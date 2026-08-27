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നേപ്പാൾ പ്രളയം: നിരവധി യാത്രക്കാരും തീർഥാടകരും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുവെന്ന് മാ ഗംഭീരി

കൈലാസ മാനസസരോവർ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഇഷാ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സേക്രഡ് വാക്സ് സംഘത്തിൽപ്പെട്ട തീർഥാടകരെയും വൊളൻ്റിയർമാരെയുമാണ് കാണാതായത്

ISHA SACRED WALKS NEPAL FLOOD RESCUE OPERATIONS NEPAL FLOODS Maa Gambhiri
Maa Gambhiri (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 10:35 AM IST

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കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ റസുവയിലും സമീപ ജില്ലകളിലുമുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ കൈലാസ മാനസസരോവർ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഇഷാ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ 77 തീർഥാടകരെ കാണാതായി. പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 162 ആയി ഉയർന്നതായും ആകെ അറുനൂറോളം പേരെ കാണാതായതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 2015ലെ ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം നേപ്പാൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണിത്.

കൈലാസ മാനസസരോവർ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഇഷാ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സേക്രഡ് വാക്സ് സംഘത്തിൽപ്പെട്ട തീർഥാടകരെയും വൊളൻ്റിയർമാരെയുമാണ് കാണാതായത്. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നതിനാൽ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഇഷാ ഫൗണ്ടേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ടിബറ്റൻ ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവർ ഇമിഗ്രേഷൻ സെൻ്ററിൽ എത്തിയിരുന്നു. പ്രവീൺ എന്നയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 77 അംഗ സംഘമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.05ന് ഇഷാ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പ്രതിനിധി സംഘത്തലവനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മിനിറ്റുകൾക്കകം ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 9.05ന് തങ്ങളുടെ സംഘത്തിലുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ ഫോണിൽ കിട്ടിയില്ലെന്നും ഇഷാ സേക്രഡ് വാക്സ് കോർഡിനേറ്റർ മാ ഗംഭീരി എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു. ആ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ വർഷം 21 സംഘങ്ങളെയാണ് കൈലാസ മാനസസരോവർ യാത്രയ്ക്കായി അയച്ചതെന്നും ഇതിൽ പലരും യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും മാ ഗംഭീരി വ്യക്തമാക്കി.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം
പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 162 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന ഉദ്ധരിച്ച് ദി കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദുരന്തത്തിൽ 85 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് കാണാതായത്. ഇതിൽ 44 പേർ നേപ്പാൾ ആർമിയിൽ നിന്നുള്ളവരും 28 പേർ നേപ്പാൾ പൊലീസിൽ നിന്നുള്ളവരും 13 പേർ സായുധ പൊലീസ് സേനയിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. വിവിധ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 60 തൊഴിലാളികളെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ 391 വിദേശികളും 93 തദ്ദേശീയരും ഉൾപ്പെടെ 484 വിനോദസഞ്ചാരികളെയും കാണാതായതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ആകെ അറുനൂറോളം പേരെയാണ് ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായിട്ടുള്ളത്.

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വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകർന്നത് തിരച്ചിലിനെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാതായവർക്കായി വിവിധ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രളയം മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെയും വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു. റോഡുകളും പാലങ്ങളും തകർന്നതിനാൽ പല പ്രദേശങ്ങളും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്. മോശം കാലാവസ്ഥയും തുടർച്ചയായ മഴയും ഹെലികോപ്റ്റർ മുഖേനയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

ISHA SACRED WALKS
NEPAL FLOOD RESCUE OPERATIONS
NEPAL FLOODS
MAA GAMBHIRI
77 MANSAROVAR PILGRIMS UNREACHABLE

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