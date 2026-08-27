നേപ്പാൾ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 160 ആയി; കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾക്കായി സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ
നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഊർജിതമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ ഓഫിസ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : August 27, 2026 at 8:06 AM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും മരണം 160 ആയി. കാണാതായ 579 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനിടെ, ദുരന്തമേഖലയിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് നേപ്പാൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 133 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് നേപ്പാളിൽ കാണാതായിട്ടുള്ളത്. വിനോദസഞ്ചാരികളായി എത്തിയ നാനൂറിലധികം വിദേശികളെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 142 പേരെ കാണാതായെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകർന്നതിനാൽ കരമാർഗമുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാണ്. അതിനാൽ വ്യോമസേനയുടെ എംഐ 17, ധ്രുവ് ഹെലികോപ്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. മോശം കാലാവസ്ഥയും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ധരാലിയിലുണ്ടായ സമാനമായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമം പൂർണമായും ഒലിച്ചുപോയിരുന്നു. നേപ്പാളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
നേപ്പാൾ സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഇന്ത്യൻ എംബസി പ്രത്യേക ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ സജ്ജമാക്കി. വ്യോമസേനയുടെ വിമാനത്തിൽ പത്ത് ടൺ അവശ്യസാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേപ്പാളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ നേപ്പാളിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
മലയാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും
നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഊർജിതമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ ഓഫിസ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 36 അംഗ സംഘം ഉൾപ്പെടെ 48 മലയാളികൾ നേപ്പാളിൽ ഉള്ളതായാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച പ്രാഥമിക വിവരം. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പോയ 32 പേരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇതിനകം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 18 പേരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ബാക്കിയുള്ള 14 പേരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ദുരന്തമേഖലയിൽ വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നതാണ് ഇവരെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തടസമാകുന്നത്. സുരക്ഷിതരാണെങ്കിൽ പോലും പുറത്തേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ഇതിനുപുറമെ നോർക്ക വഴി 16 പേരുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടി സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് കൈമാറി. ഇവരെ കണ്ടെത്താനും ആശയവിനിമയം നടത്താനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും എംബസിയുമായും ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്.
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നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മാനസസരോവർ തീർഥാടനത്തിനും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുമായി പോയവരാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരന്മാരായ ചില മലയാളികളും ഈ സംഘത്തിലുണ്ട്. നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും, മലയാളികൾ ആരും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതായി വിവരമില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ പലരും ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുറന്നു
നേപ്പാളിലുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും സഹായങ്ങൾക്കുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക ഹെൽപ് ഡെസ്ക്കുകൾ തുറന്നു. നോർക്കയുടെ ടോൾഫ്രീ നമ്പറായ 18004253939 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ 1070 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിലും വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ഇതിനുപുറമെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറുകളായ 9447111844, 9747132147 എന്നിവയും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാളിലുള്ള മലയാളികളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെയും ഈ നമ്പറുകൾ വഴി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
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