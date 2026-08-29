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നേപ്പാളിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ മരണം 616 ആയി; രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായി 11 അംഗ ഇന്ത്യൻ വിദഗ്‌ധ സംഘം

മധ്യനേപ്പാളിലെ റസുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ 1,924-ലധികം ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് നേപ്പാൾ പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ

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മിന്നല്‍ പ്രളയത്തിനു ശേഷമുള്ള രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2026 at 12:42 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി/കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നല്‍പ്രളയത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 616 ആയി ഉയർന്നു. കാണാതായ നിരവധി ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ കുതിച്ചുയർന്നത്. ബുധനാഴ്ച മധ്യനേപ്പാളിലെ റസുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ 1,924-ലധികം ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നാണ് നേപ്പാൾ പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേപ്പാളിൽ തെരച്ചിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

തകർന്നടിഞ്ഞ് മധ്യനേപ്പാൾ; എട്ട് ജില്ലകളിൽ വൻ നാശനഷ്ടം

നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്‌മെൻ്റ്‌ അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ എട്ട് ജില്ലകളെയാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും മാരകമായി ബാധിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത് ചിത്വാനിൽ നിന്നാണ് (233 പേർ). നവൽപരാസി ഈസ്റ്റ് (158), നുവാകോട്ട് (51), ഗോർഖ (48) എന്നീ ജില്ലകളിലും വലിയ ജീവഹാനിയുണ്ടായി.

പ്രളയത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വീടുകളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും പൂർണമായി തകർന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്കും വലിയ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ നിലവിൽ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.

കൈത്താങ്ങായി ഇന്ത്യ; വ്യോമസേനാ വിമാനവും വിദഗ്‌ധ സംഘവും നേപ്പാളിൽ

ദുരന്തമുഖത്ത് നേപ്പാളിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യ രംഗത്തുണ്ട്. അവശ്യ മരുന്നുകളും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 10 ടൺ സഹായവുമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക വിമാനം ശനിയാഴ്ച നേപ്പാളിലെത്തി. നേപ്പാൾ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം 11 അംഗ ഇന്ത്യൻ വിദഗ്‌ധ സംഘം ശനിയാഴ്ച ദുരന്തമേഖലയിലെത്തി. ഇതിൽ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന് പുറമെ ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള 'ടണൽ റെസ്ക്യൂ' വിദഗ്‌ധരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

15,000-ത്തിലധികം സൈനികരെ ഇറക്കി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം

നേപ്പാളിൽ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി സൈന്യത്തെയും സുരക്ഷാസേനയെയും പൂർണ്ണമായി രംഗത്തിറക്കി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. നേപ്പാൾ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്‌മെൻ്റ്‌ അതോറിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പതിനയ്യായിരത്തിലധികം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നിലവിൽ ദുരന്തമുഖത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.

ദുർഘടമായ മലയോര മേഖലകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ മൂന്ന് വിഭാഗം സേനകളെയാണ് നേപ്പാൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. 15,431 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആകെ രംഗത്തുണ്ട്. ഇതിൽ 6,755 നേപ്പാൾ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥരും, 4,473 നേപ്പാൾ പൊലീസും, 4,203 സായുധ പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ദുരന്ത പ്രതികരണത്തിനായി മാത്രം പ്രത്യേകമായി 8,799 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സേനകളുടെ കഠിനശ്രമ ഫലമായി ഇതുവരെ 4,451 പേരെയാണ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇതിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ 191 പേരെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും ഉൾപ്പെടുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 517 പേരെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വഴി എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ദുരന്തമേഖലയിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ 129 വിദേശ പൗരന്മാരെയും രക്ഷാസേന സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ചു.

വീണ്ടുമൊരു പ്രളയഭീതി; ബെയ്‌ലി പാലങ്ങൾക്കായി സഹായം തേടി നേപ്പാൾ

ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് വീണ്ടുമൊരു പ്രളയത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതായി അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. പർവ്വത മേഖലകളിലെ സങ്കീർണ്ണമായ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സാങ്കേതിക സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിർ ഖനാൽ വ്യക്തമാക്കി. ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 42 ബെയ്‌ലി പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സഹായം നേപ്പാൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്.

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NEPAL FLOOD UPDATE
NEPAL POLICE
INDIA MEA
NEPAL RESCUE RELIEF OPERATIONS
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