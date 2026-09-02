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നേപ്പാൾ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 1,127 ആയി; രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മഴ തിരിച്ചടിയാകുന്നു

രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുമ്പോഴും മഴയും തുരങ്കങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

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Photo from Nepal. (PTI)
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By PTI

Published : September 2, 2026 at 3:30 PM IST

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കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ വൻ നാശം വിതച്ച മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,127 ആയി ഉയർന്നു. പ്രളയദുരന്തം വിതച്ച് ഒരു ആഴ്‌ച പിന്നിടുമ്പോഴും അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളെ കണ്ടെത്താനായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ചിത്വാൻ, നവൽപരാസി, നുവാകോട്ട്, ദാഡിംഗ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. വീണ്ടെടുത്ത 1,113 മൃതദേഹങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടവും നിയമപരമായ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയതായും 95 മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയതായും നേപ്പാൾ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

കണ്ടെത്തിയതിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത 911 മൃതദേഹങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നേപ്പാൾ പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തമേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 6,541 പേരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 4,858 പേർക്കായി തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിനുമായി 7,912 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ദുരന്തമേഖലകളിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് നേപ്പാൾ തിബറ്റ് അതിർത്തിയിലുണ്ടായ മഞ്ഞുപാളി ഇടിച്ചിലാണ് ഭോട്ടെകോശി നദിയിൽ വൻ മിന്നൽപ്രളയത്തിന് കാരണമായത്.

തുടർച്ചയായ മഴ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു; തുരങ്കങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു

പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ രസുവ, നുവാകോട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തടസം സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്‌ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഭോട്ടെകോശി പ്രളയബാധിത മേഖലകളിലും ബാഗ്മതി, ഗന്ധകി, ലുംബിനി പ്രവിശ്യകളിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജലശാസ്ത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെയ്യുന്ന മഴയെ തുടർന്ന് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ വലിയ തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് (Tunnels) വെള്ളം കയറുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുവെന്ന് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്‌ക് റിഡക്ഷൻ ആൻ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (NDRRMA) ചീഫ് ധർമ്മരാജ് ഉപധ്യായ വ്യക്തമാക്കി.

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തുരങ്കങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ നേപ്പാൾ സൈന്യം, സായുധ പൊലീസ് സേന, വിദേശ സാങ്കേതിക വിദഗധർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കനത്ത ചെളിയും വെള്ളവും വൻ പാറക്കല്ലുകളും കാരണം തുരങ്കത്തിൻ്റെ കവാടം കണ്ടെത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. വലിയ രക്ഷാപ്രവർത്തന സാമഗ്രികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ മാറ്റുകയും തടസപ്പെട്ട റോഡുകൾ ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

BHOTEKOSHI TUNNEL RESCUE OPERATION
HYDROPOWER PROJECT TUNNEL
NEPAL POLICE WEBSITE
NEPAL FLASH FLOODS DEATH TOLL
NEPAL FLASH FLOODS

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