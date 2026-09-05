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നേപ്പാളിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയം; മരണം 1,344 ആയി ഉയര്‍ന്നു, മേഖലകളില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി പടരുന്നതില്‍ ആശങ്ക

നേപ്പാളില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,344 ആയി. കോളറ വാക്‌സിനേഷനും 75,000-ത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് മീസിൽസ് വാക്‌സിനേഷനും നല്‍കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍.

NEPAL FLOOD DEATH TOLL NEPAL FLOOD UPDATES INDIAN HELP ON NEPAL NEPAL FLOOD RECONSTRUCTION
Nepal flash floods consequence (ANI)
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By ANI

Published : September 5, 2026 at 9:45 AM IST

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കാഠ്‌മണ്ഡു: ഹിമാലയൻ മേഖലയിലുണ്ടായ വൻ ഹിമപാതത്തെയും പ്രളയത്തെയും തുടർന്ന് നേപ്പാളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,344 ആയി ഉയർന്നതായി നേപ്പാൾ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കവെയാണ് മരണസംഖ്യ ഉയര്‍ന്നതായി നേപ്പാള്‍ പൊലീസ് അറിയിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചത്.

നേപ്പാളിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയം മനുഷ്യ ജീവൻ്റെ നിലനില്‍പ്പിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചതായി അധികാരികള്‍ വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് നേപ്പാളില്‍ കുടിവെള്ള സ്രോതസുകള്‍ മലിനീകരണപ്പെട്ടതും പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്നതും ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നുവെന്ന് അധികാരികള്‍ പറഞ്ഞു. വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിതമായ ബിദൂരിലെ 15 കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം ബാക്‌ടീരിയായ ഇ. കോളി ബാധിച്ചതായി അധികാരികള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കോളറ വാക്‌സിനേഷനും 75,000-ത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് മീസിൽസ് വാക്‌സിനേഷനും പരിഗണനയിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബിദൂർ. ഇവിടെ ആളപായത്തിന് പുറമെ, വെള്ളപ്പൊക്കം മുഴുവൻ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു. റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കുടിവെള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.

ദുരന്തത്തിനുശേഷം പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത വർധിക്കുമെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി നേപ്പാളീസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതിരോധ, ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാൻ അവർ അധികാരികളോട് നിർദേശിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, പകർച്ചവ്യാധികളല്ലാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് കുത്തിവയ്‌പ്പുകളെടുക്കാനും വകുപ്പ് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

ദുരിതാശ്വാസ, പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നേപ്പാൾ സർക്കാർ അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കൽ, മാനേജ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി റസുവയ്ക്കും നുവാക്കോട്ടിനും 10 ദശലക്ഷം എന്‍പിആര്‍ വീതവും, ധാഡിംഗിന് 5 ദശലക്ഷം എന്‍പിആറും 15 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 135 ദശലക്ഷം എന്‍പിആറും വിതരണം ചെയ്‌തതായി സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

മാനുഷിക ഹസ്‌തവുമായി ലോക രാജ്യങ്ങള്‍

ദുരിതാശ്വാസ, തിരച്ചിൽ-രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് നേപ്പാളിലെത്തിയ യു എസ് സംഘത്തിനോട് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദുരന്ത സഹായ പ്രതികരണ സംഘത്തെ വിന്യസിക്കുക, കൂടുതൽ മാനുഷിക സഹായം നൽകുക, ഗണ്യമായ പുനർനിർമ്മാണ സഹായം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും മാര്‍ക്കോ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക തുരങ്ക രക്ഷാ, മെഡിക്കൽ ടീമുകൾ നേപ്പാൾ സൈന്യത്തോടൊപ്പം വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത നേപ്പാളിൽ തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ നവീൻ ശ്രീവാസ്‌തവ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക തുരങ്ക രക്ഷാ സംഘത്തെയും 19 അംഗ ഫോറൻസിക് സംഘത്തെയും പ്രശംസിച്ചു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ വേഗതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പുനർനിർമ്മാണ സഹായത്തിനായുള്ള അയല്‍ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭ്യർഥനയോട് ഇന്ത്യ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. അടിയന്തര സാധനങ്ങളുമായി അഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നേപ്പാളിലെ ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും ശ്രീവാസ്‌തവ വ്യക്തമാക്കി.

നേപ്പാളില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്‌ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തി അധികൃതർ വിലയിരുത്തുകയും ഉയർന്നുവരുന്ന മാനുഷിക, പൊതുജനാരോഗ്യ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം, ദുരിതാശ്വാസം, പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികാരികള്‍ അറിയിച്ചു.

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NEPAL FLOOD DEATH TOLL
NEPAL FLOOD UPDATES
INDIAN HELP ON NEPAL
NEPAL FLOOD RECONSTRUCTION
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