള പാതകളെല്ലാം പൂര്‍ണമായും അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുഴുവന്‍ റോഡുകളും പാലങ്ങളും പ്രളയത്തില്‍ ഒലിച്ച് പോയി.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നത് മുഴുവന്‍ തുരങ്കങ്ങളിലും നിലവില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം സാധ്യമല്ലെന്നാണ്. എന്നാല്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടരുന്നുണ്ട്. അപകടമുണ്ടായി 10 ദിവസം പിന്നിട്ടു. എന്നിട്ടും സഹോദരനെ കണ്ടെത്താനാകാത്തത് വലിയ നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അവനൊരു ആപത്ത് സംഭവിക്കാതെ തിരികെയെത്തണമെന്ന് താന്‍ ദൈവത്തോട് പ്രാര്‍ഥിക്കുകയാണെന്നും'ധന്‍ജിത് പറഞ്ഞു.

NEPAL FLOOD NEPAL MISSING PERSONS TRISHULI FLOOD MISSING LIST NEPAL ARMY CAMP
Dhanjit Budha, a resident of far-flung Jumla town in Karnali province of Nepal, at the Maithili army camp searching for his younger brother. (ETV Bharat/Dev Raj)

നേപ്പാളിലെ ദുരന്തം വിതച്ച ഭൂമിയില്‍ ഉറ്റവരെ തേടി അലയുന്ന നിരവധി പേരാണുള്ളത്. അതില്‍ 22കാരനായ മകനെ കാണാതായതിന്‍റെ ദുഃഖത്തിലാണ് മിര്‍ സുരയ്യ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ റാം. ത്രൂശൂലി നദിയ്‌ക്ക് സമീപത്തെ ബെട്രാവതിയില്‍ ടയര്‍ ഷോപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മകന്‍ സൂരജ്‌ കുമാര്‍ റാം. കഴിഞ്ഞ 32 വര്‍ഷമായി ബിഹാര്‍ സ്വദേശിയായ രാജേഷ്‌ കുമാര്‍ റാമും കുടുംബവും നേപ്പാളിലാണ് താമസം.

NEPAL FLOOD NEPAL MISSING PERSONS TRISHULI FLOOD MISSING LIST NEPAL ARMY CAMP
Rajesh Kumar Ram, who migrated from Bihar to Nepal, is searching for his 22-year-old son Suraj Kumar Ram. (ETV Bharat/Dev Raj)

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തനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട മകന്‍ ഓക്കെയാണെന്ന് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം തനിക്ക് അറിഞ്ഞാന്‍ മതിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തെരയുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയാനായി താന്‍ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണെന്നും പിതാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങളും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു: കാണാതായവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചുമരുകളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ദുരന്തത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും സൈന്യം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രങ്ങള്‍ പതിച്ചവര്‍ ഓരോ ദിവസവും ആകാംക്ഷയോടെയാണ് പേര് വിവരങ്ങള്‍ നോക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ കാണാതായവരുടെ പേരുണ്ടോയെന്നാണ് അവര്‍ നോക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ അവിടെ നിന്നുള്ള വേദനജനകമായ കാഴ്‌ച മറ്റൊന്നാണ്, ഫോട്ടോ പതിച്ചിട്ടുള്ളതിന് സമീപത്തുള്ള മറ്റൊരു ഷെഡില്‍ ആര്‍മി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗത്തായി അടുക്കിവച്ചിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള കടലാസുകള്‍. അതില്‍ നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പലരുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ അസ്‌തമിക്കുന്നതാണ്.

അതിലൊരു ഭാഗത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങളാണ്. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാണ്. ഉറ്റവരെ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ അല്‍പം വ്യസനത്തോടെ വിറ കൈകളോടെയും അവ പരതുന്നുണ്ട്.

'ഈ അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറുകള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ തനിക്ക് വളരെയധികം ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ദുരന്തത്തില്‍ കാണാതായ തന്‍റെ ബന്ധുക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അതില്‍ ഉണ്ടാകുമോയെന്ന് താന്‍ ഭയന്നു. എന്നാല്‍ അതില്‍ പേര് വിവരങ്ങളൊന്നും കാണാത്തതോടെ തനിക്ക് ആശ്വാസമായെന്ന്' ഘനശ്യാം ഥാപ്പ പറഞ്ഞു.

സ്ഥലത്ത് കാണാതായവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ എഴുതിവയ്‌ക്കാന്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പുതിയ രജിസ്റ്റര്‍ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ടുള്ള നാല്‌ രജിസ്റ്ററുകളിലും നിരവധി പേരുകള്‍ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ഇത് കാണാതായവരുടെ എണ്ണം ഇനിയും വർധിക്കുമെന്ന് സൂചനയാണ് നല്‍കുന്നത്.

നേപ്പാളിലെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ, മാനേജ്‌മെന്‍റ് അതോറിറ്റിയുടെ (NDRRMA) റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചത് 1294 പേരാണ്. 583 വിദേശ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 5,053 പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി കിടന്ന 13,100 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും എന്‍ഡിആര്‍ആര്‍എംഎയുടെ കണക്കില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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