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നേപ്പാളിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ മരണം 950 കടന്നു; 158 ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം

അതിർത്തിയിൽ 950-ലധികം മരണം; തുരങ്കങ്ങളിൽ മുന്നൂറോളം പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

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ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്നും (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2026 at 9:24 AM IST

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കാഠ്മണ്ഡു: ഹിമാലയൻ മേഖലയിലുണ്ടായ വൻ ഹിമപാതത്തെയും പ്രളയത്തെയും തുടർന്ന് നേപ്പാളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 950 കടന്നു. അതിശക്തമായ ചെളി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് തകർന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ തുരങ്കങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. 4,400-ലധികം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ചെളിനിറഞ്ഞ തുരങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു. നേപ്പാളിലെ റസുവ, നുവാകോട്ട് ജില്ലകളിലായി 12 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളെയാണ് പ്രളയം ബാധിച്ചത്. ഇവിടെ മാത്രം 900-ഓളം തൊഴിലാളികളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അഞ്ഞൂറോളം പേർ ട്രക്കുകൾക്ക് വരെ കടന്നുപോകാൻ ശേഷിയുള്ള കൂറ്റൻ തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയതായാണ് വിവരം. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സമയവും ഭക്ഷണ-കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

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ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്നും (AP)

158 ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു; രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കരുത്തായി ഇന്ത്യൻ ടണൽ റെസ്ക്യൂ സംഘം

നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ 158 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 9 മണി വരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന തുരങ്കങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ടണൽ റെസ്ക്യൂ സംഘവും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും നേപ്പാളിൽ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്.

നേപ്പാൾ അധികൃതരുമായി കൈകോർത്ത് അതിവേഗത്തിലുള്ള തെരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ഫോറൻസിക് സംഘം കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നേപ്പാൾ പൊലീസിൻ്റെ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മറ്റ് സാങ്കേതിക നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ ഇരുസംഘങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് ഏകോപിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. കനത്ത ചെളിയും വെള്ളവും നിറഞ്ഞ അപകടകരമായ തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പരിശോധന തുടരുന്നത്.

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ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്നും (AP)

ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരെ കാണാതായി; ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ട്രാവൽ ഓപ്പറേറ്ററുടെ മകനും സംഘവും അപകടത്തിൽ

കൈലാസ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന 49 ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരുടെ സംഘത്തെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കാണാതായി. ചൈനീസ് എമിഗ്രേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ നേപ്പാളിലേക്ക് കടക്കാനായി കാത്തിരിക്കവെയാണ് ഇവരെ പ്രളയം കവർന്നത്. ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ട്രാവൽ കമ്പനി ഉടമ മരവൽ നാഗപ്പൻ്റെ മകൻ സത്യനാരായണനാണ് ഈ തീർഥാടക സംഘത്തെ നയിച്ചിരുന്നത്.

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ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്നും (AP)

മകനെ തെരഞ്ഞ് നേപ്പാളിലെത്തിയ നാഗപ്പൻ, ദുരന്തം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മകനെക്കുറിച്ചോ സംഘത്തെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു വിവരവും ലഭിക്കാത്തതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ്. എമിഗ്രേഷൻ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചുകയറുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ തീർഥാടകർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതിൽ 80 അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ കാണാതായതായും അതിൽ 13 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്‌ അറിയിച്ചു.

ദുരന്തത്തിന് കാരണം ഭൂകമ്പത്തിന് സമാനമായ ഹിമപാതം

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ദുരന്ത മുഖത്ത് നിന്നും (AP)

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിന് കാരണം ഹിമാലയൻ മലനിരകളിലെ ഹിമാനിയുടെ തകർച്ചയാണ്. ഒരു വലിയ ഗ്ലേസിയറിൻ്റെ അടിയിലെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീണതാണ് ദുരന്തത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടിയത്. ഈ പാറവീഴ്ചയുടെ ആഘാതം റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ 5.2 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പത്തിന് സമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് തകർന്നുവീണ പാറകളും ഉരുകിയ മഞ്ഞും നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് കുത്തനെ ഉയർത്തുകയും താഴ്‌വരകളിലെ പാലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോവുകയുമായിരുന്നു. ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നതിനാൽ ചൈനീസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയും അഗ്നിശമന സേനയും ചേർന്നാണ് താല്‍ക്കാലിക പാതകൾ നിർമ്മിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.

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