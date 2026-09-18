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നേപ്പാൾ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 1410 ആയി; ആറായിരത്തിലധികം പേരെ കാണാനില്ല

പ്രളയബാധിത ജില്ലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്

NEPAL FLASH FLOOD NEPAL FLOOD DEATH TOLL CLIMBS FLOOD RESCUE OPERATIONS NDRRMA RESCUE OPERATION
rescue work in chilime tunnel in nepal (ANI)
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By ANI

Published : September 18, 2026 at 7:36 AM IST

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കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മരണം 1410 ആയി. ആറായിരത്തിലധികം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
പ്രളയബാധിത ജില്ലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മരിച്ചവരിൽ 549 പുരുഷന്മാരും 336 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 525 മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിറ്റ്‌വാൻ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇവിടെ 364 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നവൽപരാസി ഈസ്റ്റിൽ 232 പേരും നവൽപരാസി വെസ്റ്റിൽ 222 പേരും മരിച്ചു. നുവകോട്ട്, രസുവ എന്നീ ജില്ലകളിൽ യഥാക്രമം 203, 199 എന്നിങ്ങനെയാണ് മരണസംഖ്യ.

കാണാതായ 6145 പേരിൽ 587 വിദേശ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രസുവ, നുവകോട്ട് എന്നിവയാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ച പ്രദേശങ്ങൾ. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കാണാതായവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി 1286 ഡിഎൻഎ സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് 1944 സാംപിളുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയൻ മേഖലയിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് ഇത്രയും വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ആയിരങ്ങൾക്ക് വൈദ്യസഹായം
ദുരന്തം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് ഭവനരഹിതരാക്കിയത്. ഇതുവരെ 13,756 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. 19 ആശുപത്രികളിലായി 344 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. 290 പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു. സുരക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 9820 പേർക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി. നേപ്പാൾ സൈന്യം ഇതുവരെ 1634 ഹെലികോപ്ടർ സർവീസുകളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നടത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 17ന് മാത്രം 31 സർവീസുകൾ നടത്തി. സായുധ പൊലീസ് സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 320 ഹെലികോപ്ടർ സർവീസുകളും പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കി.

ഭവനരഹിതരായവർക്കായി 27 ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നുവകോട്ടിൽ 832 പേരും രസുവയിൽ 817 പേരും ധാഡിങ്ങിൽ 94 പേരും ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. റോഡ് മാർഗവും വ്യോമമാർഗവും ഭക്ഷണവും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളും ദുരിതബാധിതർക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നുവകോട്ടിലെ ദേവിഘട്ടിൽ താത്കാലിക അക്രോ പാലം നിർമിച്ച് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തുടരാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് നേപ്പാൾ സർക്കാർ പ്രത്യേക ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിന് മാസം 15,000 നേപ്പാളീസ് രൂപ വീതം ആറ് മാസത്തേക്കാണ് നൽകുക. നാല് പേരിലധികം ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓരോ അംഗത്തിനും 2000 രൂപ വീതം അധികമായി നൽകും.

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അതിനിടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി നേപ്പാൾ ധനമന്ത്രി സ്വർണിം വാഗ്ലെ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തി. വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ച രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നേപ്പാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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NEPAL FLASH FLOOD
NEPAL FLOOD DEATH TOLL CLIMBS
FLOOD RESCUE OPERATIONS
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FLOOD IN NEPAL

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